Coronavirus: Niederlande wagen riesigen Schritt früher als gedacht - nur ein „Aber“ bleibt

Die Corona-Pandemie ist auch in Europa noch nicht vorbei, doch immer mehr Lockerungen treten in Kraft. In den Niederlanden geht jetzt alles ganz schnell

Update vom 24. Juni, 22.00 Uhr: Die Niederlande wagen einen sehr, sehr großen Schritt zurück zu Normalität und Alltag schon viel früher als gedacht. Am Mittwochabend kündigte Ministerpräsident Mark Rutte weitreichende Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen Verkehr und Freizeit an.

Ab dem 1. Juli dürfen Kinos, Theater, Kirchen und Gaststätten wieder unbegrenzt Besucher empfangen. Das bisherige Maximum von 30 Gästen ist also schon nächste Woche passé.

Am selben Tag werden auch beinahe alle Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr aufgehoben. Jahrmärkte sowie Festivals im Freien dürfen wieder öffnen und sogar das Rotlichtmillieu darf den Betrieb wieder aufnehmen.

Coronavirus: Niederlande beschließen Mega-Lockerungen - sie waren erst in zwei Monaten geplant

Diese Lockerungen kommen ganze zwei Monate früher als bislang geplant. Seit einigen Wochen sind die Infektionszahlen in den Niederlanden aber stark rückläufig. Der Sicherheitsabstand von 1,5 Metern bleibe aber weiterhin die Norm und auch das verpflichtende Tragen von Mund-Nasen-Bedeckung im Nahverkehr werde vorerst nicht abgeschafft. Premierminister Rutte erinnert an das Risiko einer zweiten Welle.

Nach den Sommerferien werden die Schulen vollständig zum normalen Betrieb zurückkehren, Schüler wieder direkt nebeneinander sitzen. Und am 1. September dürfen sich vor allem Fußballfans über die nächste große Lockerung freuen. Kommt nichts dazwischen, sind Spiele vor Publikum dann wieder erlaubt. Das Einhalten von Sicherheitsabstand wird aber weiterhin gefordert sein. Darüber hinaus werden die Fans nicht singen dürfen.

Corona in Österreich: Mega-Lockerungen bei Stadien und Konzerten - aber Kurz mahnt

Update vom 24. Juni, 18.10 Uhr: Mitten in der Coronavirus-Pandemie: Russland feiert den Sieg über Nazi-Deutschland mit zehntausenden Soldaten und Zuschauern. Nicht nur Wladimir Putin trägt keine Mundschutzmaske. Abstandsregeln gibt es trotz hoher Corona-Zahlen keine.

Corona in Großbritannien: Experten entgeistert über Lockerungen durch Johnson-Regierung - „Echtes Risiko“

Update vom 24. Juni, 14.15 Uhr: Gesundheitsexperten warnen eindringlich vor einer zweiten Welle in Großbritannien, das in Europa am schwersten von der Corona-Pandemie getroffen ist. Es bestehe ein „echtes Risiko“, schrieben sie in einem am Mittwoch vom „British Medical Journal“ veröffentlichten Brief. Den Appell unterzeichneten unter anderem die Präsidenten medizinischer Fachgesellschaften.

Sie kritisierten damit die bisher umfangreichste Lockerung der Pandemie-Maßnahmen in England. Premier Boris Johnson hatte sie am Vortag bekanntgegeben. Pubs, Restaurants, Hotels, Museen, Galerien, Kinos, Bibliotheken, Friseursalons und Kirchen dürfen unter bestimmten Auflagen ab 4. Juli wieder in England öffnen. Gleichzeitig hatte Johnson angekündigt, die Abstandsregel von zwei Metern auf einen Meter zu verringern. Selbst Regierungsberater aus dem Medizin-Bereich hatten die Lockerungen als „nicht risikofrei“ bezeichnet.

+ Großbritanniens Premier Boris Johnson steht wegen der Corona-Lockerungen seiner Regierung in der Kritik © AFP / HANDOUT

Update vom 24. Juni, 11.36 Uhr: „Genießen und aufpassen“ hat Österreichs Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) aktuell als Motto ausgegeben - angesichts der erheblichen geplanten Corona-Lockerungen in dem Land. Ab dem 1. Juli ist beispielsweise wieder jeder Sport erlaubt.

Ab September sollen unter bestimmten Voraussetzungen wieder Events im Freien mit bis zu 10.000 Teilnehmern und drinnen mit bis zu 5000 Teilnehmern erlaubt sein. Somit sind Besucher in Stadien und bei Konzerten auch wieder erlaubt. Allerdings muss es für sie zugewiesene Sitzplätze geben, auch Abstandsregeln müssten eingehalten werden. Dazu werde auf freiwilliges Tracking gesetzt.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bat Kellner, die nun ab Juli keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen (siehe Erstmeldung), übrigens darum, „die Maske bitte nicht wegzuwerfen, wir werden sie noch brauchen“. Vor allem im Spätherbst könne es wieder eine schwierige Situation geben, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

Corona in Österreich: Drastische Lockerungen erwartet - Kurz ändert seinen Kurs massiv

Erstmeldung vom 24. Juni: Wien - In Österreich hat sich die Corona*-Lage weitgehend stabilisiert. An diesem Mittwoch will die Regierung nun wohl einige weitere Lockerungen bekanntgeben. Wie das österreichische Nachrichtenportal oe24.at unter Berufung auf Informationen der Nachrichtenagentur APA berichtet, sollen die neuen Regeln nach dem Ministerrat verkündet werden.

Corona in Österreich: Weitere Lockerungen für Events und Gastro bahnen sich an

Unter bestimmten Voraussetzungen werden ab September demnach Events im Freien mit bis zu 10.000 und drinnen mit bis zu 5000 Teilnehmern erlaubt - das gilt für den Sportbereich und für kulturelle Veranstaltungen. Die Bedingungen: Es muss für die Besucher zugewiesene Sitzplätze geben, auch müssen Abstandsregeln eingehalten werden. Außerdem soll offenbar bereits Anfang Juli die Maskenpflicht* für Kellner zurückgenommen werden, berichtet oe24.at.

Weiter wird wohl auch die Sperrstunde für geschlossene Veranstaltungen mit Anfang Juli aufgehoben. Dadurch kann zum Beispiel auf Hochzeiten wieder zeitlich unbeschränkt gefeiert werden. Einhergehend mit den neuesten Lockerungen soll es auch einen Beschluss in den Bereichen „Containment“ und „Contact Tracing“ geben. Dadurch soll eine möglichst schnelle und effiziente Eindämmung bei auftretenden Erkrankungsclustern möglich werden.

Übrigens: Eine Möglichkeit zur Kontaktnachverfolgung hat die deutsche Bundesregierung in der vergangenen Woche vorgestellt: Die Corona-Warn-App* für Deutschland ging an den Start.

Corona-Zahlen für Österreich: Mehr als 17.000 Infektionen und 693 Todesfälle

Laut aktuellen Informationen der Johns-Hopkins-Universität wurden in Österreich seit Beginn der Pandemie insgesamt 17.408 Corona-Infektionen gemeldet. Die Infektion überwunden haben demnach 16.261 Personen, außerdem sind 693 mit dem Erreger Sars-CoV-2 infizierte Personen gestorben. Welche Maßnahmen die österreichische Regierung in den letzten Monaten ergriffen hat, um das Virus einzudämmen. sehen Sie im nachfolgenden Video. (dpa,cia)

