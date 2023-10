Zoey (10) überlebte den Horror in Maine: Mädchen spricht über den Moment, als der Amokschütze kam

Von: Teresa Toth, Kilian Bäuml, Sarah Neumeyer, Martina Lippl

Nach tödlichen Schüssen in Lewiston im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei nach dem Tatverdächtigen. Es gibt laut Medienberichten viele Tote und Dutzende Verletzte.

Update vom 27. Oktober, 17.23 Uhr: Die Suche nach dem Amokläufer aus Maine dauert an. Die zuständigen Behörden gaben laut einem Bericht von ABC am Freitag (27. Oktober) bekannt, dass sie über 530 Hinweise und Spuren erhalten haben. Ein besonderes Augenmerk liege aktuell auf den Tauchern, sagten die Behörden und fügten hinzu: „Wir haben noch eine Menge anderer Eisen im Feuer.“

Die Polizei setze zudem ihre Ermittlungen an den beiden Orten des Amoklaufs, einer Bowlingbahn und einer Bar, fort. „Wir werden jeden Quadratzentimeter dieser Einrichtungen untersuchen“, so die Behörden. In den Städten Lewiston, Auburn, Bowdoin und Lisbon bleibe nach wie vor die Schutzanordnung bestehen.

10-jährige Zoey überlebte den Amoklauf in Maine und berichtet von ihrem Erlebnis

Update vom 27, Oktober, 13.40 Uhr: Bis der Amokschütze das Feuer im Bowlingcenter von Lewiston eröffnete, verbrachten die zehnjährige Zoey Levesque und ihre Mutter dort gerade „einen netten Abend“. Dann wurde das Mädchen am Bein getroffen, ein Streifschuss.

Im Sender ABC sprechen die beiden über das traumatische Erlebnis. „Ich wusste gar nicht, was passiert war, bis ich anfing zu bluten“, sagt Zoey. Schmerzen haben sie zunächst keine gespürt. Ihre Mutter zerrte sie in ein Hinterzimmer, dort verbarrikadierten sie sich zusammen mit einem weiteren verletzten Kind.

„Ich hätte nie gedacht, dass jemand hereinkommt und dann einfach anfängt zu schießen und Menschen das Leben nimmt“, erklärt die traumatisierte Zehnjährige und fragt: „Warum nur? Warum tun Menschen so etwas?“

Eine Stadt unter Schock: Noch immer verschanzen sich die Einwohner von Lewiston in ihren Häuser, der Amokschütze ist auf der Flucht. © Camille Fine, Camille Fine/Imago

„Bewaffnet und gefährlich“: Polizisten jagen Amokschützen von Maine – er hinterließ mysteriöse Notiz

Update vom 27. Oktober, 11.42 Uhr: Laut Experten erschweren die ländlichen, von Wäldern, Sümpfen und Flüssen durchzogenen Gebiete die Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter. Der 40-jährige Ortsansässige sei mit dem Waldgebiet bestens vertraut, weshalb die Polizei ihre Suche hauptsächlich auf den Süden Maines konzentriere, erklärte der ehemalige FBI-Agent Rob D‘Amico am Freitag gegenüber dem US-Sender CNN.

Darüber hinaus habe der Verdächtige ein intensives militärisches Training absolviert und wisse, wie er unentdeckt bleiben könne, so der Analyst Jonathan Wackrow gegenüber dem Sender. „All dies ist eine Herausforderung für die Sicherheitskräfte.“ Sein von einigen als „unberechenbar“ eingestuftes Verhalten komme hinzu, äußerten andere Experten bei CNN.

Seit Freitagmorgen (27. Oktober) beteiligen sich das FBI, die DEA (Drogenvollzugsbehörde), das ATF (eine Strafverfolgungsbehörde), das DHS (Ministerium für Innere Sicherheit der Vereinigten Staaten), die BORTAC-Einheit (eine Einheit der Grenzpolizei), die Küstenwache und andere Bundesbehörden den staatlichen Strafverfolgungsbehörden an der Suche nach dem Amokschützen.

