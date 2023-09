Bei diesem Getränk schütteln Flugbegleiter mit dem Kopf - es ist nicht Tomatensaft

Kaffee, Tee oder etwas anderes? Ein bestimmter Getränkewunsch in luftiger Höhe bringt Flugbegleiter besonders auf die Palme – und nein, es ist nicht Tomatensaft.

Bielefeld – Hoch über den Wolken können Hunger und Durst schnell aufkommen. Daher ist es bei den meisten Fluggesellschaften üblich, Essen und Trinken zu servieren. Auch wenn in der Economy-Klasse auf Kurzstreckenflügen schon lange nicht mehr kostenlos, sind Kaffee, Softdrinks oder sogar alkoholische Getränke vom Servierwagen ein willkommener Service – und eine Einnahmequelle für die Airline.



Für das Kabinenpersonal ist jedoch nicht jeder Getränkewunsch der Passagiere gleichermaßen angenehm. Selbst wenn die Stewardess es nicht zeigt oder kaum erkennen lässt: Ein bestimmtes Getränk serviert sie nur widerwillig.

Flugzeug: Bei welchem Getränk Flugbegleiter die Augen verdrehen

Und es ist nicht der übliche Verdächtige, nämlich Tomatensaft – den einige Passagiere verständlicherweise bestellen, weil er als Gemüsesaft weniger säurehaltig und damit magenschonender ist als einige Fruchtsäfte. Und auch mit alkoholischen Getränken hat die Crew keine Probleme, solange der Passagier sie in Maßen konsumiert.



Es handelt sich vielmehr um ein eher unverdächtiges Getränk: Cola Light. Der koffeinhaltige, aber nahezu kalorienfreie Softdrink schäumt beim Einschenken besonders stark. „Es dauert wirklich ewig, bis man ein Glas voll hat“, sagte ein Flugbegleiter einer großen Fluggesellschaft gegenüber dem Reiseportal Travelbook: „In der gleichen Zeit habe ich zwei bis drei andere Getränke wie Kaffee, Tee, Saft eingeschenkt.“

Flugzeug: Cola Light schäumt besonders lange

Insbesondere in einer voll besetzten Economy-Klasse bremst jede Cola Light offenbar einen schnellen Service bis zur letzten Reihe. Auf Eis schäumt das koffeinhaltige Getränk angeblich noch mehr. Immerhin hat der zitierte Flugbegleiter einen Trick parat: „Wenn ich aber zuerst Cola einschenke und das Eis erst danach dazugebe, schäumt es weniger, deshalb mache ich es immer so rum.“



Warum gerade die kalorienarme Variante von Coca-Cola so viel Aufwand bereitet (während die ähnliche Cola Zero anscheinend kein Problem darstellt), kann nur vermutet werden: Vielleicht ist der Anteil an Kohlensäure höher.