Claus Kleber kuschelt mit Ex-Kollegin Dunja Hayali: Fans sind hin und weg

Dunja Hayali veröffentlichte auf Instagram einen ungewöhnlich privaten Schnappschuss mit ihrem früheren Kollegen Claus Kleber. Die Netzgemeinde reagiert begeistert.

Berlin – Nachrichtensprecher treten in den allermeisten Fällen adrett gekleidet und mit ernster Miene vor die Fernsehkameras. In den sozialen Netzwerken haben die TV-Journalisten derweil die Chance, auch mal eine eher lockere und private Seite von sich zu zeigen. Auf ihre Fans kann das überraschend oder gar ungewohnt wirken, doch Moderatorin Dunja Hayali (49) traf mit ihrem neuesten Instagram-Schnappschuss genau ins Schwarze.

Claus Kleber und Dunja Hayali sind nicht nur Kollegen, sondern auch Freunde

Auf der Aufnahme ist die ZDF-Reporterin mit ihrem ehemaligen „heute-journal“-Kollegen Claus Kleber (67) zu sehen. 19 Jahre lang war Kleber eines der Gesichter der Nachrichtensendung, bevor er sich im Dezember 2021 in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete. Zu seiner einstigen Mitarbeiterin steht er weiterhin in engem Kontakt, wie auf Hayalis Instagram-Post schnell deutlich wird. Denn insbesondere die innige Pose, in der die beiden News-Größen abgelichtet wurden, sorgt in der Netzgemeinde für Begeisterung.

„Beste Holding – ohne GmbH“, schreibt Dunja Hayali unter ihr Instagram-Foto mit Claus Kleber. Der Hashtag #freunde deutet an, was auf dem Bild ohnehin schon zu erkennen ist: Die beiden Fernsehjournalisten stehen sich nahe — buchstäblich. Denn auf der Aufnahme hält Kleber seine Ex-Kollegin, die sich vertraut an ihn schmiegt, von hinten im Arm. Für die Zuschauerinnen und Zuschauer des „heute-journals“ ist die Aufnahme zweifelsohne ein besonderes Social-Media-Schmankerl.

Selfie von Claus Kleber und Dunja Hayali: Instagram-Follower reagieren begeistert

„Die zwei besten und klügsten Köpfe des deutschen Fernsehens unserer Zeit“, kommentiert beispielsweise ein begeisterter Follower, während ein anderer schreibt: „Tolles Foto, das zeigt, wie verbunden sie sind.“ Selbstverständlich lassen auch die Hobby-Comedians der sozialen Netzwerke nicht lange auf sich warten. Ein Fan scherzt: „Sorry, aber ich bin immer irritiert, wenn ich Claus Kleber mit einer anderen Frau als Gundula Gause sehe.“

Dass der vertraute Schnappschuss der zwei Nachrichtensprecher gut ankommt, beweisen auch die zahlreichen Reaktionen auf Instagram. Über 20.200 Likes (Stand 1. August) konnte das Posting bisher sammeln. Beruflich gelten die beiden als Vollblutprofis: Dunja Hayali ließ sich zuletzt nicht einmal von einer Technik-Panne im „heute journal“ aus der Fassung bringen. Verwendete Quellen: instagram.com/dunjahayali