Ihre Heimat liegt in Schutt und Asche: Palästinenserin zeigt auf Instagram, wie es ist, im Krieg zu leben

Von: Felina Wellner

Israel und Gaza stehen unter Beschuss. Auf Instagram lässt eine junge Palästinenserin ihre Follower an einer Roomtour teilhaben. Begleitet wird diese von Explosionen.

Gaza – Nachdem die islamistischen Hamas am 07. Oktober die Grenze überrannt und Israel barbarisch attackiert hat, ließ ein Gegenangriff des israelischen Militärs nicht lange auf sich warten. Tag für Tag lässt eine junge Frau aus Palästina ihre 70-Tausend Follower auf Instagram an dem Ausnahmezustand in ihrer Heimat und den eigenen vier Wänden teilhaben.

Düstere Einblicke aus dem Kriegsalltag in Gaza: Junge Palästinenserin führt durch ihr Wohnhaus

„Still alive“, lautet die Beschreibung ihres aktuellen Beitrages. Plestia Alaqad offenbart die permanente Todesangst, die den Alltag im Kriegsgebiet begleitet. Sie führt durch ihr Wohnhaus. Alle Bewohner halten sich weit vom Fenster entfernt auf, merkt die junge Journalistin an. Dann ist ein lauter Knall zu hören. „Ich wollte euch erklären, was hier passiert, aber ich denke, ihr könnt sie hören“, sagt sie. Ihr Blick erstarrt. Die Explosionen sind so stark, dass ihre Haare wild umher wehen.

Alaqad hält kurz inne und kündigt an, kurz nach ihren Eltern zu sehen. „Ich kann nicht glauben, wie souverän du trotz dieser schrecklichen Bombenangriffe und Geräusche gefilmt hast“, heißt es in der Kommentarspalte. Es sei schockierend, dass diese Situation schon Alltag zu sein scheint. Und tatsächlich, kurz nach den Explosionen filmt sie weiter. Sie fängt den Blick aus dem Fenster und Balkon ein. Der dichte Qualm versperrt die Sicht. Es ist eines einer ganzen Reihe von Videos auf ihrem Kanal – sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Krieg bildlich zu dokumentieren.

Heimat in Schutt und Asche: Der Krieg in Nahost trifft Bewohner hart

Auch wenn das israelische Militär laut Israels Verteidigungskräfte (IDF) hauptsächlich Unterbringungsstätten der Hamas ins Visier nimmt, trifft der Krieg auch die Zivilisten hart. Auf beiden Seiten schellen die Todeszahlen in die Höhe, in Gaza zeichnet sich eine humanitäre Katastrophe ab. Einen Tag nach den Explosionen filmt die junge Palästinenserin das aktuelle Zerstörungsausmaß.

„Je weiter ich gehe, umso sprachloser werde ich“, sagt sie und zeigt ihre Heimat in Trümmern. Zu sehen sind zerfallene Häuser, zerstörte Autos, Schutt auf den Straßen. Erschreckende Bilder häufen sich auch auf israelischer Seite: Ein besonders schmerzvolles Video zeigt, dass die Hamas auch vor Kindern und Familien nicht Halt macht und eine Drohnen-Aufnahme ein Festival-Massaker.