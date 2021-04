Massiver Corona Ausbruch in Fahrzeugfabrik - Bürgermeisterin richtet dringenden Appell an ihre Stadt

Die dritte Corona-Welle hat Deutschland erfasst. In einer Autofabrik ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen. Lauterbach warnt. Stadt nimmt Maskenpflicht im Auto ins Visier. Der News-Ticker.

Die Zahlen in Deutschland steigen weiterhin.

Corona-Ausbruch in Fahrzeugfabrik in Mecklenburg-Vorpommern (Update vom 28. April, 17.02 Uhr)

Um Infektionszahlen zu bremsen, knöpft sich eine Stadt jetzt Maskenmuffel im Auto vor (Update vom 28. April, 14.08 Uhr)

Aussicht auf Herdenimmunität? Lauterbach warnt vor einem vorzeitigen Aufheben der Corona-Maßnahmen (Update vom 28. April, 10.27 Uhr)

Dieser News-Ticker zum Thema Corona in Deutschland wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 28. April, 17.02 Uhr: In einem Fahrzeugwerk in Lübtheen (Mecklenburg-Vorpommern) ist es zu einem massiven Corona-Ausbruch gekommen. 180 Mitarbeiter und Menschen im Umfeld des Unternehmens haben sich mit Corona infiziert. Die Kleinstadt Lübtheen (4900 Einwohner) ist ein Corona-Hotspot.

„Verantwortlich für die schnelle Ausbreitung ist die britische Mutationsvariante, weshalb auch die Mehrheit der Infizierten Symptome aufweist. Innerhalb kürzester Zeit werden auch die Kontaktpersonen bei Kontrollabstrichen positiv“, erklärte Amtsärztin Dr. Ute Siering vom Landkreis Ludwigslust-Parchim am Dienstag. Bürgermeisterin Ute Lindenau (SPD) hat die Einwohner aufgefordert, sich streng an die Hygieneregeln und Kontaktbeschränkungen zu halten, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Am Mittwoch vermeldet der Landkreis 204 weitere Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. 80 davon sind auf das Ausbruchsgeschehen im Fahrzeugwerk zurückzuführen, so der Landkreis. Die 7-Tage-Inzidenz schnellte von 177,1 auf 237.

Corona in Deutschland: Söder und 24,7 Prozent der Bevölkerung geimpft

Update vom 28. April, 16.39 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (54) hat mit sich mit Biontech gegen das Coronavirus impfen lassen. Der CSU-Chef sei bereits in der vergangenen Woche von seinem Hausarzt in Nürnberg geimpft worden, sagte am Donnerstag eine Sprecherin der Staatsregierung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in München.

In Deutschland sind 24,7 Prozent der Bevölkerung mindesten ein Mal gegen Corona geimpft. Mehr als 6.1 Million (7,4 Prozent) Menschen sind bereits vollständig geimpft. Das geht aus den Impfdashboard-Daten des Gesundheitsministeriums hervor. Am Dienstag (27. April) wurden demnach 718.124 Impfdosen verabreicht (Vortag: 406.560).

Wegen eines technischen Problems lagen die aktualisierten Impfdaten einiger Bundesländer am Mittwoch nicht vor, teilt das RKI in seinem Bericht zum Impfquotenmonitoring mit.

Update vom 28. April, 15 Uhr: Ein Impf-Turbo in Brandenburg sollte mit einem Modellprojekt in Arztpraxen gezündet werden. Jetzt müssen Pilotpraxen in dieser Woche auf zugesagte 20.000 Impfdosen verzichten. Das berichtet der rbb und beruft sich auch die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg. Betroffen sind demnach Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna.

„Völlig unerwartet“ - 20.000 Impfdosen fallen für Arztpraxen in Brandenburg aus

„Völlig unerwartet“ kommt die Lieferabsage nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung vom Impflogisik-Stab des Landes und war nicht abgestimmt, heißt es dort weiter. Warum die Impfdosen nicht ausgeliefert werden, ist zunächst unklar.

Corona in Deutschland: Stadt greift jetzt bei Maskenpflicht im Auto durch

Update vom 28. April, 14.08 Uhr: Ab einer 100er-Inzidenz gilt in einigen Regionen Deutschlands eine Maskenpflicht im Auto. Die Polizei Bremerhaven kündigt jetzt für Donnerstag (29. April) im ganzen Stadtgebiet Kontrollen an. Bei einem Verstoß gegen die Maskenpflicht wird ein Bußgeld von 50 Euro fällig, warnt die Polizei. Insassen in Fahrzeugen, die nicht dem Hausstand des Fahrers angehören, sind nach der Allgemeinverfügung der Stadt Bremerhaven vom 23. April verpflichtet einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Eine Ausnahme gilt für Paare, auch wenn sie nicht in einer gemeinsamen Wohnung leben. In Bremerhaven liegt die Wocheninzidenz laut RKI momentan bei 152,2. Am 14. April hatte die Stadt Bremerhaven die 200er Marke überschritten.

