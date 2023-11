Unerwartete Beobachtung: Der Mars leuchtet nachts grün

Von: Tanja Banner

Drucken Teilen

Nachts wird der rote Planet grün – zumindest, wenn man an den Polen die Atmosphäre des Mars betrachtet. Was hinter dem Phänomen „Nightglow“ steckt.

Lüttich – Der Mars gilt als der „rote Planet“, da selbst am Nachthimmel mit bloßem Auge seine rote Färbung zu erkennen ist. Doch wenn es auf dem Planeten dunkel wird, dann herrscht offenbar eine andere Farbe vor: Grün. Das zeigt eine neue Studie, die ein Forschungsteam im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlicht hat.

Dank der Daten, die die Esa-Raumsonde „ExoMars Trace Gas Orbiter“ (TGO) zur Erde schickt, konnten Wissenschaftler das Phänomen erstmals im sichtbaren Licht beobachten: Nachts glüht die Atmosphäre des Mars grün. Das Phänomen wird „Nightglow“ oder „Nachtleuchten“ genannt und kommt auch auf der Erde vor. Das Licht entsteht, wenn sich in der Atmosphäre zwei Sauerstoffatome zu einem Sauerstoffmolekül verbinden.

So könnte es aussehen, wenn eine Astronautin oder ein Astronaut eines Tages das grüne Leuchten auf dem Mars mit eigenen Augen sieht. (Künstlerische Darstellung) © NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ.– E. W. Knutsen

Mars-Atmosphäre leuchtet nachts grün

Die Sonne ist maßgeblich an der Entstehung des grünen Leuchtens beteiligt. Auf der Tagseite des Mars spaltet das Sonnenlicht Kohlendioxid-Moleküle in der Atmosphäre auf – es entstehen Sauerstoffatome. Die wandern auf die Nachtseite, wo sie nicht mehr von der Sonne angeregt werden. Dort gruppieren sie sich neu – und senden das grüne Leuchten aus.

„Diese Emission ist auf die Rekombination von Sauerstoffatomen zurückzuführen, die in der Sommeratmosphäre entstehen und von den Winden in hohe Winterbreiten transportiert werden, in Höhen von 40 bis 60 km in der Marsatmosphäre“, erklärt Lauriane Soret, Forscherin an der Universität Lüttich.

Grünes Leuchten auf dem Mars kann von künftigen Astronauten gesehen werden

„Diese neuen Beobachtungen sind unerwartet und interessant für zukünftige Reisen zum roten Planeten“, freut sich der Planetologe Jean-Claude Gérard, der Leiter der Studie. „Die Intensität des nächtlichen Glühens in den Polarregionen ist so stark, dass einfache und relativ kostengünstige Instrumente in der Marsumlaufbahn die atmosphärischen Strömungen kartieren und überwachen könnten.“ Das grüne Licht sei so intensiv, dass es während der Polarnacht von künftigen Astronauten aus der Umlaufbahn oder vom Marsboden aus beobachtet werden könne, ist sich Gérard sicher.

Das grüne Leuchten auf dem Mars konzentriert sich auf die Polarregionen im Süden und Norden des Planeten. Jedes halbe Mars-Jahr (ein Mars-Jahr entspricht 687 Erden-Tagen) wechselt die Leuchtkraft den Forschern zufolge die Hemisphäre.

Diese Dinge wurden auf dem Mars entdeckt – sie gehören dort nicht hin Fotostrecke ansehen

Esa-Orbiter TGO hat das Phänomen auf dem Mars entdeckt

TGO hatte das grüne Leuchtphänomen im Jahr 2020 bereits auf der Tagseite des Mars beobachtet – es war das erste Mal, dass „Dayglow“, wie das grüne Leuchten bei Tag heißt, bei einem anderen Planeten als der Erde entdeckt wurde. Um das grüne Nachtleuchten aufzuspüren, beobachtete der Esa-Orbiter die Nachtseite des Mars im sichtbaren Licht. Das Instrument wurde dabei so auf den roten Planeten ausgerichtet, dass die obere Atmosphäre gut beobachtet werden konnte.

„Airglow“ auf der Erde ist am besten von der Internationalen Raumstation ISS aus zu beobachten. Auf dieser Aufnahme aus dem Jahr 2011 ist ein grünes Sauerstoff-Band sichtbar, das die Erde umgibt. (Archivbild) © Nasa

Auf der Erde ist das grüne Schimmern nur sehr schwach ausgeprägt und am besten zu sehen, wenn man von oben direkt auf die Erdatmosphäre blickt. Deshalb kann man das grüne Leuchten am besten auf Bildern sehen, die Astronauten von Bord der Internationalen Raumstation ISS gemacht haben. Nicht zu verwechseln ist es mit Polarlicht, das es ebenfalls auf der Erde und dem Mars gibt. (tab)