Beamte sollen am Wohnsitz des Tatverdächtigen nach ihm gesucht haben

Update vom 27. Oktober, 9.46 Uhr: Noch immer läuft die Suche nach dem Täter des Amoklaufs in Maine, bei dem 18 Menschen getötet wurden. Am Donnerstagabend (26. Oktober) schien es zunächst, als hätte die Polizei einen Durchbruch erzielt. CNN berichtete, dass sich FBI-Agenten vor dem Haus des Verdächtigen positioniert, seinen Namen gerufen und ihn aufgefordert hätten: „Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus!“. Kurz darauf verkündete die Polizei auf der Plattform X: „Die Durchsagen, die über einen Lautsprecher zu hören sind, sind Standarddurchsagen bei der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls, um die Sicherheit aller Beteiligten zu gewährleisten.“

Die Polizei hat den 40-jährigen Reservisten Robert C. als mutmaßlichen Täter ausgemacht. Laut Washington Post trat er 2002 in den Militärdienst ein, war jedoch nie in Kampfeinsätzen beteiligt. Er studierte Ingenieurwissenschaften, schloss sein Studium jedoch nicht ab. Die Zeitung berichtete weiter, dass sein Verhalten Kollegen in den letzten Monaten merkwürdig erschien. Er soll schließlich zwei Wochen in psychiatrischer Pflege verbracht haben und Medienberichten zufolge glaubte er, Stimmen zu hören.

Ermittler fanden im Haus des mutmaßlichen Täters eine Notiz

Ermittler fanden angeblich eine Notiz im Haus des Mannes, gaben jedoch keine Informationen über deren Inhalt preis. Die Familie des Verdächtigen arbeitet mit der Polizei zusammen. Die Schwester des Mannes soll laut ABC den Ermittlern gesagt haben, sie glaube, ihr Bruder habe an den Tatorten nach einer ehemaligen Freundin gesucht.

Die Suche nach dem Flüchtigen ist auch deshalb so schwierig, weil das Gebiet ländlich und spärlich besiedelt ist. Die Ermittler befürchten, dass sich der Verdächtige in den Wäldern versteckt oder sogar mit einem Boot geflohen sein könnte. Kollegen zufolge soll der Mann geübt darin sein, sich im Gelände zu bewegen. Hunderte von Polizeibeamten durchsuchten das Gebiet.

Präsident Biden fordert nach dem Amoklauf in Maine strengere Waffengesetze

Update vom 26. Oktober, 22.48 Uhr: Nach dem tödlichen Amoklauf im US-Bundesstaat Maine sucht die Polizei noch immer nach dem mutmaßlichen Täter. 18 Menschen wurden bei der Schießerei getötet, 13 weitere verletzt.

Update vom 26. Oktober, 17.43 Uhr: Nach der tödlichen Schießerei im Bundesstaat Maine hat US-Präsident Joe Biden erneut seine Forderung nach strengeren Waffengesetzen bekräftigt. „Viel zu viele Amerikaner haben ein Mitglied in der Familie, das durch Waffengewalt getötet oder verletzt wurde. Das ist nicht normal, und wir können es nicht hinnehmen“, erklärte er.

Biden rief die Republikaner dazu auf, mit seiner demokratischen Partei zusammenzuarbeiten. Das Ziel: Ein Verbot von Sturmgewehren. „Dies ist das Mindeste, was wir jedem Amerikaner schulden, der nun die körperlichen und seelischen Narben dieses jüngsten Anschlags tragen muss“, betonte Biden.

Gouverneurin äußer sich auf einer Pressekonferenz zum Amoklauf: „Es ist ein dunkler Tag für Maine“

Update vom 26. Oktober, 17.17 Uhr: 18 Menschen wurden bei einem Schusswaffenangriff in Lewiston im US-Bundesstaat Maine getötet, 13 weitere verletzt, so die traurige Bilanz, die Janet Mills, die Gouverneurin von Maine, bei einer Pressekonferenz zieht. „Im Angesicht der Gefahr haben wir schnell reagiert“, sagte sie. Für die Hilfe aller Beteiligter sei sie sehr dankbar.

Der Täter befindet sich weiter auf der Flucht. Die Menschen in Maine seien dazu angehalten, sich von dem Verdächtigen dringend fernzuhalten und gegebenenfalls den Notruf zu kontaktieren. Das Hauptanliegen aller Beteiligten sei es, den Amokschützen zu finden und den Opfern Gerechtigkeit zukommen zu lassen.

Mills stehe in ständigen Kontakt mit allen Behörden und habe bereits zweimal mit US-Präsident Joe Biden gesprochen. „Keine Stadt, kein Land, keine Menschen haben das verdient“, sagte Mills. „Es ist ein dunkler Tag für Maine“, doch man sei stark und resilient und werde heilen. Als Reaktion auf die Geschehnisse werden die Flaggen für fünf Tage auf halbmast gestellt. Weitere Informationen werden laut Angaben der Gouverneurin im weiteren Verlauf der Ermittlungen bekannt gegeben.

