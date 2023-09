Forscher entdecken die intensivste Hitzewelle, die je aufgezeichnet wurde – in der Antarktis

Eisschollen in der Sonne in der Polarregion der Antarktis (Symbolbild). © Sergio Pitamitz/robertharding/Imago

Ausgerechnet in der Antarktis war es im März 2022 39 Grad zu heiß. Forscher untersuchen, wie und warum es dazu kommen konnte.

Antarktis – Im März 2022 stiegen die Temperaturen in der Nähe der Ostküste der Antarktis um 39 Grad Celsius (70 Grad Fahrenheit) über den Normalwert - laut einer aktuellen Studie war dies die intensivste Hitzewelle, die jemals auf der Erde verzeichnet wurde. Zu dieser Zeit trugen die Forscher vor Ort kurze Hosen und einige zogen sogar ihre Hemden aus, um sich in der (relativen) Wärme zu sonnen. Wissenschaftler an anderen Orten sagten, dass ein solches Hoch in dieser Region der Welt undenkbar sei.

„Es war einfach offensichtlich, dass es sich um ein bemerkenswertes Ereignis handelte“, sagte Edward Blanchard-Wrigglesworth, Autor der Studie. „Wir haben diese Temperaturanomalie gefunden, die 39-Grad-Temperaturanomalie, das ist die größte, die jemals irgendwo auf der Welt gemessen wurde.“



Die Temperaturen im März, der den Übergang zum Herbst auf dem Kontinent markiert, liegen an der Ostküste in der Nähe des Dome C normalerweise bei minus 54 Grad Celsius. Am 18. März 2022 erreichten die Temperaturen einen Höchststand von minus 10 Grad Celsius. Das ist wärmer als selbst die höchste Temperatur, die in den Sommermonaten in dieser Region gemessen wurde - „das ist an sich schon ziemlich unglaublich“, so Blanchard-Wrigglesworth, Atmosphärenwissenschaftler an der Universität Washington.

Wie konnte es in der Antarktis zu einer so unvorstellbaren Hitzewelle kommen?

In der neuen Studie untersuchten Blanchard-Wrigglesworth und seine Kollegen, wie und warum es zu einer solch unvorstellbaren Hitzewelle kommen konnte, insbesondere zu einer Jahreszeit, in der es weniger Sonnenlicht gibt. Sie fanden heraus, dass die extreme Hitze größtenteils der natürlichen Variabilität der Antarktis zuzuschreiben ist, auch wenn die Klimaerwärmung einen gewissen Einfluss hatte.



Der Grund für die Hitzewelle, so Blanchard-Wrigglesworth, waren ungewöhnliche Winde. Normalerweise wehen die Winde um die Antarktis von Westen nach Osten und tragen dazu bei, den Kontinent von den wärmeren Regionen weiter nördlich zu isolieren, so dass er kalt bleibt. Doch wie bei Hitzewellen in den Vereinigten Staaten mäanderten die Winde und ermöglichten es einer warmen Luftmasse aus Südaustralien, innerhalb von nur vier Tagen in die Ostantarktis zu gelangen - „wahrscheinlich das erste Mal, dass es zumindest so schnell ging“, so Blanchard-Wrigglesworth.



Die Nordwinde brachten auch viel Feuchtigkeit mit sich und sorgten an der Ostküste des Eisschildes für erheblichen Schnee, Regen und Schmelzen.



Zur gleichen Zeit verzeichnete die Antarktis den niedrigsten Stand des Meereises seit Beginn der Aufzeichnungen, was jedoch nach Ansicht des Teams keinen Einfluss auf die Hitzewelle zu haben scheint.



Die größten Temperaturschwankungen treten in hohen Breitengraden auf

Der Studie zufolge sind große Wetterschwankungen in den Polarregionen nicht völlig ungewöhnlich. In einer Analyse der Daten globaler Wetterstationen und Computersimulationen stellte das Team fest, dass die größten Temperaturschwankungen in hohen Breitengraden auftreten. An Orten wie Europa oder den Lower 48 der Vereinigten Staaten treten solche anomalen Hitzewellen nie auf.



