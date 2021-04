Corona in Deutschland: Über 22.000 Neuinfektionen, aber Inzidenz sinkt - Hunderte Tests bei Unfall verbrannt

Baden-Württemberg denkt über eine Verschärfung der Notbremse nach. In NRW sind aufgrund eines Unfalls 500 noch nicht ausgewertete Corona-Tests verbrannt. Der News-Ticker.

Die Zahlen in Deutschland steigen weiterhin. Im Vergleich zur vergangenen Woche gibt es aber eine Verbesserung. Auch die Inzidenz sinkt. (Update vom 28. April, 06.16 Uhr)

In Nordrhein-Westfalen verbrannten 500 Corona-Tests aufgrund eines schweren Autobahn-Unfalls. (Update vom 27, April, 21.50 Uhr)

Baden-Württembergs Ministerpräsident denkt über eine Verschärfung der Corona*-Notbremse nach. (Erstmeldung vom 27. April)

Update vom 28. April, 06.16 Uhr: Das RKI meldete am Mittwochmorgen 22.231 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland. Außerdem wurden 312 neue Todesfälle binnen eines Tages verzeichnet. Damit sind beide Werte im Vergleich zu den Zahlen von vor einer Woche gesunken. Am 21. April lag die gemeldete Zahl der Neuinfektionen bei 24.884, die Zahl der gemeldeten Todesfälle bei 331.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz hat in Deutschland einen deutlichen Satz nach unten gemacht. Der Wert liegt laut RKI bei 160,6. (Vortag: 167.6).

Update vom 27. April, 21.50 Uhr: 500 Menschen aus dem gesamten Ruhrgebiet und dem nördlichen Niederrhein werden einen neuen Corona-Test machen müssen. Auf der Autobahn A57 ist es nämlich am Montag zu einem Unfall zwischen einem 24-jährigen Autofahrer und einem LKW-Fahrer gekommen. Der Autofahrer hätte sich dabei schwer verletzt, soll aber auf dem Weg der Besserung sein. Im Zuge des Unfalls verbrannten darüber hinaus laut Bild 500 Corona-Tests. Deren Auswertung war offenbar noch nicht erfolgt.

Ein Unfallwagen habe demnach zur Flotte des Testzentrum-Betreibers Medican gehört und sei auf dem Weg nach Düsseldorf ins Labor gewesen. Oguzhan Can von Medican bestätigte gegenüber Bild: „Nach dem Unfall haben wir umgehend alle Testpersonen, deren Proben betroffen waren, telefonisch kontaktiert und zur Wiederholung gebeten.“ Die Kosten dafür würde das Unternehmen tragen.

Schärfere Bundes-Notbremse? Baden-Württemberg denkt über härtere Ausgangssperre nach - Saarland-Modell abgehakt

Erstmeldung vom 27. April, 17.00 Uhr: München - Seit dem 24. April gilt die bundesweite Notbremse*, die härtere Maßnahmen gegen das Coronavirus vorschreibt, sobald die Sieben-Tage-Inzidenz* je 100.000 Einwohner innerhalb eines Kreises an drei aufeinanderfolgen Tagen über 100 liegt. Noch ist allerdings keine Besserung der Zahlen in Sicht. In Baden-Württemberg lag die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut* nur noch knapp unter 200, die Neuinfektionen sind in den vergangenen Tagen konstant gestiegen.

Gibt es auch am Mittwoch keinen Anhaltspunkt einer Verbesserung der Lage, sei es laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen denkbar, „dass die Ausgangsbeschränkungen verschärft werden.“ Unter Umständen müsse geprüft werden, die Maßnahmen der Notbremse generell zu verstärken. „Wir stecken noch voll in der Corona-Krise“. Erst im Sommer könne man hoffen, die Oberhand über die Pandemie zu kriegen. Es sei außerdem denkbar, den Grenzwert für die Schließungen von Schulen, der aktuell 165 beträgt, weiter herunterzusetzen.

Corona im Saarland: Modellprojekt vorerst nicht mehr umsetzbar

Im Saarland gilt die Notbremse seit Donnerstag im gesamten Land. Als letzter Kreis musste sich der Saarpfalz-Kreis den Maßnahmen beugen. Für das Saarland-Modellprojekt, das erst am 6. April gestartet war, bedeutet dies das vorzeitige Aus. Das Modell beruhte auf der Idee, negative Corona-Tests* als Möglichkeit für Öffnungen zu nutzen. Bürgen konnten etwa Kinos und Fitnessstudios besuchen, wenn sie einen negativen Test dabei hatten.

Am Dienstag stieg die Saarland-Inzidenz von 144,4 im Vergleich zum Montag (142,9) leicht an. Die gelbe Corona-Ampel* hatte unter anderem eine erweiterte Testpflicht im Einzelhandel vorgesehen. Jetzt steht sie wohl vorerst auf Rot. So wird unter anderem die Außengastronomie wieder geschlossen und es gelten nächtliche Ausgangsbeschränkungen von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr. Außerdem sind Treffen auf einen Haushalt und lediglich einer weiteren Person beschränkt.

Corona in Baden-Württemberg: Zahlen am Mittwoch entscheidend?

Geht es nach Kretschmann, könne dies in Baden-Württemberg bald auch schon nicht mehr aktuell sein. Beispielsweise ist es erlaubt, alleine bis Mitternacht joggen zu gehen. Dies könnte gestrichen werden. Außerdem ist es möglich, die Sperre schon ab 21.00 Uhr geltend zu machen. Die Zahlen am Mittwoch könnten für die Menschen in Baden-Württemberg also von besonderer Bedeutung sein. (ta)