Heftiges Unwetter erschüttert Griechenland: Erneut schwere Überschwemmungen

Von: Vivian Werg

Nach Sturmtief „Daniel“ sorgte jetzt „Elias“ für heftige Regenfälle in Griechenland, die erneut für schwere Überschwemmungen sorgen.

Volos/ Athen – Während in Deutschland noch spätsommerliche Wärme herrscht, kommt das Wetter am Mittelmeer einfach nicht zur Ruhe.

Straßen verwandeln sich in reißende Flüsse, Wassermassen reißen Bäume, Steine, Mülltonnen und sogar Autos mit sich. Es sind dramatische Szenen, die sich in der Nacht zu Donnerstag in Griechenland abspielen. Heftige Unwetter haben erneut schwere Überschwemmungen ausgelöst. Die Feuerwehr wurde, wie das Online-Wetterportal wetter.com berichtet, zu Dutzenden Einsätzen gerufen. Sie kommen den Einsatzstellen nicht mehr hinterher.

Sintflutartige Regenfälle haben Volos und andere zentrale Gebiete in Griechenland zum zweiten Mal zu weitreichenden Überschwemmungen geführt. © Petros Giannakouris/ dpa

Griechenland erneut von Unwetter heimgesucht: „Menschenleben sind in Gefahr“

Zum zweiten Mal haben heftige Regenfälle die griechische Hafenstadt Volos unter Wasser gesetzt. Mehrere Dörfer im Umland wurden evakuiert. Bereits bis zum Mittwochnachmittag gab es dort Niederschlagsmengen von um die 113 Liter pro Quadratmeter, wie der griechische Wetterdienst Meteo mitteilte. Danach regnete es fast ununterbrochen weiter. Das Stromnetz fiel teilweise aus, der Autoverkehr wurde laut der Nachrichtenagentur dpa untersagt. Behörden gaben Notfallwarnungen an die Öffentlichkeit heraus und riefen die Menschen auf, möglichst zu Hause zu bleiben.

„Menschenleben sind in Gefahr. Die Welt ist in Gefahr“, sagte Bürgermeister Achilleas Beos am Morgen (28. September) sichtlich geschockt dem Nachrichtensender ERTnews. „80 Prozent der Stadt sei nach wie vor ohne Strom. Vielerorts stünde das Wasser, die Abflussrohre seien zerstört. Die Menschen könnten nicht zur Arbeit gehen“.

Erneut Unwetter in Griechenland: Land kommt mit Aufräumarbeiten nicht hinterher

Erst Anfang September hatte Sturmtief „Daniel“ für schwere Überschwemmungen gesorgt, dem schwersten Unwetter seit fast 100 Jahren. 16 Menschen kamen dabei ums Leben. Noch sind die Aufräumarbeiten im vollen Gange. Nach Aussagen des Bürgermeisters habe man „unermüdlich daran gearbeitet, die Schäden, den Schlamm und den Müll zu beseitigen, doch so viel Wasser könne einfach nicht abfließen“. In Lybien verursachte „Daniel“ katastrophale Überschwemmungen mit Tausenden Toten. Nach der Katastrophe stehen sie vor gewaltigen Herausforderungen.

Der Sturm „Elias“ wütet außerdem auf der Nordhälfte der Insel Euböa und verursachte dort Überschwemmungen und Erdrutsche. Erneut betroffen war auch das Hinterland von Volos, eine große, landwirtschaftlich stark genutzte Ebene. Feuerwehrleute wurden auch aus anderen Teilen Griechenlands herangezogen, zudem war die Armee mit Booten und Raupenfahrzeugen im Einsatz, um Menschen aus Häusern zu retten. (Vivian Werg/ mit dpa)