Laut Blanchard-Wrigglesworth gibt es einen einfachen Grund dafür, dass die größten Anomalien in diesen hohen Breitengraden auftreten: In Bodennähe gibt es mehr kalte Luft zu entfernen. Normalerweise wird die Luft höher in der Atmosphäre kälter. Aber an manchen Orten - wie in hohen Breiten mit viel Schnee und Eis - ist die Luft in Bodennähe kälter und die Luft darüber wärmer, was als Inversionsschicht bezeichnet wird. An diesen Stellen kann eine warme Luftmasse eindringen, die kalte Luft verdrängen und warmes Wetter erzeugen. Diese warmen Ereignisse treten häufig im oder um den Winter herum auf, wenn die Inversionsschichten am stärksten sind.



„Genau das haben wir bei der Hitzewelle in der Antarktis gesehen“, so Blanchard-Wrigglesworth. „Durch diese Ereignisse wird die Inversion gewissermaßen ausgehöhlt, man wird sie los“.



Der Meteorologe Jonathan Wille, der nicht an der Studie beteiligt war, sagte, er sei nicht überrascht, dass diese Hitzewelle in der Antarktis als die größte beobachtete Temperaturanomalie überhaupt registriert wurde. Schließlich gehört das antarktische Plateau zu den Gebieten mit den größten Temperaturschwankungen der Welt.



Die vollständige Rolle des Klimawandels wird noch untersucht, obwohl die neue Studie behauptet, dass die wärmere Atmosphäre keine große Rolle bei der Erhöhung der Temperaturen gespielt hat. Das Team führte eine Reihe von Computermodellen mit Szenarien durch, die einen Anstieg der Treibhausgasemissionen beinhalteten, im Vergleich zu einer Welt, in der dies nicht der Fall war. Sie fanden heraus, dass der Klimawandel die Hitzewelle nur um 2 Grad Celsius ansteigen ließ. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnte der Klimawandel eine solche Hitzewelle um weitere 5 bis 6 Grad Celsius verstärken.



„Ein Anstieg um 2 Grad Celsius bei einer Hitzewelle, die 39 Grad über dem Durchschnitt lag, bedeutet, dass diese Hitzewelle auch ohne das Signal des Klimawandels rekordverdächtig gewesen wäre“, schrieb Wille, ein Forscher der ETH Zürich, in einer E-Mail.



Klimawandel könnte Auswirkungen gehabt haben

Aber der Klimawandel könnte noch einen anderen Effekt gehabt haben, den die Modelle nicht getestet haben, wie zum Beispiel die Auswirkungen auf die anomalen Winde, die die warmen Luftmassen überhaupt erst auf den Kontinent brachten. Wille sagte, dass ungewöhnliche tropische Regenfälle in den Wochen zuvor ein atmosphärisches Zirkulationsmuster erzeugten, das zuvor noch nie beobachtet worden war und zu der extremen Hitze führte.



„Es ist möglich, dass der Klimawandel die atmosphärische Dynamik beeinflusst hat, z. B. die tropischen Konvektionsanomalien, die zu der Hitzewelle führten, aber es ist sehr schwierig, diese Dinge zu quantifizieren“, sagte Wille.



Blanchard-Wrigglesworth sagte, dass weitere Hitzewellen wie diese in der Antarktis in einer wärmeren Welt schlimme Auswirkungen auf das Eisschild haben könnten.

„Wenn man noch einmal fünf oder sechs Grad dazu addiert, nähert man sich dem Schmelzpunkt“, so Blanchard-Wrigglesworth. Wenn diese Ereignisse in 50 oder sogar 100 Jahren häufiger auftreten, „könnte diese Art von Ereignissen Auswirkungen haben, die wir vielleicht nicht auf dem Radar hatten“.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 24. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.