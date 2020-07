Speerfischer stirbt bei Hai-Attacke: Aussagen von Einheimischen werfen Fragen auf 

In Australien wurde ein Speerfischer bei einem Hai-Angriff getötet. Ein Experte und Einheimische sind nicht überrascht von der Attacke.

Ein Taucher ist in Australien bei einem Hai-Angriff ums Leben gekommen.

ist in bei einem Hai-Angriff ums Leben gekommen. Der Mann wollte mit einem Speer Fische fangen.

Das Gebiet ist bekannt für Haie.

Canberra - In Australien kam es erneut zu einer tödlichen Hai-Attacke. Ein australischer Taucher ist beim Speerfischen von einem Weißen Hai angegriffen worden. Er wurde dabei so schwer am Bein verletzt, dass er noch vor Ort starb. Laut lokalen Medien soll es sich bei dem Opfer um Matthew T. handeln, der gemeinsam mit seinem Bruder fischen wollte. Der Klimaanlagen-Techniker hinterlässt Frau und zwei Kinder.

Australien: Speerfischer von Hai am Bein gepackt - Bruder zieht ihn aus dem Wasser

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fischte der 36-jährige Taucher vor der Küste der Insel Fraser, der größten Sandinsel der Welt, als der Hai ihn ins Bein biss. Das Unglück ereignete sich an der Landzunge Indian Head im Osten der Insel.

Laut dem australischen Portal Goldcoastbulletin zog sein Bruder den schwer verletzen Matthew T. ans Ufer. Ein Arzt und eine Krankenschwester hätten noch an der Küste sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen für den Mann ergriffen, bevor Sanitäter eintrafen. Doch die Bemühungen waren vergebens: Der Mann erlag seinen Verletzungen, sein Leichnam wurde in eine Klinik geflogen.

+ An der Küste der australischen Insel Fraser ereignete sich das Unglück. © Screenshot Google Maps

Nach Hai-Attacke in Australien: Aussagen von Einheimischen werfen Fragen auf

Laut Goldcoastbulletin beschrieben Einheimische es als Wahnsinn, an dieser Stelle zu schwimmen oder zu tauchen. Denn immer wieder seien dort Haie gesichtet worden. Diese Aussagen werfen Fragen auf: Wieso ging der Mann trotz der Gefahr ins Wasser? Ein Einheimischer erklärte demnach, er sei am Indian Head bereits über 500 Mal gewesen und habe nie keinen Hai an der Stelle gesehen. „Es ist verrückt dort ins Wasser zu gehen“.

Gegenüber Courier Mail erklärte Hai-Experte Daryl McPhee, dass die Gewässer der Insel als Laich- und Aufzuchtstätte für Fische dienen. Deshalb werden viele Haie angelockt, um Nahrung zu finden. Ein Hai-Angriff überrasche ihn daher nicht.

Video: Tödliche Attacke - Surfer stirbt nach Hai-Angriff in Australien

Es war der vierte tödliche Hai-Angriff in diesem Jahr in den Gewässern Australiens. Erst im Juni war ein 60-jähriger Surfer von einem Hai in Australien getötet worden.

Auch in Kalifornien ist ein 26-jähriger Surfer bei einer Hai-Attacke ums Leben gekommen. (spl mit dpa)