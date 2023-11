Nasa entdeckt rekordverdächtiges schwarzes Loch nur 470 Millionen Jahre nach dem Urknall

Von: Tanja Banner

Die Weltraumteleskope „James Webb“ und „Chandra“ haben gemeinsam das am weitesten entfernte schwarze Loch aufgespürt. Es ist zu sehen, wie es 470 Millionen Jahre nach dem Urknall aussah. © X-Ray: NASA/CXC/SAO/Ákos Bogdán; Infrared: NASA/ESA/CSA/STScI; Image Processing: NASA/CXC/SAO/L. Frattare & K. Arcand

Wie können schwarze Löcher, die bereits kurz nach dem Urknall entstanden, so groß werden? Eine neue Entdeckung könnte bei der Beantwortung helfen.

Baltimore – Astronomen haben das bisher am weitesten entfernte schwarze Loch entdeckt. Mithilfe zweier großer Weltraumteleskope war es Forscherinnen und Forschern möglich, das schwarze Loch nur etwa 470 Millionen Jahre nach dem Urknall im Universum zu finden. Das Forschungsteam nutzte Infrarot-Daten des Weltraumteleskops „James Webb“ und Röntgendaten des „Chandra“-Röntgenteleskops, um den Fund zu machen.

„Wir brauchten ‚Webb‘, um diese bemerkenswert weit entfernte Galaxie zu finden, und ‚Chandra‘, um ihr supermassereiches schwarzes Loch zu finden“, freut sich Studienleiter Akos Bogdan vom Center for Astrophysics (CfA). Die Studie soll im Fachjournal Nature Astronomy veröffentlicht werden und ist bereits als Preprint verfügbar.

Neben den beiden großen Teleskopen hat das Forschungsteam eine kosmische Besonderheit zu ihrem Vorteil genutzt: „Wir haben uns auch eine kosmische Lupe zunutze gemacht, die die Menge des von uns entdeckten Lichts vergrößert hat“, erklärt Bogdan. Der Vergrößerungseffekt wird als Gravitationslinseneffekt bezeichnet.

Ältestes schwarzes Loch ist 13,2 Milliarden Lichtjahre entfernt

Als Gravitationslinse wirkte der Galaxienhaufen Abell 2744, der 3,5 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt ist. Durch seine Masse sorgte er dafür, dass das Licht der dahinter liegenden Galaxie UHZ1 viermal verstärkt wurde. In der Galaxie UHZ1 fand das Forschungsteam das rekordverdächtige schwarze Loch, wie die US-Raumfahrtorganisation Nasa in einer Mitteilung erklärt. So sei es möglich gewesen, dass das „Chandra“-Röntgenteleskop die schwache Röntgenquelle im Kern der Galaxie entdecken konnte.

Die Galaxie UHZ1 und das schwarze Loch in ihrem Zentrum sind 13,2 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt – die beiden Teleskope zeigen das schwarze Loch, wie es 470 Millionen Jahre nach dem Urknall ausgesehen hat, sagen die Forscher. Für die Wissenschaft ist das schwarze Loch ein wichtiger Fund: Es kann dabei helfen, zu erklären, wie supermassereiche schwarze Löcher in kurzer Zeit nach dem Urknall bereits große Massen erreichen konnten.

Schwarzes Loch wurde groß „geboren“

Das Team um Studienleiter Bogdan hat herausgefunden, dass das neu entdeckte schwarze Loch bereits von Anfang an groß war. Seine Masse schätzt die Forschungsgruppe anhand der Röntgenstrahlung auf zwischen zehn und 100 Millionen Sonnen. Besonders eindrucksvoll: Diese Masse entspricht etwa der aller Sterne in der Galaxie UHZ1, in der sich das schwarze Loch befindet. Bei schwarzen Löchern, die jünger sind, sieht das ganz anders aus: Sie enthalten in der Regel nur etwa ein Zehntel der Masse der Sterne ihrer Wirtsgalaxie.

„Es gibt physikalische Grenzen dafür, wie schnell schwarze Löcher wachsen können, wenn sie einmal entstanden sind. Aber diejenigen, die massereicher geboren werden, haben einen Vorsprung“, erläutert Andy Goulding, ein Mitautor der Studie. „Es ist so, als würde man einen Setzling pflanzen, der weniger Zeit braucht, um zu einem ausgewachsenen Baum heranzuwachsen, als wenn man nur mit einem Samen beginnt“, so Goulding weiter.

Erste Entdeckung eines „übergroßen schwarzen Lochs“

„Wir glauben, dass dies die erste Entdeckung eines ‚übergroßen schwarzen Lochs‘ ist und der beste bisher erhaltene Beweis dafür, dass sich einige schwarze Löcher aus massiven Gaswolken bilden“, sagt Co-Autorin Priyamvada Natarajan (Yale University). „Zum ersten Mal sehen wir eine kurze Phase, in der ein supermassereiches schwarzes Loch etwa so viel wiegt wie die Sterne in seiner Galaxie, bevor es zurückfällt.“ (tab)