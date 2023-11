Behörden warnen im Großraum Paris: Böden mit Chemikalien belastet – Warnung für Eier, Gemüse und Obst

Von: Julia Stanton

Drucken Teilen

In Paris ist die Bodenbelastung durch Chemikalien so hoch, dass sie gesundheitsgefährdend ist. Jetzt hat eine Behörde ein Ernährungsverbot für bestimmte Lebensmittel verkündet.

Paris – Im Großraum Paris hat die lokale Gesundheitsbehörde am Montag (20. November) eine Sicherheitswarnung bekannt gegeben: Wegen einer übermäßigen Bodenbelastung durch Fluorochemikalien wird dringend vom Verzehr von Eiern aus privater Haltung abgeraten.

Auch Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten sollten Anwohner und Anwohnerinnen nicht mehr essen. Selbst Gartenarbeit an sich könnte in der Region bereits ein gesundheitliches Risiko darstellen.

Zu diesem Ergebnis kam die Behörde Agence régionale de santé, ARS, weil eine Untersuchung ergab, dass die Eier aus 23 von 25 privaten Hühnerställen im Großraum Paris eine erhöhte Belastung mit Fluorochemikalien aufwiesen. Daraus lasse sich schließen, dass es in der Region eine allgemeine Belastung durch die sogenannten Ewigkeitschemikalien gebe. Die Warnung betrifft 410 Gemeinden.

Boden-Chemikalien in Paris: Besonders schwangere Frauen und Kinder sind gefährdet

Es ist nicht das erste Mal, dass vor Bodenchemikalien in Paris gewarnt wird. Schon am 19. April hatte die Behörde eine vorsorgliche Warnung auf Verdacht ausgesprochen. Dieser hatte sich nun durch die Studie bestätigt.

Was sind Fluorochemikalien? Fluorochemikalien sind per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS). Die Chemikalien sind wasser-, öl und schmutzabweisend und daher häufig in Textilien, Lebensmittelverpackungen, Pestiziden, Medikamenten oder Kosmetik zu finden. Sie sind allerdings extrem umweltschädlich und belasten Böden, Gewässer, Tiere und auch Menschen. Auf natürlichem Wege sind die Substanzen nur sehr langsam abbaubar und verbleiben daher jahrelang in der Umwelt. Quelle: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland – BUND e.V.

Schwangere Frauen, stillende Frauen und Kinder sind einem besonders hohen Risiko ausgesetzt. Die Behörde betonte aber auch, dass die Warnung für alle Bürger und Bürgerinnen gelte.

In der Meldung wurde allerdings auch Entwarnung gegeben: Eier aus professioneller Haltung sind nicht durch die Chemikalien betroffen, da sie weniger belastenden Böden ausgesetzt seien.

Fluorochemikalien: Auch in Deutschland ein Problem

Fluorochemikalien, können zu vielfältigen gesundheitlichen Problemen führen, weil sie von Menschen nur langsam abgebaut werden können. Dadurch reichern sie sich im Körper an und erhöhen das Risiko für bestimmte Krankheiten.

Laut der deutschen Verbraucherzentrale stehen sie im Verdacht, das Hormon- und Immunsystem zu schädigen, Einfluss auf den Stoffwechsel und die Fruchtbarkeit zu haben sowie krebserregend zu sein. Da sich die Substanzen in der Umwelt befinden, können sie von Menschen leicht über das Trinkwasser oder Lebensmittel aufgenommen werden.

Aus Eier aus eigener Haltung sollte man im Großraum Paris verzichten, da die dortigen Böden mit Chemikalien belastet sind. (Symbolbild) © Cavan Images/Imago



Auch in Deutschland sind Fluorochemikalien zunehmend ein Problem. Recherchen des NDR, WDRs und der Süddeutscher Zeitung ergaben, dass in Deutschland weitaus mehr Orte durch PFAS verunreinigt sind, als bisher angenommen. In Untersuchungen wurde die Chemikalie fast im ganzen Land nachgewiesen.

In der Europäischen Union wird schon länger über ein mögliches Verbot von PFAS mit einigen Ausnahmen diskutiert. Allerdings warnen Industrieverbände davor, dass dies eine Bedrohung für bestimmte Unternehmen sein könnte. (jus)