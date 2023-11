Cannabis-Legalisierung in der Kritik: Bayerns Ministerin will Pläne stoppen

Drucken Teilen

Polizei, Richter, Anbauverbände: Es regnet Kritik an Lauterbachs Vorhaben zur Legalisierung von Cannabis. Auch Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach ist dagegen.

München – Die praktische Erfahrung mit Cannabis variiert innerhalb der Bundesregierung. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat nach eigenen Aussagen noch nie einen Joint geraucht – „auch keinen einzigen Zug“. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen wurde von einigen als Experte angesehen, nachdem er vor Jahren mit einer Hanfpflanze auf seinem Balkon abgelichtet wurde. Dennoch ist Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für die geplante Legalisierung von Cannabis zuständig. Obwohl er in seinem Leben nur einmal Marihuana geraucht hat (“sehr angenehm“), erntet Lauterbach für seine Gesetzesentwürfe weiterhin viel Kritik.

Bayerns neue Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) hält nichts von den Plänen von Bundes-Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Legalisierung von Cannabis in Deutschland. © Imago (Montage)

Lauterbachs Cannabis-Gesetz: Das sind seine Pläne für die Legalisierung in Deutschland

Lauterbachs Entwurf plant, Cannabis aus der Liste der verbotenen Substanzen im Betäubungsmittelgesetz zu streichen. Ab 18 Jahren soll der Besitz von 25 Gramm erlaubt sein. Privat dürfen maximal drei Pflanzen gezüchtet werden,wie NEXTG.tv berichtet. Laut den Regeln für Cannabis-Clubs sollen Vereinsmitglieder gemeinsam anbauen und untereinander verteilen dürfen – so die Zusammenfassung. Der Konsum soll dadurch sicherer und der Schwarzmarkt ausgetrocknet werden.

Während das Gesetz in die finale Phase eintritt, gibt es jedoch Kritik von nahezu allen Seiten. „Die Legalisierung von Cannabis führt zu mehr Konsum und verharmlost die damit verbundenen Risiken“, beklagt die Bundesärztekammer. Der Richterbund sorgt sich um die juristische Detailarbeit mit Dutzenden von Bußgeldtatbeständen und einem hohen Kontrollaufwand. Passend dazu glauben weder der Deutsche Hanfverband noch die Polizeigewerkschaft, dass eine verbotene Weitergabe von Cannabis durch Club-Mitglieder an Nicht-Mitglieder kontrollierbar ist.

Cannabis-Anbauverbände kritisieren Abstandsregeln – Konsum in der Nähe von Schulen untersagt

Die bereits existierenden Anbauverbände und geplanten Projekte sehen in den vorgeschlagenen Abstandsregeln zu Schulen sowie Kinder- und Jugendeinrichtungen ein Hindernis. Es sei schwierig, geeignete Flächen für den Anbau und die Abgabe von Cannabis zu finden. Auch das Verbot des Konsums in diesen Bereichen könnte Probleme verursachen. Wie soll jemand schließlich wissen, ob sich in der Nähe nicht vielleicht eine Schule befindet? Und soll die Polizei das wirklich überprüfen?

Georg Wurth vom Deutschen Hanfverband weist darauf hin, dass „gerade die intensiveren Konsumenten“ in der Vergangenheit oft „Erfahrung mit Repressionen“ gemacht hätten. Diese könnten daher „zurückhaltend“ sein, wenn sie im Cannabis-Club ihre Daten inklusive Verbrauchsmengen angeben sollen. Schließlich könnte der Konsum in der Zukunft auch wieder illegal werden. Die Liste der Kritikpunkte und offenen Fragen ist noch viel länger.

Bayerns neue Gesundheitsministerin strebt an, die Legalisierung von Cannabis zu verhindern

Das Gesetz sollte ursprünglich zum 1. Januar in Kraft treten. Lauterbach gab jedoch offiziell bekannt, dass es noch Verzögerungen geben wird. Für Bayerns neue Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) ein geeigneter Zeitpunkt, um das Vorhaben komplett zu stoppen. Die Bundesregierung müsse „auf eine Legalisierung verzichten“, sagt die CSU-Politikerin. Lauterbach betont jedoch, dass die inhaltliche Debatte trotz der Verzögerung abgeschlossen sei. „Der Start in die Cannabis-Gesetzgebung wird gelingen.“