Update vom 26. Oktober, 16.55 Uhr: Bei dem Schusswaffen-Angriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind 18 Menschen getötet worden. Das teilte die Gouverneurin von Maine, Janet Mills, am Donnerstag in Lewiston mit.

Update vom 26. Oktober, 16.16 Uhr: Die Suche nach dem mutmaßlichen Amokschützen in Maine, USA läuft weiter. Aktuell durchsuchen Einsatzkräfte die Stadt Lisbon, die sich direkt neben Lewiston befindet. „Bitte melden Sie sich, wenn Sie etwas Verdächtiges sehen, wenn etwas nicht stimmt“, sagte Polizeichef Ryan McGee am Donnerstagmorgen gegenüber Journalisten, berichtet CNN. Hunderte Polizisten sind im US-Bundesstaat Maine im Einsatz.

Der mutmaßliche Täter – ein Schusswaffenausbilder und Reservist des US-Militärs – sei „bewaffnet und gefährlich“, warnte die Polizei. Sein Motiv war zunächst unklar, Medienberichten zufolge soll er unter psychischen Problemen gelitten haben.

Über die Zahl der Todesopfer gab es unterschiedliche Angaben. Einige Medien berichteten unter Berufung auf den Gemeinderatsvertreter Robert McCarthy vorübergehend von bis zu 22 Toten. Viele US-Medien senkten die mutmaßliche Todeszahl dann aber auf 16. Demnach gab es zwischen 50 und 60 Verletzte.

Google-Maps-Alarm nach den Schussattacken mit vielen Toten und Verletzten in US-Bundesstaat Maine aktiviert (Screenshot). © Screenshot Google Maps

Hubschrauber sind im Einsatz, um nach dem Flüchtigen in Maine zu suchen

Update vom 26. Oktober, 13.11 Uhr: Straßensperren sind eingerichtet und Hubschrauber im Einsatz, die Bewohner der Kleinstadt Lewiston und Bowdoin sollen Türen und Fenster geschlossen halten, sich in Sicherheit begeben. Seit mehr als zwölf Stunden fahnden Einsatzkräfte nach dem mutmaßlichen Schützen – einem 40-Jährigen aus der Stadt Bowdoin.

Der Tatverdächtige feuerte tödliche Schüsse auf einer Bowlingbahn und in einem Grill-Restaurant ab. Die Polizei veröffentlichte Fotos aus einer Überwachungskamera. Die Suche überschattet aktuell noch die eigentliche, schreckliche Tat.

Die Zahl der Todesopfer wollten die Behörden zunächst noch keine nennen, die Lage vor Ort sei noch zu unübersichtlich. Nummern könnten sich ändern, hieß es. Mindestens 20 Menschen haben am Mittwochabend ihr Leben verloren, berichten lokale Medien. Es gibt Dutzende Verletzte.

Für 10.30 Uhr Ortszeit (16.30 UHr MESZ) kündigten die Sicherheitsbehörden eine Pressekonferenz an.

Augenzeugin hört Schüsse auf der Bowlingbahn

Update vom 26. Oktober, 12 Uhr: Eine Augenzeugin berichten, wie die Schießerei in der Bowlingbahn begann. Ihre elfjährige Tochter wäre gerade beim Bowling in einem Kinder-Wettbewerb gewesen, als sie mehrere Schüsse hörte, erzählt eine Frau beim US-Sender ABC News. Ihr Vater, ein pensionierter Polizeibeamter, habe die Familie und Kinder in eine Ecke gescheucht.

Nach Bluttat in US-Bundesstaat Maine – Polizei weitet Lockdown aus

Seit Stunden ist der mutmaßliche Täter auf der Flucht. Die Polizei ordnete jetzt an, die Schutzmaßnahmen und Schulschließungen auf die Stadt Bowdoin – dem Wohnort des Gesuchten – auszuweiten. „Bitte bleiben Sie in ihren Häusern“, schreibt die Maine State Police auf der Plattform X. Mehr als 100 Einsatzkräfte würde nach dem Tatverdächtigen im Zusammenhang mit den Schießereien in Lewiston suchen. Auf Google-Maps ist nach den tödlichen Schussattacken in Lewiston ein Alarm aktiviert.

Viele Tote und Verletzte nach Schüssen in US-Stadt Lewiston – Bürgermeister fassungslos

Update vom 26. Oktober, 11 Uhr: Mittwochabend fallen tödliche Schüsse in der 40.000-Einwohner-Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine. Auf einer Bowlingbahn und in einem Grill-Restaurant eröffnete ein Schütze, laut Polizei, das Feuer.

