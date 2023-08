Feuer in Ballermann-Bar: Beliebte Mallorca-Kneipe mit Strohdach brennt

Von: Michelle Mantey

Erneut brennt ein Strohdach auf der Urlaubsinsel Mallorca. Mitten in der Nacht brach das Feuer plötzlich aus. Die Brandursache ist unklar.

Mallorca – Die spanischen Baleareninseln ist besonders bei deutschen Urlaubern beliebt. Doch immer wieder kommt es zu Ausschreitungen. Daher hatte die Insel bereits im vergangenen Jahr dem Sauftourismus den Kampf angesagt. Häufig kommt es auch zu Bränden auf am Ballermann. Vor einem Jahr hatte der Fall der Kegelbrüder für Aufsehen gesorgt, die aufgrund mutmaßlicher Brandstiftung festgenommen wurden. Nun sorgt ein anderer Brandt für Spekulationen.

In der Nacht zum Sonntag, 13. August, steht nach Bericht der Mallorca Zeitung plötzlich das Restaurant Golden Beach Pearl in Flammen. Dieses befindet sich direkt an der Promenade der Playa de Palma. Ein Teil des insgesamt 25 Quadratmeter großen Außenbereichs ist mit einem Strohdach bedeckt, das jedoch in dieser Nacht dem Feuer zum Opfer fällt. Nicht nur das Dach, sondern auch der selbst Außenbereich selbst, sowie Stühle und Tische sind beschäftigt.

Brandt im Restaurant „Golden Beach Pearl“ auf Mallorca. Das Strohdach stand plötzlich in Flammen. (Symbolbild) © Jürgen Held/IMAGO

Strohdach eines Restaurants an der Playa de Palma auf der Insel Mallorca steht in Flammen

Das Feuer wurde nach Angaben der Mallorca Zeitung gegen 5.10 Uhr entdeckt. Eine Anwohnerin konnte das brennende Strohdach aus knapp 150 Metern Entfernung sehen. Auf einem Foto, das der Zeitung vorliegt, sind dicke graue Rauchwolken und helle rote-gelb leuchtende Flammen zu sehen. Dieses Foto wurde von einer Privatperson nach Ausbruch des Feuers aufgenommen.

Nur knapp eine halbe Stunde nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte das Feuer vollständig gelöscht werden. Verletzte gibt es nicht, da der Brandt sich ereignete, als das Lokal bereits geschlossen war. Die Brandursache ist bislang noch unklar. (mima)