Bundestrainer Nagelsmann mit Heim-Debüt: Deutschland empfängt die Türkei

Teilen

Am 18. November wird Deutschland im Berliner Olympiastadion, dem Austragungsort des Endspiels der UEFA EURO 2024, auf die Türkei treffen.

Berlin - Das Spiel, welches um 20.45 Uhr live bei RTL übertragen wird, markiert das letzte Heimländerspiel Deutschlands vor Beginn des EM-Jahres 2024. In der bisherigen Geschichte trafen die deutsche Nationalmannschaft und die Türkei insgesamt 21 Mal aufeinander. Dabei konnte Deutschland 14 Siege verbuchen, während vier Spiele unentschieden endeten und die Türkei dreimal als Sieger hervorging. Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Oktober 2020 in Köln statt und endete mit einem 3:3-Unentschieden.

Ab wann Sie Tickets für das Spiel Deutschland gegen die Türkei am 18. November 2023 bekommen

Für alle Fußballfans, die dieses spannende Match live erleben möchten, gibt es gute Nachrichten: Tickets für das Länderspiel in Berlin sind ab Montag, dem 9. Oktober (ab 10 Uhr), erhältlich. Interessierte können ihre Karten entweder über das DFB-Ticketportal oder telefonisch über die Tickethotline (069 90 28 38 48) erwerben. Die Preise für Sitzplatzkarten variieren je nach Kategorie zwischen 25 und 100 Euro, wobei ermäßigte Tickets zwischen 18 und 80 Euro kosten. Für Kinder bis einschließlich 14 Jahren sind Tickets in der günstigsten Kategorie bereits für 10 Euro erhältlich.

Mitglieder des Fan-Clubs können sogar schon jetzt Karten ab 15 Euro über das DFB-Ticketportal oder die kostenlose Fan-Club-Hotline (00800 14 90 74 54) kaufen. Der Fanblock in Berlin wird sich in den Blöcken R2, R3, S1 und S2 befinden.

Julian Nagelsmann bei seiner Vorstellung als DFB-Trainer. © IMAGO/Jan Huebner

DFB-Team auf USA-Tour und Nagelsmanns Kaderbekanntgabe

Doch bevor es zum großen Spiel gegen die Türkei kommt, wird das DFB-Team eine Reise in die USA antreten. Dort stehen zwei spannende Begegnungen an: Am 14. Oktober gegen die USA in Hartford, Connecticut, und am 17. Oktober gegen den Gold-Cup-Sieger Mexiko in Philadelphia. Das Lincoln Financial Field in Philadelphia, welches mehr als 65.000 Fans Platz bietet, ist eines der 16 Stadien der kommenden Weltmeisterschaft 2026, die gemeinsam von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichtet wird.

Der Kader für die beiden Spiele in den USA wird von Bundestrainer Julian Nagelsmann an diesem Freitag bekannt gegeben. Am 21. November wird die deutsche Nationalmannschaft dann ihr letztes Länderspiel des Jahres in Wien gegen Österreich bestreiten.

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin fand vor 13 Jahren statt, am 8. Oktober 2010. (Symbolbild) © Uwe Kraft/Imago Images

Ein Blick in die Vergangenheit: Deutschland-Türkei in Berlin

Das letzte Aufeinandertreffen zwischen Deutschland und der Türkei in Berlin fand vor 13 Jahren statt. Am 8. Oktober 2010 feierten 74.244 Zuschauer die Tore von Miroslav Klose (2x) und Mesut Özil, die zum 3:0-Sieg in der EM-Qualifikation führten. Mesut Özil sorgte zuletzt mit einem rechtsextremen Tattoo für Schlagzeilen. Das diesjährige Duell ist nicht nur das letzte Heim-Länderspiel des Jahres, sondern auch der erste Heimauftritt für den neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann. In der Qualifikation zur UEFA EURO 2024 liegt die Türkei derzeit als Zweiter der Gruppe D hinter Kroatien.