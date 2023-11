Beeindruckendes Video zeigt: Haie umzingeln schnorchelnde Taucher

Von: Maximilian Hertel

Selbst Tauchern dürfte beim Anblick eines Hais mulmig werden. Im Wasser ist der Mensch dem Raubtier schließlich unterlegen. Eine Drohne hielt eine solche Begegnung fest.

Tel Aviv – Vor der Küste Israels kam es zu einer sonderbaren Begegnung: Eine Kleingruppe von Tauchern erkundete gerade das seichte Wasser, als sich plötzlich mindestens zwei Haie ihnen näherten. Eine Drohne fing den Moment aus der Luft ein. Schnell entstand der Eindruck, die Haie würden die Gruppe bewusst umzingeln. Zu befürchten hatten die vier Taucher nichts; zumindest in der Theorie. Denn Angriffe auf Menschen sind äußerst untypisch. Obendrein dürften die Haie so nah an der Küste zu finden sein.

Solche hautnahen Begegnungen zwischen Hai und Mensch sind zwar ungewöhnlich, kommen aber immer wieder mal vor. In Japan fand sich dieses Jahr eine Tauchergruppe inmitten von hundertern Bogenstirn-Hammerhaie wieder. Im Vergleich ging es an der Küste Spaniens etwas brisanter zu, als im Juni plötzlich ein etwa zwei Meter langer Blauhai zwischen den Badegästen auftauchte. Während die Tauchgruppe großes Glück hatte, ein solches Naturspektakel zu bestaunen, hätten die meisten Badegäste in Spanien vermutlich auf den ungebetenen Gast verzichtet.

Schnorchelnde Taucher von Sandbankhaie umzingelt

Bei einem Schnorchelausflug einem Hai so nahe zukommen, hatte wohl keiner der vier Taucher erwartet. In der Drohnenaufnahme ist gut zu sehen, wie zwei Sandbankhaie ihre Kreise im Wasser immer weiter ziehen und den Schnorchlern damit näher und näher kommen. Aus der Luft ist sofort klar, dass es sich bei den Tieren im Wasser um Haie handelt. Laut der britischen Zeitung The Independent stammt das Videomaterial von dem Drohnenpiloten Ilan Elgrably. Dieser habe zufällig die Begegnung mit seiner Drohne vor der Küste Israels aufgenommen. Elgrably veröffentlichte das Video im August 2023 auf TikTok.

Als einer der Taucher seinen Kopf unter Wasser hält, scheint das gegenseitige Interesse noch größer zu werden: Der Hai schwimmt geradewegs auf dessen Gesicht zu. Spätestens jetzt macht sich auch sichtbar Panik in der Gruppe breit – die Taucher rudern wild mit den Armen. Aneinander gedrängt stehen die vier Männer im Wasser und beobachten nervös, wie sie weiterhin von den großen Meeresräubern umkreist werden. Doch eigentlich sollte kein Anlass zur Sorge bestehen. Eigentlich.

Sandbankhaie – Sind die Meeresräuber überhaupt gefährlich?

Sandbankhaie erreichen in der Regel eine Größe von bis zu 2,2 Meter, haben wie viele Haie eine grau-braune Rückenfärbung und sind weiß im Bauchbereich. Was auf Menschen eher einschüchtern wirkt, ist die ausgeprägte Rückenflosse, welche dem Hai ein typisches raubtierhaftes Erscheinungsbild verleiht. Doch trotz seiner Größe scheint der Hai gegenüber Menschen harmlos zu sein. Laut der Schweizer Hai-Stiftung, einer Stiftung zum Schutz der Haie und deren Lebensräume, hat es das Beutetier eher auf kleinere Fische und Haie abgesehen.

Name Sandbankhai Wissenschaftlicher Name Carcharhinus plumbeus Zoologischer Unterstamm Wirbeltiere, Knorpelfische Maximale Größe Bis zu drei Meter Ernährung Vorwiegend Fische, Weichtiere, Krabben, kleine Haie Lebensraum Atlantik, Pazifik, Mittelmeer (Küstennähe bis 280m Tiefe)

Das Aufeinandertreffen der beiden Gruppen war wohl eher Zufall. Der Sandbankhai ist vor allem nachtaktiv und tagsüber selten anzutreffen. Außerdem lebt die Spezies zwar in Küstennähe, meidet allerdings die Nähe zu Stränden und Riffen. Das könnte entsprechend auch die augenscheinliche Panik der Taucher erklären: Auch wenn sie sich der Existenz des Sandbankhaies bewusst waren, damit gerechnet haben sie sicher nicht.

Allerdings können sich die Taucher glücklich schätzen, dass die Situation glimpflich ausgegangen ist. Auch wenn sie nicht zur natürlichen Beute der Meeresräuber gehören. Schwere Hai-Attacken sind zwar sehr selten, können aber durchaus vorkommen. Laut der internationalen Datenbank Global Shark Attack File waren es in 2023 bislang 19 solcher Angriffe. Im Sommer kursierte ein schockierendes Video einer tödlichen Attacke durch das Netz, das zeigt, wie ein 23-Jähriger beim Baden in Ägypten von einem Tigerhai unter Wasser gezogen wird. (mh)