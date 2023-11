Italienische Lehrerin schockt mit Hitler-Aussage: „Hatte recht mit euch Juden“

Von: Julia Volkenand

Mit einem hetzerischen Instagram-Post über die jüdische Bevölkerung schockierte eine Lehrerin ganz Italien. Nun gibt es Konsequenzen.

Roncade - Im Krieg in Israel und im Gazastreifen ist keine Lösung in Sicht, die Fronten scheinen sich immer weiter zu verhärten. Auch in Europa liegen dementsprechend die Nerven blank. Pro-Palästina-Demonstrationen stehen hart in der Kritik, in Deutschland plant Nancy Faeser weitere Hamas-Verbote zum Schutz des jüdischen Lebens.

Zu einem heftigen Vorfall kam es unlängst auch im italienischen Roncade. Mathematiklehrerin Hanane H. sorgte dort mit einem Beitrag in den sozialen Medien für einen Aufschrei der Entrüstung. Sie postete ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, unter dem sie ihren Emotionen über die Lage im Nahost-Konflikt freien, ungefilterten Lauf ließ.

Wie suedtirol.it berichtet, wurden in dem Video zunächst nur die Schrecken des Krieges gezeigt, das eigentliche Problem fand sich in ihrem Kommentar, den sie dazu postete. „Fahrt zur Hölle, Hitler hatte recht mit euch Juden“, schrieb die junge Frau dort - ein unfassbarer Satz, der auf enormen Widerstand stieß.

Italienische Lehrerin schockiert mit Aussage über Israel-Krieg

Das Video sei nur sehr kurz online gewesen und rasch wieder gelöscht worden, schreibt auch tg24.sky.it, der italienische Ableger von Skynews. Doch der Moment habe gereicht, damit eine Schülerin den Post entdeckte und einen Screenshot davon machte.

Bei deren Eltern löste der Post Entsetzen aus, sie teilten ihn im Gruppenchat mit anderen Eltern. Letztlich landete der Screenshot demnach bei der Verwaltung der Schule, an der Hanane H. unterrichtet. Bei einem klärenden Gespräch habe sie den Post zugegeben und ihre Reue beteuert. Die im Libanon geborene Lehrerin sei durch die Lage im Nahen Osten psychisch sehr belastet, bereue aber den Post: „Ich entschuldige mich, ich bin am Boden zerstört“, zitiert suedtirol.it die Lehrerin.

Sie sei sehr mit ihrer Heimat verbunden, habe Freunde und Familie im Libanon und Palästina. Die Begründung half ihr nichts, es sei zu einer Disziplinarmaßnahme durch die Schule gekommen. Hanane H. wurde mit sofortiger Wirkung vom Unterricht suspendiert.

Lehrerin nach Hitler-Aussage suspendiert

Die Schule, die sich Inklusion und Multikulturalismus auf die Fahne schreibt, konnte ihr Verhalten nicht mit den eigenen Idealen vereinbaren und entschied sich für „die formelle Aussetzung von der Arbeitstätigkeit“, zitiert Sky die italienische Schule. Man habe eine Diskussion organisiert, um das Geschehene aufzuarbeiten und werde weitere Schritte beschließen.

Der Minister für Unterricht und Verdienst, Giuseppe Valditara, äußerte sich zu dem Fall. „Rassenhass und Diskriminierung aller Art sind mit den Grundsätzen unserer Schule, die eine verfassungsmäßige Schule ist, die auf Respekt vor der Person basiert, unvereinbar“, sagte Valditara.