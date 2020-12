Autodieb flüchtet – mit ekelhaftem Ende: „Sollte für Unterhosen-Geschmack verhaftet werden“

Ein junger Mann klaut ein Auto und will damit vor der Polizei flüchten. Doch für den 24-Jährigen endet die Sache ziemlich eklig. Das Netz lacht sich kaputt.

Wartling (East Sussex) – Wie heißt es so schön? „Hochmut kommt vor dem Fall.“ Und diesmal ist das Sprichwort auch tatsächlich so eingetreten, leider auf sehr übelriechende Art und Weise. Es klingt wie eine Szene aus einem Hollywoodstreifen: Zwei Männer klauen einen Wagen und liefern sich auf einer Straße in England, der A259 in Richtung Hooe, eine rasante Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Als die beiden Verdächtigen keinen Ausweg mehr sehen, lassen sie den Wagen etwa zehn Kilometer entfernt in einem Dorf namens Wartling stehen und wollen zu Fuß weiter. Der 24-jährige Beifahrer versucht, über das Grundstück eines Bauern zu flüchten, da passiert es: Er fällt in eine Grube randvoll mit Gülle und bleibt darin stecken. Neben einer Bestrafung sind dem trotteligen Autodieb nun auch Hohn und Spott sicher.