Auch Berlin, Hamburg, das Saarland und Sachsen schreiben derzeit eine Maskenpflicht für Beifahrer vor. Wer in Sachsen gegen die Maskenpflicht verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 100 Euro rechnen.

Panne in Schwaben - Impfmittel zu stark verdünnt

Update vom 28. April, 12.42 Uhr: Impfpanne in Schwaben! In einem schwäbischen Impfzentrum sind Corona-Impfstoffe versehentlich zu stark verdünnt worden, sodass nun 42 Bürger erneut geimpft werden müssen. Wie ein Sprecher des Landratsamtes in Dillingen an der Donau am Mittwoch erklärte, ist bei routinemäßigen Nachkontrollen aufgefallen, dass in einigen Fällen zu wenig Wirkstoff in den Spritzen war. Der Betreiber des Impfzentrums in Wertingen habe nun weitere Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um einen ähnlichen Vorfall künftig auszuschließen. Zunächst hatte die Augsburger Allgemeine über den Fall berichtet.

Corona - NRW-Stadt will Stadtteile mit hoher Inzidenz zuerst impfen

Update vom 28. April, 11.54 Uhr: Die Stadt Köln will Stadtteile mit hoher Inzidenz bevorzugt impfen. Das berichtet der Deutschlandfunk (Dlf) online. Allerdings müsste dazu eine besondere Genehmigung der Landesregierung vorliegen. In Köln - wie auch in anderen Großstädten - gibt es je nach Stadtteilen enorme Unterschiede bei den Corona-Zahlen. Einen Zusammenhang zwischen dem sozialen Status und dem Coronavirus, zeigen auch zwei RKI-Studien deutlich, wie Merkur.de* berichtet.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet sprach sich am Mittwoch im Landtag für mobile Impfteams aus. Wo Menschen in beengten Wohnverhältnissen lebten, sei die Gefahr sich anzustecken größer als im großzügig angelegten Einfamilienhaus, sagte der CDU-Vorsitzende. Deshalb müsse jetzt ein Schwerpunkt gesetzt werden beim Impfen, wo die Menschen enger zusammenlebten als anderswo.

Impfreihenfolge - Umfrage zeigt eindeutigen Trend

Update vom 28. April, 11 Uhr: Impfreihenfolge einhalten oder aufheben? Eine Mehrheit in Deutschland ist für die geplante Aufhebung der Impfpriorisierung im Juni, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergab. Demnach waren 72 der Befragten dafür, nur 13 Prozent lehnten dies „eher“ oder „voll und ganz“ ab. 15 Prozent machten keine Angaben. Für die repräsentative Umfrage wurden 1449 Menschen in Deutschland ab 18 Jahren am 27. April befragt.

Corona in Deutschland: Lauterbach warnt vor zu großer Hoffnung auf Herdenimmunität

Update vom 28. April, 10.04 Uhr: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat davor gewarnt, sich in der Corona-Pandemie zu sehr auf die Herdenimmunität zu verlassen. „Angenommen die Herdenimmunität läge bei 70 Prozent. Der Laie denkt dann häufig, wenn sich 70 Prozent impfen lassen, kann sich der Rest nicht mehr infizieren. Das ist aber falsch“, sagte Lauterbach der Welt.

„Die Pandemie wird Einzelne nicht verschonen, man wird entweder krank oder geimpft“, sagte Lauterbach. Eine Aufhebung der Maßnahmen sei nur bei einer hohen Durchimpfung der Bevölkerung möglich. „Wenn allen Menschen ein Impfangebot gemacht wurde, heißt das noch nicht, dass die Bars so offen sein können wie vor der Pandemie“, meinte er. „Ich rechne damit, dass Menschen Impfpässe oder Antigen-Tests zeigen werden müssen, zumindest in Lokalitäten, wo das Risiko sehr hoch ist.“

+ Karl Lauterbach warnt vor zu großen Hoffnungen auf Herdenimmunität (Symbolfoto). © Kay Nietfeld/dpa

Corona in Deutschland: RKI meldet 22.231 Corona-Neuinfektionen

Update vom 28. April, 06.16 Uhr: Das RKI meldete am Mittwochmorgen 22.231 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Außerdem wurden 312 neue Todesfälle binnen eines Tages verzeichnet. Damit sind beide Werte im Vergleich zu den Zahlen von vor einer Woche gesunken. Am 21. April lag die gemeldete Zahl der Neuinfektionen bei 24.884, die Zahl der gemeldeten Todesfälle bei 331.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Deutschland einen deutlichen Satz nach unten gemacht. Der Wert liegt laut RKI bei 160,6. (Vortag: 167.6).

