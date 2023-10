In Zügen, Metro und im Kino: Bettwanzen-Panik in Paris

Von: Momir Takac

Teilen

Paris hat offenbar mit einer Bettwanzen-Plage zu kämpfen. Die kleinen Tierchen sollen auch schon mehrfach in Zügen gesichtet worden sein.

Paris – Die französische Hauptstadt Paris hat offenbar gerade mit einer Bettwanzen-Plage zu kämpfen. Oder einer vermeintlichen? Eigentlich findet man die Blutsauger hauptsächlich in Hotelzimmern oder der häuslichen Umgebung. Doch die sozialen Medien sind voll mit Videos, welche die Tierchen in Zügen zeigen sollen. Doch oft war die Aufregung unbegründet.

Die kleinen Bettwanzen machen Paris momentan zu schaffen. © Christian Offenberg/Imago/Arno Burgi/dpa

Alles begann im Sommer mit der Meldung einer Frau. Nach dem Besuch eines Pariser Kinos erzählte sie der Zeitung Le Parisien von einem Rücken voller Bisse, die sie nach einer Vorstellung bemerkte. Der Betreiber entschuldigte sich und forderte Spezialisten zur Schädlingsbekämpfung an.

Panik oder Panikmache? Clips mit Bettwanzen in Zügen erreichen Millionen Menschen

Kurz darauf erschien ein verwackeltes Video eines kleinen Insekts, das am helllichten Tag über den Sitz eines TGV-Zugs krabbelt. Und auch in einem anderen Zug wollen Passagiere eine Bettwanze gesichtet haben. Die Beiträge auf X erreichen mehrere Millionen Menschen. Die französische Bahn SNCF äußerte sich dazu, teilte mit, dass es in den letzten Monaten „keine bestätigte Präsenz von Bettwanzen in TGV-Zügen“ gegeben habe, und man die Züge konsequent desinfiziere.

Die Bettwanzen-Sichtung eines Fahrers der Pariser Metro stellte sich zwar als Fehlalarm heraus, doch das Thema beschäftigt inzwischen Minister der Nation und das Parlament. „Ich denke, dass es keinen Grund zu allgemeiner Panik gibt“, versuchte Gesundheitsminister Aurélien Rousseau im Sender France Inter zu beschwichtigen. „Wir werden nicht von Bettwanzen überflutet.“

Bettwanzen-Plage in Paris beschäftigt die Politiker

In der Nationalversammlung warf die linkspopulistische Abgeordnete Mathilde Panot der Regierung vor, nicht genug gegen die Verbreitung von Bettwanzen zu tun. Nach einer im Juli veröffentlichten Studie sind elf Prozent aller Haushalte in Frankreich betroffen – unabhängig vom sozialen Milieu.

Am Mittwoch (4. Oktober) hatte Verkehrsminister Clément Beaune wegen der Bettwanzen zu einer Krisensitzung geladen und Vertreter der Bahn, des öffentlichen Nahverkehrs und der Flughäfen an einen Tisch gebracht. Ziel des Treffens sei es, die Nutzer „zu informieren und zu beruhigen“, hieß es.

10 Tierchen in der Wohnung, die wirklich harmlos sind – Silberfischchen bis Tausendfüßer Fotostrecke ansehen

Obwohl man das Ausmaß des Problems nicht kennt, will man im Lager von Präsident Emmanuel Macron handeln. „Wir wissen nicht, ob es heute mehr Bettwanzen gibt als 2019“, sagte der Renaissance-Abgeordnete Bruno Studer. Im Dezember wolle man einen Gesetzesvorschlag zum Umgang mit Bettwanzen einbringen. Hier erfahren Sie, wie Sie Bettwanzen erkennen und aus dem Bett verbannen. (mt/afp)