Baden-Württemberg bekommt die Frost-Klatsche: Schneefallgrenze sinkt

Von: Michaela Ebert

Drucken Teilen

Es wird winterlich in Baden-Württemberg. Die Temperaturen sacken in den Keller – Schnee und Frost drohen. Lesen Sie hier, wann und wo es in den nächsten Tagen weiß werden kann:

Es wird frostig in Baden-Württemberg. In den nächsten Tagen soll die Schneefallgrenze sinken – dann kann es sogar bis ins Flachland weiß werden. Besonders die Weihnachtsfans sollten sich also freuen: Pünktlich zur Eröffnung der ersten Weihnachtsmärkte im Südwesten kommt auch das Wetter in Weihnachtsstimmung.

echo24.de berichtet, wo es in den nächsten Tagen besonders winterlich werden soll.

Grund für den Temperatursturz ist ein sogenannter „Arctic Outbreak“. Dieser bringt bitterkalte Luft aus den skandinavischen Regionen nach Deutschland. (meb)