Der Bürgermeister Carl Sheline reagiert schockiert: „Ich bin untröstlich für unsere Stadt und unsere Bevölkerung“, schrieb er in einer Erklärung. Der Ort sei für seine Stärke und seinen Mut bekannt. „Beides werden wir in den kommenden Tagen brauchen.“

Offizielle Zahlen von Todesopfern und Verletzten nennt die Polizei zunächst keine. Medienberichten zufolge wurden mindestens 16 Menschen getötet und Dutzende verletzt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht.

Amokläufe und Schießereien gehören in den USA zum Alltag. Forderungen, das Waffengesetz zu verschärfen, laufen selbst nach schrecklichen Bluttaten ins Leere. Die Massenschießerei in Lewiston gehört aktuell zu den tödlichsten 2023. Das geht aus den Daten der Non-Profit-Organisation Gun Violence Archive hervor. In den USA wurden demnach 565 Massenschießereien in diesem Jahr registriert.

„Bewaffnet und gefährlich“ – Lewiston nach Massenschießerei in Ausnahmezustand

Update vom 26. Oktober, 9.40 Uhr: Eine Stadt im US-Bundesstaat Maine ist im Ausnahmezustand. An zwei Orten in Lewiston fielen Schüsse – an einer Bowlingbahn und in einem Restaurant.

Es gibt viele Tote und dutzende Verletzte. Über die genaue Zahl liegt bislang keine offizielle Bestätigung vor. Laut dem lokalen Nachrichtenmagazin Portland Press Herald sollen 22 Menschen bei den Schussattacken ums Leben gekommen sein. Die Webseite beruft sich auf Angaben des Androscoggin County Sheriff Eric Samson und einem Stadtrat von Lewiston. Mindestens 16 Todesopfern vermeldete demnach die Nachrichtenagentur The Associated Press.

Der mutmaßliche Schütze ist auf der Flucht. Hunderte Einsatzkräfte der Polizei fahnden im US-Bundesstaat Maine nach dem mutmaßlichen Täter – einem 40-Jährigen. Der Mann ist laut Polizei „bewaffnet und gefährlich“. Wie CNN unter Berufung auf Strafverfolgungsbehörden berichtet, soll der Tatverdächtige Schusswaffenausbilder und US-Army-Reservist sein. Zudem soll der Verdächtige vor kurzem eine Schießerei in einer Einrichtung der Nationalgarde angedroht haben. Auch soll der Gesuchte psychische Problemen haben.

Tote und Verletzte bei Schussattacke im US-Bundesstaat Maine: Auf Facebook veröffentlichte die Polizei ein Foto von dem Schützen mit seiner Waffe. © Robert F. Bukaty/AP/dpa/Screenshot Facebook Androscoggin County Sheriff‘s Office/Fotomontage

Massenschießerei im US-Bundesstaat Maine – Lewiston im Lockdown

Update vom 26. Oktober, 8.26 Uhr: Die Suche nach dem Tatverdächtigen nach einer Massenschießerei in der Kleinstadt Lewiston (US-Bundesstaat Maine) läuft weiterhin mit Hochdruck. Die Polizei fordert die Bevölkerung auf, in ihren Häusern zu bleiben und Schutz zu suchen. Es handelt sich eine „Shelter-in-Place“-Anordnung. Schulen vor Ort kündigten an, dass am Donnerstag kein Unterricht stattfindet.

Die Lewiston Public School schreibt in einem Post auf Facebook: „Zu diesem Zeitpunkt gibt es noch viele Unbekannte. Informationen verbreiten sich schnell, aber ungenau. Bitte bleiben Sie an Ort und Stelle oder bringen Sie sich in Sicherheit.“ Weiter ist dort zu lesen: „Bleiben Sie in der Nähe Ihrer Liebsten. Nehmen Sie sie in die Arme. Wir beten für die Menschen, die heute Nacht jemanden verloren haben.“

US-Army-Reservist erschießt mindestens 22 Menschen: Amok-Schütze von Maine auf der Flucht

Update vom 26. Oktober, 7.15 Uhr: Mindestens 22 Menschen sind bei einer Massenschießerei in einem Restaurant und einer Bowlingbahn in der Stadt Lewiston (US-Bundesstaat Maine) ums Leben gekommen. Weitere 50 bis 60 Menschen wurden verletzt. Die Lage in der 40.000-Einwohnerstadt ist noch etwas unübersichtlich.

