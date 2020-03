Coronavirus: China meldet erneut keine Neuinfektionen - Neugeborenes positiv auf das Virus getestet

Das Coronavirus hält die Welt seit Monaten in Atem. Ein unabhängiges chinesisches Wirtschaftsblatt soll von Vertuschungsversuchen der Regierung berichtet haben.

Das Coronavirus* ist in China ausgebrochen.

Ein unabhängiges chinesisches Wirtschaftsblatt soll von Vertuschungsversuchen berichtet haben.

Gab es den ersten Fall bereits im November?

Update vom 20. März 2020, 15.00 Uhr: In der chinesischen Metropole Wuhan, dem Ursprungsort des Coronavirus*, wurde kürzlich ein besonders tragischer Fall der Infektion öffentlich. Ein Neugeborenes soll nach Informationen der Bild positiv getestet worden sein und befindet sich nun alleine in Quarantäne. Besonders berührend ist ein Foto, welches Anfang der Woche aufgenommen wurde: Es zeigt den Säugling mit einer Krankenschwester, welche in einen Schutzanzug mit Mundschutz und Schutzbrille gehüllt ist und das Neugeborene auf dem Arm hält.

Über die Überlebenschancen des Kindes ist nichts bekannt. Bisher wächst es zum Schutze der Familie nicht auf der mütterlichen Brust, sondern isoliert in einem Brutkasten auf.

Coronavirus im Iran: 149 neue Todesfälle - 1.237 Neu-Infektionen an einem Tag

Update vom 20. März 2020, 13.05 Uhr: Der Iran gilt nach wie vor zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Staaten auf der Welt. Nun vermeldeten die Behörden 149 neue Todesfälle, innerhalb der letzten 24 Stunden sollen zudem 1.237 weitere Personen positiv auf das Virus getestet worden sein. Die Zahl der Infizierten liegt damit nun bei 19.644, die Gesamtzahl der Todesopfer liegt nun bei 1.433.

Update vom 20. März 2020, 6.35 Uhr: Bereits zum zweiten Mal hintereinander hat die Volksrepublik China erneut keine lokalen Neuinfektionen gemeldet. Wie die Pekinger Gesundheitskommission mitteilt, sei jedoch erneut die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurück nach China kamen, gestiegen. Demnach seien 39 „importierte“ Fälle registriert worden.

Das sei eine Steigerung der „importierten“ Fälle um weitere fünf, insgesamt wurden nunmehr 228 dieser Infektionen gezählt. Das schürt Ängste vor einer möglichen zweiten Ausbreitungswelle.

China muss jedoch auch weiter Covid-19-Tote beklagen. Am Freitag kamen nach Angaben der Kommission drei Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3248 Fälle stieg. Insgesamt wurden auf dem chinesischen Festland 80.967 Infizierte registriert, von denen sich rund 71.150 wieder erholt haben.

Coronavirus in Südkorea: Zahl der Infizierten steigt weiter an

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist nach der Zunahme in den vergangenen Tagen nun wieder gesunken. Am Donnerstag seien 87 zusätzliche Fälle festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Freitag mit. Insgesamt wurden bisher 8652 Infektionsfälle im Land bestätigt. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Sars-CoV-2-Erreger in Verbindung gebracht werden, kletterte um drei auf 94.

Coronavirus: Erster Fall in China bereits im November - erschreckende Details enthüllt

Ursprungsartikel vom 19. März 2020: Peking - Das Coronavirus Sars-CoV-2 hält die Welt seit Dezember in Atem. Ende Dezember soll das Coronavirus in China ausgebrochen sein.

Berichte sollen nun zeigen, dass das Virus wohl schon früher ausgebrochen ist und wie das Regime versuchte die Ausbreitung* zu vertuschen.

Coronavirus in China: Keine neuen Infektionen gemeldet

Zum ersten Mal seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen gemeldet (Stand: 19. März). Nach einem rasanten Anstieg der mit dem Coronavirus infizierten Menschen und der Todesfälle seit Anfang Januar, scheint sich die Lage zu beruhigen.

Ein Bericht der Bild-Zeitung bezieht sich auf ein unabhängiges chinesisches Wirtschaftsblatt namens „Caixing“, welches erschreckende Details an die Öffentlichkeit gebracht haben soll.

Indes spitzt sich in Deutschland die Lage durch das Coronavirus zu.

Coronavirus in China: Hat die oberste medizinische Behörde alles vertuscht?

Am 27. Dezember sollen laut „Caixing“ Forscher* mehrere Genomik-Unternehmen das Coronavirus aus Proben von Menschen der Stadt Wuhan sequenziert.

Hierbei sei eine hohe Ähnlichkeit zwischen dem neuen und dem Sars-Virus identifiziert worden, welcher schon zwischen 2002 und 2003 eine Pandemie ausgelöst hatte. Während der aktuellen Pandemie durch den Sars-CoV-2 starben in China jedoch weitaus mehr Menschen an den Folgen des Virus.

Diese Ergebnisse sollen, wie Bild.de berichtet, laut „Caixing“ an dasCDC - das Zentrum für Seuchenkontrolle und -prävention - weitergeleitet worden sein. Chinas oberste medizinische Behörde soll daraufhin einen Befehl zur Vertuschung ausgesprochen haben.

Des Weiteren soll ebenfalls nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben worden sein, dass sich Teile des medizinischen Personals bei Patienten in Wuhan angesteckt hatten.

Erst im Zuge des ersten bestätigten Todesfalls in Folge des Coronavirus am 20. Januar klärte Chinas Präsident öffentlich über den Ausbruch des Virus auf. Drei Tage später wurde Wuhan dann von der Außenwelt abgeriegelt, um eine Verbreitung zu verhindern - erfolglos.

Coronavirus in China: Erster Coronavirus-Fall bereits im November?

Weiterhin bleiben Ungereimtheiten offen. So sorgte schon vor einigen Tagen ein Bericht der South China Morning Post für Aufsehen (wir berichteten). Dem Bericht zufolge, soll es den ersten bestätigten Covid-19-Fall in China bereits am 17. November gegeben haben. Diese Informationen sollen aufUnterlagen der chinesischen Regierung zurückgehen, die der South China Morning Post vorliegen.

Bei dem Coronavirus-Fall im November soll es sich um einen 55-Jährigen der schwer betroffenen Provinz Hubei handeln. Von diesem Tag an sollen ein bis fünf weitere Fälle täglich berichtet worden sein.

Bis zum 15. Dezember soll die Gesamtzahl der Infizierten dann bereits bei 27 gelegen haben. Am 17. Dezember stieg die Zahl der bekannten Fälle dann zum ersten Mal im zweistelligen Bereich an. Keiner der neun ersten Fälle des Coronavirus konnte laut der South China Morning Post als „Patient Null“ identifiziert werden.

Viele Menschen fragen sich unterdessen weiterhin, was genau die Symptome des Coronavirus* sind. In unserem Bericht erfahren Sie mehr.

