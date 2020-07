Corona in der USA: Zahlen schnellen nach Trump-Rede in die Höhe - doch er plant schon nächstes Mega-Event

Das Coronavirus greift in den USA in erschreckendem Ausmaß um sich. Präsident Trump hält dennoch Wahlkampf-Veranstaltungen vor tausenden Teilnehmern und ohne Maskenpflicht ab - mit Konsequenzen.

Die Coronavirus*-Infektionen und Todesfälle steigen in den USA nehmen in den USA ein verheerendes Ausmaß an.

Das hindert Präsident Donald Trump jedoch nicht daran, Wahlkampfveranstaltungen mit tausenden Teilnehmern abzuhalten.

Nach einer umstrittenen Wahlkampfveranstaltung in Tulsa (Oklahoma) ist in der US-Stadt nun eine deutlich erhöhte Rate von Neuinfektionen registriert worden.

Update vom 9. Juli. 13.58 Uhr: Die Erforschung des Coronavirus und seiner Folgen hält Wissenschaftler weltweit auf Trab. Eine neue Studie über Atemnot aus Chicago könnte behandelnden Ärzten weiterhelfen - und Leben retten.

Corona-Zahlen schnellen nach Trump-Rede in die Höhe - doch er plant schon nächstes Mega-Event

Erstmeldung vom 9. Juli, 10.48 Uhr:

Tulsa/Washington - Die Corona-Pandemie* gerät in den Vereinigten Staaten zunehmend außer Kontrolle. Nach den Negativ-Rekord-Zahlen der vergangenen Wochen und Tage zeichnet sich in dem Land weiter keine Entspannung ab. Auch am Mittwoch registrierten einige Bundesstaaten wie Florida, Texas oder Arizona hohe Infektionsraten, teilweise wurden sogar Intensivbetten in Krankenhäusern knapp. Laut aktuellen Daten der Johns-Hopkins-University (JHU) gibt es derzeit 3.055.081 Corona-Infizierte und mehr als 132.000 Todesfälle in den USA (Stand: 9. Juli, 9.36 Uhr).

Corona-Krise in Trumps USA: Mehr als 60.000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

Zudem hatte die Zahl der Neuinfektionen innerhalb 24 Stunden laut JHU-Daten am Dienstag (8. Juli) bei mehr als 60.000 gelegen - dem bei weitem höchsten Wert bislang. In der Stadt Tulsa im US-Bundesstadt Oklahoma wurde ebenfalls eine deutlich erhöhte Rate von Neuinfektionen mit dem Coronavirus festgestellt. Das ist vor allem bemerkenswert, weil die Neuinfektionen mit einer Wahlkampfveranstaltung des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump* in Zusammenhang stehen könnten.

Vor rund zweieinhalb Wochen hatte Trump in Tulsa seine erste Wahlkundgebung abgehalten, seit die Corona-Krise die USA erreicht hatte. Damit setzte er sich über Bedenken hinweg, dass die Großveranstaltung die Ausbreitung des neuartigen Virus befördern könnte. Die große Mehrzahl der tausenden Teilnehmer der Kundgebung trug keine Atemschutzmasken* - auch der Präsident selbst nicht. Dass Trump* in der Öffentlichkeit keine Maske trägt, begründete die Sprecherin des Weißen Hauses Kayleigh McEnany, am Mittwoch erneut damit, dass der Präsident regelmäßig auf das Coronavirus getestet werde.

+ Tausende Trump-Anhänger tummelten sich bei seiner Wahlkampfveranstaltung in Tulsa. Maskenpflicht gab es nicht. © dpa / Stephen Pingry

Corona-Krise in den USA: Nach Trumps Wahlkampfveranstaltung steigen Neuinfektionen in Tulsa

Wie die örtliche Gesundheitsbehörde in Tulsa nun am Mittwoch vermeldete, wurde in der Stadt zuletzt eine Z unahme der Infektionsfälle um 266 binnen 24 Stunden verzeichnet. Bereits an den beiden Vortagen waren es jeweils mehr als 200 neue Fälle gewesen. Zwar wollte der Leiter der kommunalen Gesundheitsdienste, Bruce Dart, nicht explizit einen Zusammenhang zwischen den gestiegenen Infektionsraten und Trumps Wahlkampfauftritt am 20. Juni herstellen. Doch als Dart auf die Trump-Kundgebung angesprochen wurde, sagte er: „In den vergangenen Tagen hatten wir fast 500 Fälle und wir wissen, dass wir mehrere große Veranstaltungen vor etwas mehr als zwei Wochen hatten.“ Er denke, man könne da einen Zusammenhang herstellen.

Präsident Trump lässt sich davon aber offenbar nicht beirren. Am kommenden Samstag will er auf dem Flughafen von Portsmouth im nordöstlichen Bundesstaat New Hampshire wieder vor Tausenden Anhängern sprechen - diesmal im Freien. Bei der Anmeldung für die Veranstaltung müssen alle Gäste zustimmen, dass sie „freiwillig alle Risiken übernehmen“, die aus einer Corona-Infektion resultieren könnten. Trumps Wahlkampflager haftet dafür nicht. Teilnehmer würden aber „stark ermuntert“, bereitgestellte Masken zu tragen, hieß es.

Trotz Corona-Krise in den USA: Trump drängt auf Schulöffnungen und zieht Vergleich mit Deutschland

Außerdem drängt der US-Präsident derzeit immer wieder darauf, die Schulen in den USA zu öffnen. Als Begründung schreibt er bei Twitter, dass Schulen in Deutschland, Dänemark, Norwegen und vielen anderen europäischen Ländern auch problemlos wieder geöffnet worden seien. Dass das Infektionsgeschehen in den meisten europäischen Ländern eine deutlich weniger bedrohliche Dynamik hat als in den USA, lässt er dabei außer Acht. Trump schiebt die gestiegenen Zahlen auf den Anstieg an Tests.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020

