„Hätte sich ein Krankenwagen gelohnt": Frau wird von Biene gestochen – Beule lässt User erschaudern

Von: Bjarne Kommnick

Der Stich einer Biene ist schmerzhaft und kann ungewünschte Körperreaktionen hervorrufen. Eine Frau zeigt, wie groß das Leid sein kann. Ab wann ist ein Stich gefährlich?

Frontenac – Für Menschen, die sich vor Bienen- und Wespenstichen fürchten, ist Winter genau die richtige Jahreszeit. Denn in den kalten Monaten bilden sie mit Artgenossen eine sogenannte Wintertraube und halten ihren Radius bei kaltem Wetter sehr begrenzt. Viele vergessen schlichtweg den Stressfaktor, der im Sommer mit den Tieren einhergehen kann – ungeachtet davon, wie wichtig die Insekten für unser Ökosystem sind.

Das Video einer Frau auf TikTok erinnert auch bei den aktuell niedrigen Temperaturen in Deutschland daran, wie lästig die Tiere in der Sommerzeit für Menschen sein können – auch wenn es sich in diesem Fall wohl um eine Ausnahme handeln dürfte. Viele User reagierten bereits auf das millionenfach geklickte Video.

Frau postet Video von Bienenstich aut TikTok – und geht viral

Die Frau aus Minnesota hat zu spüren bekommen, was der Stich einer Biene bedeuten kann. In ihrem TikTok-Video dokumentiert sie das Leid, dass sie nach dem Angriff eines Insekts erfahren hat. Zwar dürfte das Video bereits aus wärmeren Monaten stammen, jedoch bekommt es derzeit sehr viel Aufmerksamkeit im Netz.

Auf dem Video ist zu sehen, wie die Frau ihren Arm zeigt, der von einer Biene gestochen wurde. Sie schreibt: „Eine Biene ist in mein Auto geflogen und hat mich gestochen“. Dazu schreibt die Frau auch die Uhrzeit. Um 11.11 Uhr ist eine gerötete Stelle auf dem Arm mit einem stark angeschwollenen Hautstück zu erkennen.

„Würde damit sofort zum Arzt gehen“: Netz reagiert auf Bienenstich

Rund 50 Minuten später ist die angeschwollene Stelle zwar leicht zurückgegangen, nun hat sich jedoch eine intensive Rötung auf der Unterseite ihres Arms ausgebreitet. Weitere 40 Minuten später ist zwar die Intensität der roten Haut zurückgegangen, die Fläche der Entzündung hat sich derweil jedoch weiter verbreitet. Auch im weiteren Verlauf wird die Fläche mit entzündeter Haut deutlich größer. Zudem ist zu erkennen, wie der Arm im Verlaufe des Tages bis in den Nachmittag immer dicker wird.

Die User im Netz können ihren Augen kaum trauen. Ein Nutzer erklärt: „Ich kann da nicht hinschauen, das sieht echt übel aus“. Ein Mann kommentiert: „Und genau deshalb liebe ich den Winter“. Ein weiterer schreibt: „Da ist wohl jemand algerisch gegen Bienen, ich würde damit sofort zum Arzt gehen“. Auch eine Nutzerin schreibt besorgt: „Da hätte sich ein Krankenwagen gelohnt, du machst Videos für TikTok“.

Symptome von Bienenstichen können „einige Tage bestehen bleiben“

Die AOK erklärt auf ihrer Website, ab wann ein Bienenstich gefährlich wird. „Schmerzen, Schwellungen, Rötungen und ein Hitzegefühl rund um die Einstichstelle sind ganz normale Bienenstich-Symptome. Die Schwellung kann innerhalb von Stunden zurückgehen oder auch noch einige Tage lang bestehen bleiben“.

Erst wenn ein roter Strich an der Einstichstelle zu erkennen ist, könnte eine Infektion oder Blutvergiftung vorliegen. Bei Bienenstichen am Kopf, Hals und im Mund sollte ohnehin sofort ein Arzt gerufen werden, da die Schwellungen die Atemwege verengen könnten. Betroffene sollten in jedem Fall die Einstichstelle besonders gut kühlen.

Symptome bei Bienenstich-Allergie Schwindel, Kribbeln, Blässe, allgemeines Unwohlsein Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, geschwollene Lippen, Zunge, Gesicht und Hals Quaddeln, Juckreiz Rötungen, die überall auf der Haut auftreten können pfeifende Atemgeräusche oder Atemnot Kreislaufkollaps (Quelle: AOK)

Eine Allergie kann besonders schwere Auswirkungen eines Bienenstichs hervorrufen. Betroffenen droht eine Schockreaktion. Dabei falle der Blutdruck ab und der Puls steigt an, informiert die AOK. Es könne auch zu Atemnot kommen. Symptome einer Allergie würden jedoch in der Regel äußerst schnell auftreten, weshalb es sich bei dem Video wohl nicht um eine allergische Reaktion handeln dürfte.

Im Sommer gibt es notfalls Tricks, um stechende Insekten loszuwerden. So lassen sich etwa mit einem Papierknäuel Wespen und Bienen aus dem Garten vertreiben, denn das Töten von Wespen und Bienen ist strengstens verboten. Der Mensch hat also begrenzte Möglichkeiten, um sich gegen Angriffe zu wehren, immerhin drohen laut Gesetz bis zu 10.000 Euro Strafe, wenn Wespen oder Bienen absichtlich getötet werden.