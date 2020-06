„Potenziell gefährlich“: Hochhaus-Asteroid kommt der Erde am Samstag nahe

Am Wochenende rauscht ein ungewöhnlicher großer Asteroid an der Erde vorbei - zumindest wenn es nach Plan abläuft. Die NASA warnt jedoch dennoch.

Am Samstag rauscht ein Asteroid an der Erde vorbei.

Laut NASA ist er „potenziell gefährlich“ - und durchaus ein Brocken.

Im Sommer erwarten wir weitere beachtliche Besucher aus den Tiefen des Alls.

München - Es wird eng am Wochenende - zumindest in den Dimensionen des Weltalls! Der Asteroid 163348 (2002 NN4) rauscht an unserer Erde vorbei. Die NASA hat ihn schon registriert und bewertet ihn als „potenziell gefährlich“.

Bei dem Himmelskörper handelt es sich durchaus um einen stattlichen Brocken. Laut „Center for Near Earth Object Studies“ wird sein Durchmesser auf bis zu 570 Meter berechnet. Zum Vergleich: Das berühmte Empire State Building in New York City ist lediglich 381 Meter hoch. Eine Kollision mit der Erde wäre also keineswegs wünschenswert.

Weltall: XL-Asteroid rauscht an der Erde vorbei - doch keine Panik

Doch keine Panik! Die erdnächste Distanz zwischen dem Asteroiden und unserem Planeten wird am Samstag immer noch rund 5,1 Millionen Kilometer betragen. Das ist etwas mehr als die 13-fache Distanz zwischen der Erde und dem Mond. Also schon noch ein ausreichender Sicherheitsabstand - aller Wahrscheinlichkeit nach. Möglicherweise werden die SpaceX-Astronauten auf der ISS den Asteroiden auch zu Gesicht bekommen. Bei ihrem Start auf der Erde verwirrten sie die TV-Zuschauer mit einer mysteriösen Geste in der Raumkapsel.

Eine Kollision hätte erhebliche Folgen. Der Meteor, der über der russischen Stadt Tscheljabinsk explodierte, war laut Schätzungen lediglich 19 Meter groß. Trotzdem wurden Tausende Gebäude beschädigt und etwa 1500 Menschen verletzt.

Asteroid 'taller than Empire State Building' rocketing towards Earth at 11,200mphhttps://t.co/NtrHaZQXpB pic.twitter.com/asvyN2G2rb — Daily Star (@dailystar) June 1, 2020

Asteroiden in Erdnähe: Das sind die nächsten großen Besucher aus dem All

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Asteroiden an der Erde vorbeifliegen. Allein im Juni erwartet die NASA 25 Asteroiden auf der Durchreise an unserem Planet entlang. Der größte Himmelskörper davon wird aber 163348 (2002 NN4) sein - also unser Gast am Samstag. Insofern ist er durchaus außergewöhnlich.

Weitaus knapper als am Samstag war es, als Asteroid 2020 HS7 uns besuchte. Die ESA berechnete die Distanz in diesem Fall auf nur 420.000 Kilometer. Aber hier wäre eine Kollision weitaus weniger bedrohlich gewesen. Er hat maximal einen Durchmesser von acht Metern. Die nächsten größeren Gesteinsbrocken erwarten wir am 24. Juni (2010 NY 65, bis zu 310 Meter Durchmesser) und am 21. Juli (2002 BF 25, bis zu 220 Meter Durchmesser) in Erdnähe. Beide werden dann sogar auch näher an uns vorbeirauschen als 2002 NN4.

Der Asteroid 2009JF1 hat Kurs auf die Erde genommen und stellt eine potentielle Gefahr dar. Für den 6. Mai 2022 droht der Einschlag. Das wäre ein absolutes Desaster. Die europäische Weltraumorganisation ESA nennt Details zu einer Risikoliste - hier stehen alle Asteroiden unter Beobachtung.

Allen All-Besuchern wünschen wir jedenfalls eine gute Weiter-Reise!

mag