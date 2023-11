Baby-Kamera deckt tödliche Krankheit auf – Mutter von Benny (sechs Monate) bemerkt wichtiges Detail

Von: Martina Lippl

Auf Baby-Cam-Bilder bemerkt Mutter seltsame Augen bei ihrem Sohn Benett. Dann geht alles ganz schnell. © Intermountain Primary Children’s Hospital/Benny’s family

Aufnahmen einer Baby-Cam machen eine Mutter stutzig. Ein Zufall, der Leben rettet. Ihr Sohn ist gerade mal sechs Monate alt.

Salt Lake City – Anfangs machte sich Bennys Mama kaum Gedanken über die nächtlichen Bilder der Baby-Überwachungskamera. Vermutete Staub auf der Linse. Ein Fehler, wie sich kurz darauf herausstellt. Es ist ein Warnsignal für einen bösartigen Augenkrebs – einem Retinoblastom (Netzhautkrebs). Mit Bennys-Geschichte will seine Mutter jetzt andere Eltern auf typische Symptome der Krebserkrankung aufmerksam machen.

Baby-Kamera entlarvt tödliche Krankheit – Bennys Mutter bemerkt wichtiges Detail

Auf den Schwarzweiß-Aufnahmen der Baby-Cam sah ein Auge ihres kleinen Sohnes aus wie ein schwarzes Loch, das andere leuchtete dagegen wie ein Licht. Schnell ist das auffällige Detail als Fehler bei der Aufnahme abgetan. Als die Großmutter bemerkt, dass ein Auge ihres Enkels unter bestimmten Lichtverhältnissen neblig wirkt, startet die Mutter eine schnelle Internet-Recherche.

Bösartiger Tumor im Auge: Schwarzes Loch auf der Baby-Cam ist Hinweis auf Krebs

Beim Kinderarzt bestätigt sich dann ein schlimmer Verdacht. Die Diagnose der Mediziner lautet: Retinoblastom. Der bösartige Tumor befindet sich in Bennys Auge, das wie ein schwarzes Loch auf dem Monitor der Baby-Cam zu sehen war, teilte das Intermountain Primary Children’s Hospital im US-Bundesstaat Utah in einer Pressemitteilung mit.

„Ich hatte noch nie von einem Retinoblastom gehört.“

„Ich hatte noch nie von einem Retinoblastom gehört“, sagte Bennys Mutter. Mit dem Wissen, das sie heute hat, hätte sie das „Leuchten“ in Bennys Augen möglicherweise schon drei Monate früher bemerkt. Wertvolle Zeit bei dieser Art von Augenkrebs. Früherkennung sei bei einem Retinoblastom von großer Bedeutung, betont Matthew Dietz, DO, pädiatrischer Onkologe an der University of Utah Health und dem Intermountain Primary Children‘s Hospital.

So häuftig tritt ein Retinoblastom (Netzhautkrebs) bei Babys und Kleinkindern auf

Dieser maligne Tumor tritt typischerweise bei Babys und Kleinkindern auf und entwickelt sich aus den Zellen der Netzhaut (Retina), informiert die Deutsche Krebsgesellschaft. Das Retinoblastom zählt in Deutschland demnach zu den eher seltenen Krebserkrankungen. Dennoch handelt es sich dabei um den am häufigsten auftretenden Augentumor im Kindesalter. Jährlicher erkranken etwa hierzulande 50 Kinder neu an dieser Krebsart, heißt es bei der Kinderaugenkrebsstiftung. In den USA werden jährlich etwa 300 Fälle diagnostiziert.

Das sind die Alarmsignale für ein Retinoblastom – darauf sollten Eltern wissen

„Eltern müssen auf Fotos, Videos und andere Bilder ihrer Kinder achten, bei denen ein Auge leuchtet und das andere nicht“, erklärt Dr. Dietz. „Mit den Fortschritten bei den Handykameras, die den ‚roten Blick‘ eliminieren, wird dies immer schwieriger, aber es ist immer noch möglich.“ Eltern, denen etwas auffällt, sollten sofort einen Augenarzt aufsuchen und ihr Kind untersuchen lassen. In einem ganz anderen Fall rettete eine Facebookgruppe einem Kind offenbar das Leben.

Um ein Retinoblastom zu erkennen, listet die Stiftung für Kinderaugenkrebs folgende Anzeichen auf ihrer Webseite auf:

Eine weiße Pupille auf Blitzlichtfotos sind ein Alarmsignal.

Das Fehlen „roter Pupillen“ auf Blitzlichtfotos.

Schielen

Häufig rote, entzündetes oder geschwollenes Auge ohne eine Infektion

Veränderung der Farbe der Iris

Verschlechterung der Sehfähigkeit

Frühe Diagnose Netzhautkrebs – Bennys Augenlicht konnte gerettet werden

Benny ist laut der US-Kinderklinik mittlerweile 18 Monate alt und ein lebensfroher Junge. Sein Krebs wurde in einem frühen Stadium diagnostiziert. Ärzte waren in der Lage, die Chemotherapie direkt in den Tumor hinter seinem Auge zu injizieren. Laut der Kinderklinik waren durch diese Vorgehensweise keine weiteren Operationen oder Behandlungen erforderlich. Und von besonderer Bedeutung: Bennys Auge konnte gerettet werden.

Die in diesem Artikel genannten Informationen ersetzen nicht den Gang zu einem Arzt oder einer Ärztin. Nur Fachleute können die richtige Diagnose erstellen und eine geeignete Therapie einleiten. Die Einnahme von Medikamenten oder auch Nahrungsergänzungsmitteln sollte vorher mit einem Arzt oder einer Ärztin abgesprochen werden.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteurin Martina Lippl sorgfältig überprüft. (ml)