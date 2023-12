Wie Vulkane und Meteoriten zum Leben auf der Erde beigetragen haben

Von: Nico Reiter

Welche Rolle haben die Eisenpartikel aus Vulkanen und Meteoriten bei der Entstehung von Leben auf der Erde gespielt? Ein Forschungsteam hat eine Antwort.

München – Der Ursprung des Lebens ist eine Frage, die nicht nur die Religion, sondern auch die Wissenschaft seit jeher beschäftigt. Eine Theorie lässt vermuten, dass organische Stoffe in Asteroiden und Kometen geformt wurden, die auf der frühen Erde landeten. Andere mögliche Theorien schlagen eine Synthese von Atmosphäre und Ozean vor, die durch Prozesse wie Blitze, Vulkane oder Erschütterungen ausgelöst wurden. Nun stellt ein Forschungsteam ein neues, plausibles Szenario für den Ursprung des Lebens vor.

Forscher und Forscherinnen am Max-Planck-Institut für Astronomie und an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) haben in einer Studie aufgezeigt, wie erste organische Verbindungen unter den Bedingungen der frühen Erde entstanden sein könnten. Sie vermuten eisenhaltige Meteoriten und Vulkanasche als Hauptakteure im Prozess. Diese wirken als Katalysatoren, das bedeutet, dass die Anwesenheit eines Stoffes eine chemische Reaktion beschleunigt, dieser aber nicht verbraucht wird.

Der Ätna in Italien - War ein Vulkanausbruch für das Leben auf der Erde verantwortlich? © blickwinkel/Imago

Entstehung des Lebens im Labor

Angelehnt an das Fischer-Tropsch-Verfahren aus der industriellen Chemie, bei der Kohlenmonoxid und Wasserstoff mithilfe metallischer Katalysatoren in Kohlenwasserstoffe umgewandelt werden, wurde ein neuer Versuch aufgebaut. LMU-Professor Oliver Trapp erforschte, ob der Prozess nicht auch auf einer frühen Erde in einer kohlendioxidreichen Atmosphäre stattgefunden haben könnte.

Sophia Peters untersuchte im Rahmen ihrer Doktorarbeit die katalytischen Eigenschaften von Eisenpartikeln aus Eisenmeteoriten, eisenhaltigen Steinmeteoriten und der Vulkanasche des Ätna. Die Partikel wurden mit verschiedenen Mineralien vermischt, die vermutlich auf der frühen Erde vorgekommen sind.

Eisen als Katalysator in der frühen Erdatmosphäre

Die Bedingungen der frühen Erdatmosphäre wurden so gut wie möglich nachgestellt. Im Experiment reagierte die simulierte Uratmosphäre durch die Eisenpartikel – es entstanden organische Verbindungen wie Methanol, Ethanol und Acetaldehyd sowie Formaldehyd. Aus diesen Stoffen können in Folge Fettsäuren, Nukleobasen, Zucker und Aminosäuren entstehen. Das sind wiederum die Moleküle, aus denen komplexe Organismen bestehen.

Eisen ist aber nicht nur in Vulkanasche und Meteoriten vorhanden. Es entsteht auch im Inneren großer Sterne und wird am Ende ihrer Lebensdauer durch eine Supernova freigegeben. Das bedeutet, dass Eisen nicht nur auf der Erde als Katalysator für die Entstehung von Leben dienen könnte.

Die neue Theorie entkräftet bereits bestehende Ansätze nicht, sie stellt nur einen weiteren Weg der Entstehung des Lebens auf der Erde dar. Auch die Sonne könnte einen wichtigen Teil zur Entstehung des Lebens beigetragen haben. Darüber, wie Wasser auf die Erde kam, gibt es mehrere Theorien. Beispielsweise könnte es durch eine chemische Reaktion entstanden sein.