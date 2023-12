Familiendrama im Urlaub: Hai attackiert SUP-Gruppe und tötet Frau

Von: Bjarne Kommnick

Drucken Teilen

Eine Reise auf die Bahamas endete für eine Urlauberin tödlich. Auf dem Meer wurden sie und ihre Verwandten von einem Hai überrascht.

New Providence – Eine 44-jährige US-Amerikanerin ist bei einem Haiangriff vor den Bahamas ums Leben gekommen, wie der US-Sender CNN berichtet. Die Frau aus Boston wurde laut Angaben der örtlichen Behörden in der Nähe eines Strandresorts auf einem Stand-up-paddle (SUP) von dem Raubtier im Meer überrascht und angegriffen.

Frau vor Bahamas von Hai attackiert – sie war mit SUP unterwegs

Die Royal Bahamas Police Force erklärte in einer Pressemitteilung, dass die Frau mit Verwandten zum Urlaub auf die Bahamas gereist war. „Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass das Opfer zusammen mit einem männlichen Verwandten in den Gewässern hinter einem Resort im Westen von New Providence von der Küste weg paddelte, als sie von einem Hai gebissen wurde“, sagt ein Sprecher.

Beim Paddleboarding vor den Bahamas wurde eine Frau tödlich von einem Hai attackiert. (Symbolbild) © Cavan Images / imago

Hai beißt SUP-Fahrerin in rechte Seite – Frau stirbt noch am Strand

Ein Rettungsschwimmer des Strandresorts sei auf den Vorfall aufmerksam geworden und fuhr mit einem Boot zu der Frau, um die schwer verwundete Frau und ihre Verwandten in Sicherheit zu bringen. Die Helfer leiteten unmittelbar Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Für die 44-Jährige kam jedoch jede Hilfe zu spät: „Das Opfer erlitt ein schweres Trauma an der rechten Körperseite. Sie wurde vor Ort von Rettungssanitätern untersucht“, die jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen konnten.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums bestätigte gegenüber CNN, dass am Montag eine US-Bürgerin auf den Bahamas gestorben sei und sagte, das Ministerium habe der Familie der Person sein Beileid ausgesprochen. Die Abteilung wollte „aus Respekt vor der Privatsphäre der Familie“ keinen weiteren Kommentar abgegeben.

International Shark Attack File: Hai-Attacken auf Menschen äußerst selten

Der Vorfall ereignete sich nur wenige Tage, nachdem in der mexikanischen Gemeinde Cihuatlán eine Frau bei einem Hai-Angriff vor einem Strandresort getötet wurde. Zuletzt ist es auch zu einer tödlichen Hai-Attacke vor Australien gekommen. Dabei sind Haiangriffe äußerst selten. Denn laut der International Shark Attack File würden Haie durchschnittlich fünf Menschen pro Jahr töten.

Die Wahrscheinlichkeit von einem Hai angegriffen zu werden liegt bei weniger als 1 zu 4 Millionen. Die meisten Angriffe führen Experten auf Verwechslungen der Tiere zwischen Mensch und Beute zurück – insbesondere in Gewässern mit schlechter Sicht. Auch in Spanien ist es im Sommer zu einem ungewöhnlichen Hai-Angriff gekommen.