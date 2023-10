Bange Minuten bei Türkei-Flug nach Deutschland: Blitz trifft Flugzeug mit 178 Passagieren

Von: Ulrike Hagen

Bange Minuten bei einem Ferienflug: Ein Blitzschlag trifft einen Airbus mit 178 Passagieren an Bord auf seinem Flug von Hamburg nach Antalya. Das Flugzeug muss in München landen.

München – Ein Blitzschlag hat am Sonntag (16. Oktober) für einen ungewöhnlichen Zwischenfall in einem Ferienflieger gesorgt. Ein Airbus A320 mit 178 Passagieren an Bord, auf dem Weg von Hamburg in die türkische Ferienmetropole Antalya, wurde von einem Blitz getroffen und musste außerplanmäßig in München landen.

Eine Condor-Maschine musste in München notlanden. (Symbolbild) © Foto: Sabine Brose/Sorge via www.imago-images.de

Der Vorfall, über den zuerst das Portal Aviation Herald berichtete, ereignete sich bereits beim Steigflug von der Hamburger Landebahn 33, als der Blitz in dem Ferien-Flugzeug einschlug. Der Condor Airbus A320-200, Registrierung D-AICG, mit der Flugnummer DE-154 sollte eigentlich direkt nach Antalya in der Türkei fliegen.

„Die Besatzung setzte den Steigflug zunächst fort, stoppte dann aber auf FL270 und beschloss die Umleitung nach München, wo das Flugzeug etwa 50 Minuten nach dem Abflug mit Übergewicht, aber sicher auf der Landebahn 26L landete“, berichtet Aviation Herald.

Schockmoment über den Wolken: Blitzschlag trifft Airbus mit 178 Passagieren an Bord

Das Flugzeug, betrieben von der Fluggesellschaft Condor, wurde „rein vorsorglich“ nach München umgeleitet, wo die Flugreisenden und die Crewmitglieder das Flugzeug regulär verlassen haben, erklärte eine Sprecherin der Fluggesellschaft auf Nachfrage von HNA.de von IPPEN.MEDIA. „Zu keinem Zeitpunkt“ habe eine Gefahr für die 178 Gäste und sechs Crewmitglieder bestanden.

Ein Ersatzflugzeug vom Typ A320-200, Registrierung D-AICF, setzte den Flug fort und erreichte Antalya mit einer Verspätung von etwa zwei Stunden. „Die Sicherheit unserer Gäste und Besatzungsmitglieder hat für uns jederzeit oberste Priorität“, so die Sprecherin der Airline. „Wie in diesen Fällen üblich“, werde der Airbus A320 mit der Kennung D-AICG derzeit in München technisch überprüft. „Nach ersten Erkenntnissen kann die Maschine voraussichtlich kurzfristig wieder im Flugbetrieb eingesetzt werden“