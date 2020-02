Influencerin beim Wandern?! Das täuscht! Ihre Schwester verrät völlig dreiste Foto-Lüge

Das ist gründlich in die Hose gegangen. Eine Influencerin gibt auf Instagram vor, wandern gewesen zu sein. Doch ihre Schwester lässt sie auffliegen.

US-Influencerin Casey Sosnowski zeigt ihren Fans ein Foto beim Wandern.

Über 6000 Likes erhält die Studentin für dieses schöne Bild in der Natur.

Doch ihre Schwester Carly lässt sie auffliegen. Nun wurde das Foto geändert.

Florida - Casey Sosnowski aus Florida hat knapp 13.000 Follower auf Instagram (Stand: 28. November). Die blonde Studentin versorgt ihre Fans regelmäßig mit tollen Fotos aus dem Urlaub. Ob Selfies oder Bikini-Bilder - die Influencerin weiß, wie sie die Anzahl ihrer Follower in die Höhe treibt.

Eines ihrer neuesten Fotos zeigt die Schöne in einem Wald in Sportkleidung, dazu eine Trinkflasche. Dazu schreibt die Influencerin: „Die Natur ist das beste Heilmittel gegen all unsere Probleme.“ Über dem Bild ist als Ort „Lake Okahumpka and Trail“ angegeben. Ihre Fans denken also, die Instagrammerin sei wandern. Bis Caseys Schwester ihr einen Strich durch die Rechnung macht.

Casey Sosnowski: Schwester lässt Influencerin auffliegen

Klar, dass dieses Foto ihren Fans gefällt. Dazu schreibt Casey Sosnowski den Hashtag #naturelovers“. Dieser wurde bereits fast 60 Millionen Mal auf Instagram verwendet. Die Influencerin zeigt damit, dass sie auch anders kann, als nur am Strand zu sein. Sie genießt die Natur. Denkt man zumindest. Doch dann kommt ihre Schwester und lässt alles auffliegen.

Auf Twitter postet Carly Sosnowski neben dem Instagram-Screenshot ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie eine andere Person ihre Schwester vor Bäumen fotografiert. Außerdem ist ein frisch gemähter Rasen zu sehen. Im Vordergrund ein Gartenbeet. Und das im Wald? Der Kommentar unter dem Bild liefert dann die Auflösung: „Meine Schwester hat gesagt, sie würde wandern gehen ... das ist unser Garten.“

My sister said she was going hiking.....this is our backyard. pic.twitter.com/LDGhAHNSSp — ℂ (@carlysos3) August 4, 2019

Nach Foto-Fail: US-Influencerin reagiert sofort

Ups, das hatte sich Casey Sosnowski sicherlich anders vorgestellt. Die Influencerin änderte die Bildbeschreibung daraufhin sofort: „War ich wandern? Nein. Ist das mein Garten? ... Vielleicht“. Auch den Ort änderte sie zu „The Villages, Florida“.

