„Titan“ habe „schäbig“ gewirkt: Fünf Personen lehnten es ab, an Bord des Unglücks-U-Boots zu gehen

Von: Alina Schröder

Alle fünf „Titan“-Passagiere verloren ihr Leben. Beinahe wären aber andere Personen an ihrer Stelle gewesen. Aus unterschiedlichen Gründen sagen sie jedoch ab.

München – Nach einer tagelangen Suche steht seit Donnerstag (22. Juni) fest: Alle fünf Passagiere des Mini-U-Boots „Titan“ kamen wohl durch eine Implosion ums Leben. Trümmer des Mini-Tauchboots wurden in der Nähe des Titanic-Wracks entdeckt, welches das Ziel der Abenteurer war. Mindestens fünf andere Personen dachten zuvor darüber nach, an Bord des Tauchboots zu gehen – sagten aber aus verschiedenen Gründen noch ab.

Tragödie um die „Titan“: Fünf weitere Personen sollten an Bord des Unglücks-U-Boots

OceanGate-CEO Stockton Rush, der Geschäftsmann Shahzada und sein Sohn Suleman Dawood, der französische Tiefseeforscher Paul-Henry Nargeolet sowie der britische Milliardär Hamish Harding starben bei der Tragödie tief im Atlantik. Besonders gegen Expeditionsführer Rush werden nach dem Unglück schwere Vorwürfe erhoben. Demnach soll er wohl Sicherheitsbedenken abgetan und preisgünstiges Material für die „Titan“ eingekauft haben.

Laut einem Bericht der Daily Mail, hätten auch ganz andere Passagiere an Bord sein können. Darunter der Taucher und Freund von Hamish Harding, Chris Brown. Die beiden seien zusammen auf einer Insel des Virgin-Gründers Richard Branson gewesen, als sie zusammen den Trip mit der „Titan“ planten. Nach „ein paar Bier“, habe Brown Hamish zugesagt, mit ihm zur Titanic zu reisen. 80.000 Pfund habe er bereits angezahlt, doch aufgrund von Sicherheitsbedenken, sprang er schlussendlich ab. In einem Video sagte er, dass das U-Boot „schäbig“ auf ihn wirkte. Er sei nun „zutiefst betrübt über die Tragödie auf der ‚Titan‘“.

Das Mini-U-Boot „Titan“ des Unternehmens OceanGate implodierte. Beinahe wären mindestens fünf andere Personen an Bord gewesen. © OceanGate/Imago

Experte äußert Kritik an „Titan“-Material: „In großen Tiefen noch nie erfolgreich eingesetzt“

Ein weiterer Mann, der sich fast auf die Expedition am 18. Juni mit dem OceanGate-U-Boot eingelassen hätte, ist David Cocannon. Wegen eines beruflichen Meetings, habe er aber kurz vorher absagen müssen. „Wie ich letzte Woche gepostet habe, sollte ich an dieser Expedition und tatsächlich auch an diesem Tauchgang teilnehmen, aber ich musste absagen, um eine andere dringende Kundenangelegenheit zu erledigen“, sagte er in einer Erklärung, die vom „Titanic Book Club“ veröffentlicht wurde.

Auch für Robert Mester, Ex-Marinesoldat und Experte für Tiefseerettung, bot sich die Chance, die Titanic mit eigenen Augen zu sehen. Das Unternehmen OceanGate habe ihm zunächst eine Reise auf dem „Titan“-Vorgänger „Antipodes“ angeboten. Später kam dann das Angebot für das „Titan“-U-Boot. „Ehrlich gesagt, habe ich etwas anderes gefunden, um die Zeit zu überbrücken, anstatt diese Reise zu machen“, sagte der US-Amerikaner laut der britischen Boulevardzeitung. Ihn habe jedoch die Ausstattung des Mini-Tauchboots abgeschreckt. „Die ‚Titan‘ hat einen Rumpf aus Kohlefaser, ein Material, das – wie soll ich sagen – in großen Tiefen noch nie erfolgreich eingesetzt wurde“, sagte Mester. Es sei für ihn klar gewesen, dass es für einen Tauchgang zum Titanic-Wrack nicht geeignet sei.

Milliardär und Sohn sollten mit der „Titan“ zur Titanic reisen – sagten aber kurzfristig ab

Zuletzt wären da noch Milliardär Jay Bloom und dessen Sohn Sean. Im Gegensatz zu den anderen drei „Beinahe-Passagieren“, wurde mit ihnen fest geplant, wie die Blooms in einem Interview mit dem Fernsehsender CNN erzählen. Sean habe aber große Bedenken, was die Sicherheit anbelangt, geäußert. Stockton Rush tat diese jedoch ab, wie auch aus einem veröffentlichten Chatverlauf mit Jay Bloom hervorgeht. Der OceanGate-Chef hätte noch versucht, Vater und Sohn von der Reise mit der „Titan“ zu überzeugen – sogar für einen saftigen Rabatt. Statt 250.000 soll er demnach nur noch 150.000 Dollar pro Ticket verlangt haben.

Trotz alledem blieben die Zweifel. Letztlich sagte der Milliardär aus Termingründen noch ab. Ihre Plätze wurden schließlich an Shahzada Dawood und seinen 19-jährigen Sohn Suleman vergeben. Das Schicksal der beiden berühre Bloom besonders. „Alles, was ich sehen konnte, als ich den Vater und den Sohn sah, waren ich und mein Sohn, das hätten wir sein können“, schilderte er im Gespräch mit CNN. (asc)