Hunderte PCR-Tests bei Unfall auf der Autobahn verbrannt

Update vom 27. April, 21.50 Uhr: 500 Menschen aus dem gesamten Ruhrgebiet und dem nördlichen Niederrhein werden einen neuen Corona-Test machen müssen. Auf der Autobahn A57 ist es nämlich am Montag zu einem Unfall zwischen einem 24-jährigen Autofahrer und einem LKW-Fahrer gekommen. Der Autofahrer hätte sich dabei schwer verletzt, soll aber auf dem Weg der Besserung sein. Im Zuge des Unfalls verbrannten darüber hinaus laut Bild 500 Corona-Tests. Deren Auswertung war offenbar noch nicht erfolgt.

Ein Unfallwagen habe demnach zur Flotte des Testzentrum-Betreibers Medican gehört und sei auf dem Weg nach Düsseldorf ins Labor gewesen. Oguzhan Can von Medican bestätigte gegenüber Bild: „Nach dem Unfall haben wir umgehend alle Testpersonen, deren Proben betroffen waren, telefonisch kontaktiert und zur Wiederholung gebeten.“ Die Kosten dafür würde das Unternehmen tragen.

+ 500 Corona-Tests von Medican müssen aufgrund eines Unfalls neu durchgeführt werden. © Christoph Hardt via www.imago-images.de

Schärfere Bundes-Notbremse? Baden-Württemberg denkt über härtere Ausgangssperre nach - Saarland-Modell abgehakt

Erstmeldung vom 27. April, 17.00 Uhr: München - Seit dem 24. April gilt die bundesweite Notbremse*, die härtere Maßnahmen gegen das Coronavirus vorschreibt, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz* je 100.000 Einwohner innerhalb eines Kreises an drei aufeinanderfolgen Tagen über 100 liegt. Noch ist allerdings keine Besserung der Zahlen in Sicht. In Baden-Württemberg lag die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut* nur noch knapp unter 200, die Neuinfektionen sind in den vergangenen Tagen konstant gestiegen.

Gibt es auch am Mittwoch keinen Anhaltspunkt einer Verbesserung der Lage, sei es laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen denkbar, „dass die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden.“ Unter Umständen müsse geprüft werden, die Maßnahmen der Notbremse generell zu verstärken. „Wir stecken noch voll in der Corona-Krise“. Erst im Sommer könne man hoffen, die Oberhand über die Pandemie zu kriegen. Es sei außerdem denkbar, den Grenzwert für die Schließungen von Schulen, der aktuell 165 beträgt, weiter herunterzusetzen.

Corona im Saarland: Modellprojekt vorerst nicht mehr umsetzbar

Im Saarland gilt die Notbremse seit Donnerstag im gesamten Land. Als letzter Kreis musste sich der Saarpfalz-Kreis den Maßnahmen beugen. Für das Saarland-Modellprojekt, das erst am 6. April gestartet war, bedeutet dies das vorzeitige Aus. Das Modell beruhte auf der Idee, negative Corona-Tests* als Möglichkeit für Öffnungen zu nutzen. Bürgen konnten etwa Kinos und Fitnessstudios besuchen, wenn sie einen negativen Test dabei hatten.

Am Dienstag stieg die Saarland-Inzidenz von 144,4 im Vergleich zum Montag (142,9) leicht an. Die gelbe Corona-Ampel* hatte unter anderem eine erweiterte Testpflicht im Einzelhandel vorgesehen. Jetzt steht sie wohl vorerst auf Rot. So wird unter anderem die Außengastronomie wieder geschlossen und es gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Außerdem sind Treffen auf einen Haushalt und lediglich einer weiteren Person beschränkt.

Corona in Baden-Württemberg: Zahlen am Mittwoch entscheidend?

Geht es nach Kretschmann, könne dies in Baden-Württemberg bald auch schon nicht mehr aktuell sein. Beispielsweise ist es erlaubt, alleine bis Mitternacht joggen zu gehen. Dies könnte gestrichen werden. Außerdem ist es möglich, die Sperre schon ab 21.00 Uhr geltend zu machen. Die Zahlen am Mittwoch könnten für die Menschen in Baden-Württemberg also von besonderer Bedeutung sein. (ta) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Bernd Wüstneck