Schrecklicher Fund in spanischem Ferienort: Kopflose Kinderleiche an Strand gespült

Von: Robin Dittrich

Im Ferienort Roda de Bera an der Costa Dorada wurde eine Kinderleiche gefunden – Passanten hielten sie für eine Puppe. © Joan Bautista/Imago (Symbolbild)

In einem spanischen Ferienort wurde eine kopflose Kinderleiche gefunden. Passanten vermuteten zunächst eine Puppe – und waren entsetzt.

München/Roda de Bera – An der Costa Dorada in Spanien kam es am Morgen des 11. Juli gegen 8.50 Uhr Ortszeit zu einem Leichenfund. Zunächst wurde der Körper für eine Puppe gehalten, später stellte er sich als Kinderleiche heraus. Sie hatte keinen Kopf mehr.

Kinderleiche an spanischen Strand gespült – die Polizei ermittelt

Ein Gemeindereiniger im spanischen Ferienort Roda de Bera fand die Leiche des vermutlich zwei- bis drei-jährigen Kindes, wie The Sun unter anderem berichtete. Zunächst trafen Rettungskräfte am Fundort ein, bevor Polizisten den Körper des Kindes untersuchten. Es wurde angegeben, dass die Kinderleiche stark verwest gewesen war und einige Körperteile fehlten, darunter auch der Kopf. Die Überreste wurden in der Ostküstenprovinz Tarragona an den Strand gespült.

Bereits vor dem Gemeindereiniger gingen viele Passanten am Strand an der Kinderleiche vorbei, hielten diese jedoch für eine Puppe. Aus diesem Grund soll die Polizei erst später gerufen worden sein. Pere Virgili, Bürgermeister von Roda de Bera, äußerte sich im lokalen TV zu der Kinderleiche und gab an, dass sich diese „schon lange im Meer“ befunden hätte.

Ist das in Spanien angespülte tote Kind von Flüchtlingsboot gefallen?

Auch der Bürgermeister gab an, dass die Verwechslung der Kinderleiche mit einer Puppe nachvollziehbar ist: „Es handelt sich um eine kopflose Leiche, daher war es schwierig zu wissen, ob es sich um eine Person handelte.“ Eine Vermutung, wie das Kind gestorben ist, hatte Pere Virgili ebenfalls: Es könnte von einem Flüchtlingsboot stammen, das im Mittelmeer gekentert war. Immer wieder machen sich Menschen aus Afrika auf den gefährlichen Weg in Richtung Italien und Spanien.

Der Bürgermeister vermutet das Fallen von einem Flüchtlingsboot, weil die Kinderleiche keine typische Strandkleidung trug. Die Überreste wurden bereits am Mittag vom Strand entfernt, der Bereich rund um den Fundort blieb weiterhin abgesperrt. In einer Autopsie soll die Todesursache geklärt werden. Zudem kann damit ermittelt werden, wie lange sich die Leiche bereits im Mittelmeer befunden hat.