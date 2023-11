Christkindlmarkt-Preise schießen durch die Decke: „Für eine ge******ene Leberkässemel“

Zur Weihnachtszeit gehört der Besuch eines Christkindlmarktes. Doch ist das bei den heutigen Preisen im Jahr 2023 noch bezahlbar?

München – Die Lichterketten strahlen, der Christbaum steht auf dem prominentesten Platz der Stadt, die Holzbuden verteilen sich wie die Besucher auf einen großen Bereich, Glühwein wird ausgeschenkt. Nicht nur in München, sondern auch beispielsweise in der österreichischen Hauptstadt Wien für viele ein Pflichtbesuch in der Vorweihnachtszeit. Doch was die Preise geht, fühlen sich 2023 sehr viele Menschen dazu verpflichtet, daheim zu bleiben.

Christkindlmarkt-Preise gehen durch die Decke - sogar für Leberkassemmel und Bio-Käsekrainer

Schon am 7. November berichtete tz.de, dass für den Glühwein in Wien ordentlich in die Tasche gegriffen werden muss. Bis zu 7,50 Euro müssen Besucher des Christkindlmarktes hinblättern, wahrlich kein Schnäppchen. Rechnet man die Menge eines Glühweins auf Liter hoch, wirkt selbst der Wiesn-Besuch mit einer Mass Bier wie ein Schnapper. Glühweinpreise sind aber nicht das einzige, was die Bürger aufregt, auch für einen Snack wird ordentlich hingelangt.

Es ist bekannt, dass Leberkassemmeln in Bayern und Österreich für viele auf der wöchentlichen Speisekarte stehen. Auch hier kann man für einen schmalen Taler ein wahres Prachtstück bekommen, wie ein Globus-Kunde mit einer Waage verdeutlichte. Selbstverständlich gibt es auf dem Christkindlmarkt für Leberkassemmeln im Vergleich zur Metzgerei einen Zuschlag, doch ein Wien-Besucher war empört. „Ich würd ja gern mit drn Kids am Wiener Christkindlmarkt gehen. Aber 6,50 Euro für eine geschissene Leberkässemmel is halt einfach net drin. Danke, Stadt Wien, aber der Besuch is nur noch für reiche Leute. Dazu gehöre ich leider net“, schreibt ein Mann auf X (vormals Twitter).

Auch Schnitzelsemmel und Langos sind für Christkindlmarkt-Besucher zu teuer

Würde bedeuten, dass eine Leberkassemmel und ein Glühwein den stolzen Preis von 14 Euro ergibt. Für eine Familie sind 50 Euro in Nullkommanichts aus der Brieftasche verschwunden. Mit einem Foto hat der Wiener Christkindlmarkt-Besucher seine Aufregung leider nicht dokumentiert, jedoch gab es auch vom Portal heute.at einen ähnlichen Bericht mit vergleichbaren Speisen. 8 Euro für einen Bio-Käsekrainer in der gleichen Stadt. Eine Bio-Schnitzelsemmel vom Schwein für 8,90 Euro.

Der Christkindlmarkt in Wien ist gut besucht, weil das Panorama nahezu unschlagbar ist, jedoch haben sich die Preise auch ordentlich gewaschen. © Imago 2x / Collage tz.de

Viele User merken beim Leberkas-Besucher an, dass es doch immer teuer gewesen sei. Für ihn spielt das aber keine Rolle und zählt weitere Preis-Explosionen aus seiner Sicht auf: „Bechereinsatz (Pfand - Anm. d. Red.) 5 Euro, 7 Euro für ein nur halb so großes Langos wie sonst“. Viele andere Besucher merken, dass sie sich Jausen mitgenommen haben, weil sie Preise ebenso unverschämt finden. Ist der Chriskindlmarktbesuch schon zum Luxus-Ausflug geworden?

