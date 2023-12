13 Momente, in denen wir in Schulen spüren, dass wir in einem christlichen Land leben

Von: Felicitas Breschendorf

Noch hängen in Bayern Kreuze in Schulen. Die Kruzifixe sind aber nicht der einzige Hinweis, dass Gott dich in Deutschland besonders liebt.

Bayern geht gerne seinen eigenen Weg. Seit 2018 muss in jedem staatlichen Gebäude in dem Freistaat ein Kreuz hängen – auch in Schulen. Das konnte nur zu Streit führen. Am Dienstag (19. Dezember 2023) entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig, dass der sogenannte Kreuzerlass von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) rechtens ist und Bayern die Kreuze nicht abnehmen muss. Dem Urteil zufolge sind die Klagen gegen das Aufhängen der Kreuze unbegründet.

Markus Söder (CSU) ist ein Fan von christlichen Traditionen, also auch vom Kreuzerlass

Der religionskritische Bund für Geistesfreiheit (bfg) hat gegen die Verordnung geklagt und fordert die Entfernung der Kreuze. Er argumentiert, dass der Staat in Weltanschauungsfragen zu Neutralität verpflichtet sei. „Was hat ein Kreuz mit einer behördlichen Tätigkeit, mit dem Ausstellen eines Führerscheins (...) zu tun? Nichts!“, hatte Anwalt Hubert Heinhold vorige Woche in der mündlichen Verhandlung in Leipzig gesagt.

Im April 2018 hatte das bayerische Kabinett auf Initiative des damals frisch zum Ministerpräsidenten aufgestiegenen Söders den Kreuzerlass beschlossen. Söder gibt nicht nur eine Menge Geld für Pressefotos aus, sondern liebt offensichtlich auch christliche Traditionen. Trotz heftiger Kritik – sogar von den Kirchen, die ihm vorwarfen, das christliche Symbol für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen – trat der Erlass im Juni 2018 in Kraft.



In Paragraf 28 der Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats heißt es seither: „Im Eingangsbereich eines jeden Dienstgebäudes ist als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns gut sichtbar ein Kreuz anzubringen.“ Die CSU sprach sich auch gegen einen Auftritt von Dragqueens vor Kindern aus, weil sie die christliche Grundordnung in Gefahr sah.

An diesen Dingen merkst du in der Schule, dass du in einem christlichen Land lebst

Die Kinder-Bischöfe sind am Kichern, aber was, wenn du darauf keinen Bock hast? © IMAGO / epd/ Collage BuzzFeed News Deutschland

Insgesamt sinkt das christliche Lebensgefühl in Deutschland, könnte man meinen. Allein 2022 traten eine halbe Million Menschen aus der Kirche aus. Aber nicht nur in Bayern begegnen die Deutschen dem Christentum in ihrem Alltag. Das fängt spätestens dann an, wenn sie in die Schule kommen. Schülerinnen und Schüler sind quasi ständig mit Gott konfrontiert – ob sie wollen oder nicht. (In Westdeutschland ist diese Prägung deutlich stärker, als in Ostdeutschland, weil die Kirche in der DDR kaum eine Rolle spielte.)



Vielleicht erlebst du gerade ähnliche Situationen oder kennst sie noch aus deiner Schulzeit:



1. Zu Beginn oder am Ende des Schuljahrs gibt es einen Gottesdienst

2. Dein Religionslehrer ist der Pfarrer aus deinem Dorf



3. Dein Mathelehrer/ Deutschlehrer ist nebenbei noch dein Religionslehrer

4. Muslimische/ Ungetaufte Kinder müssen in der Grundschule nach Hause gehen oder sich zum Religionsunterricht dazu setzen, weil es keinen Ethik-Unterricht gibt



5. Um Ostern und Weihnachten hängt überall Deko, aber sonst nie im Jahr

6. Das gefühlt wichtigste Ereignis im Leben von dir oder deinen Mitschülern ist die Kommunion/ Konfirmation



7. Alle geben damit an, wie viel Geld sie bei der Kommunion/ Konfirmation von ihren Omis bekommen haben



8. Der meistgesehene Film im Unterricht ist „Leben des Brian“

9. Schulferien sind an christliche Feiertage angepasst: Osterferien, Weihnachtsferien, Pfingstferien



10. Für alle, die es hardcore christlich hatten: Du startest jeden Morgen in den Unterricht mit einem Gebet



11. Du fährst mit deiner Klasse zu „Besinnungstagen“ ins Kloster, um den Zusammenhalt zu stärken



12. Schulische Veranstaltungen, bei denen du anwesend sein MUSST, finden anlässlich von Feiertagen statt



13. Beim Schulabschluss wird dir klar, dass du auch in den Ethik-Unterricht hättest wechseln können

