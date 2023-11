Befürchteter Vulkanausbruch in Island: Drohen wieder Flugausfälle?

Wird der Vulkan Reykjanes bei einem Ausbruch den Flugverkehr durcheinander bringen, wie es der Vulkan Eyjafjallajökull 2010 tat? Wie Fachleute die Situation einschätzen.

Reykjavík – Als im April 2010 der isländische Vulkan Eyjafjallajökull ausbrach, kannte den unaussprechlichen Namen des Vulkans plötzlich die halbe Welt. Die gewaltige Ascheproduktion des Vulkans sorgte nämlich dafür, dass der Flugverkehr über großen Teilen Europas für mehrere Tage eingestellt wurde. Zahlreiche Menschen strandeten und mussten auf ihre Weiterflüge warten. Nun wird in Island erneut ein Vulkanausbruch erwartet – und viele fragen sich: Stehen erneut Flugausfälle bevor?

Zuerst betonen Fachleute, dass es noch nicht einmal klar ist, ob der Vulkan Reykjanes tatsächlich ausbricht. „Wir befinden uns an einem kritischen Punkt, an dem die Ungewissheit groß ist“, erklärt der Vulkanologe Mike Burton von der University of Manchester. „Es ist zwar wahrscheinlich, dass es zu einem Ausbruch kommen wird, aber nicht sicher, und die Dinge könnten sich auf ein Hintergrundniveau beruhigen, ohne dass etwas passiert. Es ist nicht klar, wo und mit welcher Geschwindigkeit die Lava ausbrechen würde. Wir müssen abwarten und sehen.“

Vulkanausbruch in Island erwartet: Reykjanes produziert weniger Asche als Eyjafjallajökull

Sollte der Vulkan Reykjanes in Island tatsächlich ausbrechen, rechnen Fachleute jedoch nicht mit großflächigen Problemen im Flugverkehr wie 2010. „Der Ausbruch des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 war aufgrund einer seltenen (wenn auch nicht einzigartigen) Kombination von Faktoren ungewöhnlich störend. Die Dinge haben sich geändert, und es wurden Lehren daraus gezogen“, betont Dave McGarvie, Vulkanologe an der University of Lancaster.

Der isländische Vulkan Eyjafjallajökull brach im April 2010 aus – seine Aschewolken sorgten für eine tagelange Sperrung des Luftraums über Europa. (Archivbild) © imago/imagebroker

Er ist sich sicher: „Sollte es in Zukunft zu einem Ausbruch kommen, der mit dem des Eyjafjallajökull im Jahr 2010 vergleichbar ist, würde nur etwa ein Drittel der Flüge gestrichen werden, die 2010 gestrichen wurden.“ Das sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass sich die Flugregeln geändert hätten und zum Teil auf ein besseres Verständnis der Mechanismen der Ascheproduktion und des Aschetransports.

Vulkan Eyjafjallajökull in Island sorgte für Flugausfälle in Europa

„Bei Eruptionen auf der Reykjanes-Halbinsel dominiert die Produktion von Basaltlava mit nur geringer Ascheproduktion, während bei der Eruoption des Eyjafjallajökull 2010 die Ascheproduktion im Vordergrund stand“, erklärt der Fachmann. „Die Vulkane auf der Reykjanes-Halbinsel sind nicht in der Lage, die gewaltigen Aschewolken zu erzeugen, die den Ausbruch des Eyjafjallajökull 2010 kennzeichneten.“

Den transatlantischen Flugverkehr sieht McGarvie gar nicht betroffen. Anders könnte es mit lokalen Flugverbindungen aussehen, glaubt der Vulkanologe: „Wenn die derzeitigen Unruhen zu einer Eruption an Land führen, wird es wahrscheinlich nur zu lokalen und kurzfristigen Störungen durch geringe Ascheproduktion kommen, wie es bei den drei kleineren Eruptionen des Fagradalsfjall in den Jahren 2021, 2022 und 2023 der Fall war.“ Auch bei einer größeren und stärkeren Eruption sei es wahrscheinlich, dass es nur zu lokalen Störungen komme. „Das Ausmaß der Störung würde weitgehend von der Windrichtung abhängen“, sagt McGarvie.

Bevorstehender Vulkanausbruch in Island: Geringe Auswirkungen auf den Flugverkehr erwartet

Auch Mike Burton sieht im Falle eines Vulkanausbruchs nur wenige Auswirkungen auf den Flugverkehr. Bei einer unterseeischen Eruption würden durch die Wechselwirkung mit dem Wasser explosivere und aschereichere Abgase entstehen, sagt der Experte. „Diese werden wahrscheinlich in geringer Höhe auftreten und nur den lokalen Flughafen Keflavik betreffen“, so der Fachmann. Auch Burton geht davon aus, dass die Auswirkungen auf den Flugverkehr „wahrscheinlich gering“ sein dürften und überhaupt nur dann auftreten, „wenn der Wind aus einer bestimmten Richtung kommt.“

Auf der Reykjanes-Halbinsel in Island wird ein Vulkanausbruch erwartet. Deshalb sind dort Straßen abgesperrt, ein Ort wurde evakuiert. © IMAGO/Raul Moreno / SOPA Images

David Neave von der University of Manchester geht auch davon aus, dass der Flugverkehr durch einen Vulkanausbruch in Island nicht so sehr in Mitleidenschaft gezogen wird wie 2010: „Wir wissen viel mehr über die Wechselwirkungen zwischen Asche und Flugzeugen als 2010, was dazu beitragen wird, die Sicherheit zu verbessern und Störungen zu minimieren.“ (tab)