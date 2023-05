Heftiges Erdbeben vor Urlaubsinsel im Südpazifik: „Unvorhersehbare Fluten an der Küste“ drohen

Von: Christina Denk

Im Südpazifik hat es ein Erdbeben der Stärke 7,7 gegeben. Eine erste Tsunami-Warnung wurde einige Stunden später wieder aufgehoben. Neuseeland befürchtet dennoch Auswirkungen.

Nouméa – In der Nähe der Inselgruppe Neukaledonien im Südpazifik hat es am Freitag, 19. Mai, ein Erdbeben gegeben. Die US-Erdbebenwarte USGS bezifferte die Stärke des Bebens auf 7,7. In einer Tiefe von 37 Kilometern wurde die Erde erschüttert. Die ausgelösten Wellen dürften bis nach Neuseeland zu spüren sein, hieß es.

Erdbeben im Südpazifik: Nach Warnung vor meterhohem Tsunami – Behörde stuft Gefahr herab

Jüngsten Angaben zufolge erschütterte das Beben, das sich einen Tag nach dem Erdbeben auf der griechischen Insel Kreta ereignete, ein Gebiet südöstlich der Loyalitätsinseln. Sie sind ein Teil des französischen Überseegebiets Neukaledonien und liegen 1500 Kilometer östlich von Australien und nördlich von Neuseeland.

Das Frühwarnsystem in den USA gab nach dem Beben eine Tsunami-Warnung für die umliegenden Inseln aus - unter anderem für Neukaledonien, Vanuatu und Fidschi. Nachdem zunächst von möglicherweise bis zu drei Meter hohen Wellen in Vanuatu die Rede war, relativierte die Behörde die Angaben später. Sie rechnete nur noch mit Wellen von maximal einem Meter Höhe in Vanuatu und 0,3 Meter in anderen Pazifikstaaten, darunter Fidschi. Wenige Stunden nach dem Beben in der Südsee hob das Frühwarnsystem in den USA seine Tsunami-Warnung komplett auf.

Warnungen nach Erdbeben im Südpazifik:

Vanuatu und andere Pazifikinseln (u.a. Fidschi) : Tsunami-Warnung aufgehoben

: Tsunami-Warnung aufgehoben Neuseeland : starke und ungewöhnliche Strömungen und unvorhersehbare Fluten an der Küste

: starke und ungewöhnliche Strömungen und unvorhersehbare Fluten an der Küste Australien und Hawaii: keine Auswirkungen erwartet

Nach USGS-Angaben gab es aber zahlreiche Nachbeben in der Region mit Stärken von bis zu 5,9.

Nach Erdbeben im Südpazifik: Neuseelands Notfallbehörde warnt vor starken Strömungen

Die Behörden in Vanuatu hatten den Bewohnern der gesamten Inselgruppe geraten, sofort Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und sich von Küstengebieten in höher gelegene Regionen zu begeben. Auch in Neukaledonien wurden die Menschen aufgefordert, Küstengebiete zu verlassen.

Neukaledonien liegt etwa 1500 Kilometer östlich von Australien und nördlich von Neuseeland. In der Nähe der Inselgruppe gab es ein Erdbeben. © agefotostock/Imago

Die Notfallagentur in Neuseeland twitterte, sie verfolge die Situation genau. „Wir gehen davon aus, dass es in den Küstengebieten Neuseelands starke und ungewöhnliche Strömungen und unvorhersehbare Fluten an der Küste geben wird“, hieß es. Die Warnung bestehe auch nach der aufgehobenen Tsunami-Warnung, heißt es von der neuseeländischen Seite auf Twitter. Für Australien gebe es keine Bedrohung, teilte die dortige Meteorologiebehörde mit.

Die Notfallagentur von Hawaii gab ebenfalls Entwarnung. „Es wird keine Tsunami-Bedrohung für Hawaii durch das Erdbeben der Stärke 7,7 erwartet“, twitterte die hawaiianische Agentur EMA. Auch nach dem Erdbeben in der Türkei im Februar hatte es Tsunami-Warnungen gegeben – bis nach Italien. Auf der Ostseeinsel Bornholm gibt es indes bei mysteriösen Erschütterungen die Überlegung: Erdbeben oder Explosion? (chd/dpa)