Papst Franziskus und Russland mittendrin – die düsteren Prophezeiungen des Nostradamus für 2024

Von: Maximilian Kettenbach

Drucken Teilen

Sieht nichts Gutes für 2022 kommen: Nostradamus. © Cinema Publishers Collection/imago

Ein Blick auf die Prophezeiungen des Nostradamus für 2024 zeigt: Es könnte turbulent werden. Doch die Verse halten in diesem Jahr auch Überraschungen bereit.

München – Und wieder ist ein Jahr schon fast geschafft, ohne, dass die Welt untergegangen ist – entgegen anderslautender Prophezeiungen des Nostradamus. Zumindest klingen sie meist so. Doch die Krisen auf der Welt sind trotz des Endes der Coronavirus-Pandemie nicht weniger geworden.

Im Gegenteil. Zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine kam der Krieg in Israel hinzu, den die Hamas aus Gaza am 7. Oktober 2023 mit einem grausamen Überfall auf Jüdinnen und Juden begann.

Nostradamus-Prohezeiungen für 2023 – was daraus wurde

Spannenderweise sah der französische Arzt und Astrologe Michel de Nostredame (1503 - 1566) in den Versen seines Werks für 2023 offenbar „zahlreiche Terroranschläge“ auf uns zukommen. Manche lasen auch Anspielungen auf einen Dritten Weltkrieg heraus. So weit ist es glücklicherweise noch nicht gekommen, doch die Regierungen der Staatengemeinschaft sind gespaltener denn je.

Zudem sollte Nostradamus zufolge eine neue große Wirtschaftskrise anstehen – ganz falsch lag er damit nicht. Nach Corona und dem Ukraine-Krieg schlagen Unternehmen und Wirtschaftsverbände in Deutschland längst Alarm.

Die Prophezeiungen des Nostradamus im Überblick:

Papst Franziskus

Russlands „Tanz mit dem Schicksal“

China

Neuer Anführer in Europa

Naturkatastrophen

Fortschritte bei Organverpflanzung und KI

Nostradamus sagt Tod von Papst Franziskus voraus

Immerhin: Papst Franziskus ist – nicht wie vorhergesagt – 2023 zurücktreten und an seiner Stelle wurde auch kein „bedrohlicher Führer“ das Oberhaupt der katholischen Kirchen. Nach übereinstimmenden Berichten von Bild.de, sat1.de und oe24.at sagt Nostradamus nun dessen Tod für 2024 voraus. „Durch den Tod eines sehr alten Papstes, wird jemand in einem guten Alter gewählt“, soll Nostradamus geschrieben haben. Papst Franziskus wird am 17. Dezember 87 Jahre alt. Er leidet aktuell unter gesundheitlichen Problemen, musste sogar Termine absagen. Die weiteren Prophezeiungen:

Putin erwartet laut Nostradamus ein „Tanz mit dem Schicksal“

Die Führung Russlands soll sich im neuen Jahr ganz besonderen Herausforderungen stellen müssen. In Nostradamus‘ Versen ist dabei Angaben zufolge die Rede vom „Tanz mit dem Schicksal“. Wie der Machtkampf in Moskau weitergeht, nachdem sich Präsident Wladimir Putin sich des innerpolitischen Widersachers Jewgeni Prigoschin in 2023 bereits entledigt hatte? Man darf gespannt sein.

Zweifel an Nostradamus Der Mythos besagt: Michel de Nostredame soll unter anderem Napoleon, Hitler und sogar den 11. September prophezeit haben. Und doch lag er noch öfter daneben. Der Historiker und Nostradamus-Experte Jörg Dendl ordnete die Prophezeiungen aus dem Jahr 1555 im Spiegel-Interview vor zwanzig Jahren ein: „Die Verse sind so unklar, dass man vieles hineininterpretieren kann, ähnlich wie bei Horoskopen auch.“ Ob Nostradamus überhaupt ein Astrologe war, selbst daran gibt es große Zweifel. Wolfgang Steven, vom Deutschen Astrologenverband, sagte IPPEN.MEDIA dazu: „Er galt vielleicht als guter Wahrsager, aber nicht als guter Astrologe.“

Nostradamus sieht offenbar China als vorherrschende Supermacht in der Welt

China soll im kommenden Jahr andere Mächte in den Schatten stellen und endgültig zum neuen Weltführer aufsteigen. Nach eigener Auffassung dürfte dies längst geschehen sein.

Trifft Prophezeiung König Charles III. oder Geert Wilders?

Weiter will man aus den Versen des Nostradamus für das kommende Jahr herausgelesen haben, dass es ein Politiker aus armen Verhältnissen in Westeuropa schafft, durch seine Redefähigkeiten zum neuen Anführer aufzusteigen, der im ganzen Kontinent bewundert wird. Die Verse lauten wohl so, dass der König der Inseln von jemandem vertrieben wird, der keine Merkmale eines Königs habe. Wird König Charles III. gestürzt? Oder ist mit dem aufstrebenden Politiker gar Geert Wilders gemeint? Der Niederländer gewann im November die Wahl in den Niederlanden. Zum „Aufstreben“ bräuchte er allerdings eine Koalition – und die Suche danach gestaltet sich weiter schwierig.

Oder kommt es ganz anders und kommt es in Deutschland nach dem Haushaltsdesaster nun doch zu Neuwahlen? Ebenfalls unwahrscheinlich. Wir werden es sehen.

Die üblichen Prophezeiungs-Klassiker zu Naturkatastrophen wie Tsunami, Dürre, Hungersnot dürfen auch dieses Mal nicht fehlen.

Nostradamus-Prophezeiung macht auch Hoffnung

Wer dachte, Nostradamus hätte nur schwarzgesehen, dem sei gesagt: Der „Hellseher“ nannte für 2024 wohl auch Fortschritte. Von bahnbrechenden Errungenschaften im Bereich der Organverpflanzung ist zudem die Rede. Gleichzeitig soll künstliche Intelligenz (KI) technologische Wunder hervorbringen.

Auch die Prognosen der Seherin Baba Wanga, die auch als „Nostradamus des Balkan“ bekannt ist, werden von zahlreichen Menschen mit Spannung verfolgt. Für 2024 sieht sie ein ähnlich turbulentes Jahr vorher, wie schon für 2023.

Die Vorhersagen von Baba Wanga, Nostradamus und Co. sind mit Vorsicht zu genießen. Schon 2022 war für Wahrsager und Hellseher nach einer Auswertung der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften (GWUP) ein schwarzes Jahr. Die alljährliche Auswertung esoterischer Zukunftsprognosen habe auch in diesem Jahr wenig Greifbares, manche Absurdität und keine wirklich überraschenden Treffer ergeben. Die Ergebnisse für 2023 stehen noch aus.