Der mutmaßliche Schütze ist allerdings identifiziert und auf der Flucht. Der 40 Jahre alte Mann gilt als „bewaffnet und gefährlich“ warnt die Polizei auf der Plattform X. Es gibt ein Foto des Verdächtigen, dass die Polizei in den sozialen Medien veröffentlichte. Darauf ist ein Mann mit einem braunen Pulli und einer schwarzen Hose zu sehen, der ein Sturmgewehr in der Hand hält. Wie CNN berichtet, ist der Tatverdächtige Schusswaffenausbilder und Mitglied der US Army Reserve. Im Sommer soll der 40-Jährige laut Medienberichten psychische Probleme gehabt haben.

Die Stadt Lewiston liegt etwa 56 Kilometer nördlich von Portland, der größten Stadt im US-Bundesstaat Maine.

USA: Viele Tote bei Massenschießerei – Anwohner sollen sich in Sicherheit bringen

Lewiston/Washington – Bei einem Schusswaffenangriff in der Stadt Lewiston im US-Bundesstaat Maine sind mehrere Menschen getötet worden. Es gebe mehrere Opfer, teilte ein Polizeisprecher am späten Mittwochabend (Ortszeit) mit. Genaue Zahlen wollte er nicht nennen. Die Lage sei noch zu unklar.

Schussattacke im US-Bundesstaat Maine: Zahlreiche Tote und Verletzte in der Stadt Lewiston

US-Medien berichteten unter Berufung auf Sicherheitskreise von bis zu 22 Toten. Diese Zahl nannte auch Stadtrat Robert McCarthy in einem Interview des Senders CNN. Außerdem gebe es „viele, viele weitere Verletzte“. In den Berichten ist von Dutzenden Verletzten die Rede. Eine offizielle Bestätigung für die Opferzahlen gab es zunächst nicht.

Viele Tote bei Massenschießerei im US-Bundesstaat Maine: Ein Polizist mit einem Sturmgewehr patrouilliert vor dem Central Maine Medical Center. © Steven Senne/dpa

Der Täter konnte zunächst nicht gefasst werden. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Vorfall nach eigenen Angaben mit einem Großaufgebot nach einem 40-Jährigen und veröffentlichte auch ein Foto von ihm. Der Mann sei „bewaffnet und gefährlich“. Medienberichten zufolge soll es sich um einen vom Militär trainierten Schusswaffenausbilder handeln.

Massenschießerei im US-Bundesstaat Maine – Tatverdächtiger auf der Flucht

Die Polizeibehörden der Stadt Lewiston und des dortigen Androscoggin County teilten mit, Einsatzkräfte hätten auf Schüsse an mehreren Orten reagiert. Die Polizei veröffentlichte dazu Überwachungskamera-Bilder eines mutmaßlichen Schützen. Zu sehen war darauf ein Mann mit einem vorgehaltenen Gewehr. Anwohner in der Gegend wurden aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen.

Die Polizei veröffentlichte auch das Foto eines Autos und bat um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Mann und dem Wagen. Die Sender ABC und CNN berichteten, die Attacken hätten sich in einem Grill-Restaurant und einem Freizeitzentrum mit Bowlingbahnen abgespielt.

Lewiston ist ein Ort mit etwa 39000 Einwohnern im Südwesten von Maine. Der Bundesstaat liegt an der Ostküste der USA. McCarthy sagte, die Krankenhäuser in der kleinen Stadt seien nicht dafür ausgelegt, mit einer Lage wie dieser fertig zu werden – „sie tun, was sie können“. Die Lage sei surreal. „Es ist einfach so unwirklich“, sagte McCarthy. „Man sieht es in den Nachrichten und sagt sich, dass das hier nie passieren wird. Und dann passiert es hier und es haut dich einfach um.“

In den USA gehören Amokläufe und tödliche Schießereien auf traurige Weise zum Alltag. Schusswaffen sind in den USA leicht erhältlich und massenhaft im Umlauf. Regelmäßig erschüttern blutige Attacken mit vielen Opfern das Land.

Schusswaffenangriffe im US-Bundesstaat Maine: Präsident Biden informiert

Aus dem Weißen Haus hieß es, US-Präsident Joe Biden sei über den Vorfall unterrichtet worden und werde weiter auf dem Laufenden gehalten. Er habe mit der Gouverneurin von Maine, Janet Mills, telefoniert, wie auch mit Kongressmitgliedern aus dem Bundesstaat, und habe die volle Unterstützung des Bundes nach dem „schrecklichen Anschlag“ angeboten. Biden richtete am Mittwochabend in der US-Regierungszentrale ein Staatsbankett für den australischen Premierminister Anthony Albanese aus, während sich die Attacke in Maine ereignete. (dpa)