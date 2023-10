Großeinsatz in Tirol: Alm in Vollbrand – Flammen-Inferno vernichtet ganzes Gebäude

Auf einer Alm in Österreich bricht ein gewaltiges Feuer aus. Die meterhohen Flammen zerstören das ganze Gebäude. Der Pächter wird verletzt.

Maurach – Eine bei Urlaubern beliebte Alm im Gemeindegebiet von Maurach am Achensee in Österreich ist abgebrannt. Konkret handelt es sich um die Buchauer Alm auf 1.385 Metern Höhe inmitten des malerischen Rofangebirges. Von dem urigen Gebäude ist nun nicht mehr viel übrig.

Tiroler Alm vollständig in Flammen: Schwerer Feuerwehreinsatz – Pächter wird verletzt

Das gab die Landespolizeidirektion Tirol in einer Mitteilung bekannt. Laut Zeugenaussagen sei der Brand am Freitagnachmittag (27. Oktober) in der Küche ausgebrochen und habe sich daraufhin über den Kamin auf das Hausdach ausgebreitet. Die rund 20 anwesenden Personen in der Gaststube bemerkten das Feuer schnell und verließen sofort das Gebäude.

Für den Pächter der Alm ging es weniger glimpflich aus. Bei dem Versuch, den Brand mithilfe eines Feuerlöschers zu löschen, wurde der 34-jährige Österreicher „unbestimmten Grades“ an der Hand verletzt. Die Rettungskräfte behandelten den Pächter vor Ort. Trotz des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte brannte die Alm vollständig ab, hieß es weiter.

Eine Alm steht in Österreich steht in Flammen. © Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee

Der Löscheinsatz brachte die Einsatzkräfte an ihre Grenzen. Die Wegeerneuerung habe die Anfahrt erschwert, teilte die Polizei mit. Etwa 600 Meter vor der Einsatzstelle endete deshalb die Anfahrt der Feuerwehren, informierte die Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee bei Facebook.

Alm in Tirol steht in Vollbrand: Feuerwehrleute rennen zu Fuß zum Einsatzort

Die Feuerwehrleute machten sich den Angaben zufolge deshalb zu Fuß auf den Weg – samt 30 Kilogramm zusätzlicher Ausrüstung. Ein Teil der Einsatzkräfte musste mit zwei Hubschraubern sowie bergtauglichen Fahrzeugen zum Ort des Unglücks gebracht werden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand die Hütte bereits in Vollbrand. Zudem breitete sich das Feuer auf den umliegenden Wald aus.

Rund 80 Einsatzkräfte der Feuerwehren Achental, die Bergrettung, die Rettung Schwaz sowie drei Polizeistrafen waren vor Ort. Erst am Samstagmorgen (28. Oktober) konnten die letzten Glutnester gelöscht und die Überreste der Hütte mit einem Bagger abgetragen werden.

Bilder der Freiwillige Feuerwehr Eben am Achensee auf Facebook zeigen das Ausmaß des verheerenden Brandes. Die Flammen schlugen meterhoch in den Himmel. Auch ein Löschhubschrauber war zu sehen. Zurück blieben nach den Löscharbeiten lediglich Asche, Rauch und die Grundmauern des Gebäudes, anhand derer sich die Alm noch erahnen lässt.

Alm steht in Vollbrand: Ursache bislang noch unklar

Wieso das Feuer ausbrach, ist bislang noch unklar. Wie der Österreichischer Rundfunk (ORF) berichtete, sollen Gutachter am Samstagmorgen (28. Oktober) die Ursache des Brandes untersuchen. Ein Blick auf das Google-Profil der Buchauer Alm verrät Besuchern, dass diese vorübergehend geschlossen ist. Auch in den Rezensionen weisen Gäste daraufhin, dass die Gaststätte komplett abgebrannt ist.

