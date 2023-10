Bericht: Bombendrohung gegen Louvre in Paris – Museum verkündet vorübergehende Schließung

Von: Maximilian Kettenbach

Die Mona Lisa ist im Louvre von Paris ausgestellt. © Christian Böhmer/dpa

Der Louvre schließt für Samstag das Museum. Eine Bombendrohung zwingt die Verantwortlichen offenbar dazu.

Frankfurt – Das weltbekannte Pariser Museum Louvre wurde am Samstagmittag offenbar evakuiert und hat seine Pforten an diesem Samstag bereits aus Sicherheitsgründen geschlossen. Dem französischen TV-Sender BFMTV zufolge geht es um eine konkrete Bombendrohung. Das Louvre-Museum habe darüber Nachricht erhalten, die Polizei führe an diesem Samstagmittag eine Untersuchung durch, berichtet BFMTV.

Unter Bezug auf die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet der Sender zudem von einem ersten Polizei-Statement. „Der Louvre hat eine schriftliche Nachricht erhalten, in der darauf hingewiesen wird, dass ein Risiko für das Museum und seine Besucher besteht.“

Auch das Museum hat bereits via X die Schließung bestätigt. In der Mitteilung heißt es: „Liebe Besucher, aus Sicherheitsgründen schließt das Louvre-Museum heute, Samstag, 14. Oktober, seine Türen. Personen, die einen Besuch am selben Tag gebucht haben, erhalten eine Rückerstattung. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.“

In Frankreich wurde am Freitag die höchste Alarmstufe ausgerufen. Hintergrund war ein tödlicher Messerangriff auf einen Lehrer im nordfranzösischen Arras. Das Land befürchtet, der Konflikt zwischen der Hamas und Israel könne nach Frankreich übertragen werden.

Mit 72.735 Quadratmetern Fläche und 9,6 Millionen Besuchern im Jahr 2019 ist der Louvre das größte und meistbesuchte Kunstmuseum der Welt.