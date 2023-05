Cannabispflanzen wachsen auf Spielplatz

Die Cannabispflanze ist auf Spielplätzen ein ungebetener Gast. © Gerald Matzka/dpa

Zufall oder bewusste Aussaat? In Sachsen-Anhalt sind Cannabispflanzen bisher unbemerkt in die Höhe gewachsen. Jetzt wurden sie entfernt.

Zehrental - Offenbar nach der Aussaat von Rasensamen sind auf einem Spielplatz in der Altmark in Sachsen-Anhalt zunächst unbemerkt Cannabispflanzen gewachsen. Sie seien bereits mehr als 30 Zentimeter groß gewesen, teilte die Polizei heute mit. Eine Zeugin hatte die Polizei am Freitag auf die Gewächse aufmerksam gemacht.

Auf rund 40 Quadratmetern seien die „betäubungsmittelsuspekten Pflanzen“ auf der Spielanlage in Zehrental im Landkreis Stendal festgestellt und entfernt worden, hieß es. Negative Auswirkungen in Zusammenhang mit Kindern auf dem Spielplatz seien aktuell nicht bekannt, hieß es. Die Rasensamen waren vor einigen Wochen ausgesät worden. dpa