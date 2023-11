Vater schildert Erlebnisse über Geiselhaft seiner Tochter: Emily (9) flüstert nur noch

Von: Karolin Schäfer

Emily ist wieder frei: Wochenlang befand sich die 9-Jährige in Hamas-Gefangenschaft im Gazastreifen. Doch die Zeit scheint nicht spurlos an ihr vorbeigegangen zu sein.

Tel Aviv – Anfangs glaubte ihre Familie, dass Emily bei dem Angriff der Hamas auf Israel getötet worden sei. In einem emotionalen Fernsehinterview hatte ihr Vater seine Erleichterung darüber geäußert, dass sie nicht in die Hände der Hamas gefallen sei, weil das noch „schlimmer als der Tod“ gewesen wäre. Später erfährt er dann doch, dass die 9-Jährige als Geisel gehalten worden war.

Als Geisel in Hamas-Gefangenschaft: Emily ist wieder frei

Inzwischen ist Emily wieder frei. Das Mädchen war im Rahmen eines Gefangenenaustausches zwischen Israel und der Hamas am Samstag (25. November) freigelassen worden. Auch ihre Freundin Hila Rotem-Shoshani, mit der Emily am 7. Oktober in den Gazastreife entführt wurde, ist wieder mit ihrer Familie vereint. Ihre Mutter Raaya Rotem befindet sich jedoch in Geiselhaft.

Emily hatte damals bei Hila übernachtet, als die Hamas den Kibbutz Be‘eri stürmten. Ihr aus Irland stammender Vater Thomas Hand war dagegen stundenlang in seinem Haus gefangen und konnte seine Tochter nicht erreichen, berichtete der US-Sender CNN.

„Sie kommt langsam aus sich heraus“: Vater berichtet über Geiselhaft seiner Tochter

Das rührende Wiedersehen von Emily und ihrem Vater ging in den sozialen Medien viral. Die 9-Jährige rannte in die Arme ihres Papas. „Das erste, was sie tat, war, einen Beyoncé-Song zu hören“, schilderte Hand dem Sender. Doch das Mädchen scheint von den Erfahrungen im Gazastreifen verängstigt zu sein. „Sie kommt langsam aus sich heraus, Stück für Stück“, sagte Hand. Als ihr Vater sie fragte, wie lange sie weg war, antwortete sie „ein Jahr“. Für Hand war das „ein Schlag in die Magengrube“.

Emily hatte nicht nur an Gewicht verloren, sondern sich auch Läuse eingefangen. Ihre seelischen Wunden werden jedoch wohl noch eine Weile bleiben. „Das Schockierendste und Beunruhigendste an der Begegnung mit ihr war, dass sie nur flüsterte, man konnte sie nicht hören“, erklärte ihr Vater. Sie sei darauf konditioniert worden, keine Geräusche zu machen. Geschlagen worden sei sie aber nicht. Als israelische Streitkräfte Gaza attackierten, sei Emily von Haus zu Haus gescheucht und über den Boden geschleift worden. „Das ist erschreckend“, fällt Hand dazu nur ein.

Eine traurige Nachricht musste ihr Vater Emily jedoch noch überbringen. Ihre „zweite Mutter“, die Ex-Frau von Hand und Mutter von Emilys beiden Halbgeschwistern, ist gestorben. Sie sei am Tag des Hamas-Überfalls getötet worden. „Das war sehr schwer“, sagte Hand gegenüber CNN. Die leibliche Mutter der heute 9-Jährigen starb an Krebs, als Emily zwei Jahre alt war. Nach der Freilassung berichteten zahlreiche Geiseln über ihre Zeit in Hamas-Gefangenschaft. (kas)