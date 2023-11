„Linker Arm Grippe, rechter Arm Corona“ – Ärzte setzen bei steigenden Zahlen auf Doppel-Impfung

Von: Christoph Gschoßmann

Die Corona-Zahlen steigen wieder. Ärzte raten dringend zur Impfung - am besten gleichzeitig gegen Covid und die Grippe.

Frankfurt - Die Corona-Zahlen steigen wieder an, und die Ärzte mahnen Risikogruppen zur Impfung: Laut einem aktuellen Bericht des Robert Koch-Instituts ist die Anzahl schwerer akuter Atemwegsinfektionen in Deutschland bei Menschen unter 60 Jahren zum Teil deutlich gestiegen. Insbesondere für Kleinkinder und Menschen im Alter von 15 bis 34 Jahren melden die Experten für die vergangene Woche einen starken Anstieg im Vergleich zur Woche davor. Zuletzt sorgte die neue Corona-Variante „Pirola“ mit ungewöhnlichen Symptomen für Aufsehen.

Coronavirus: Impfempfehlung besonders für Risikogruppen

Die Zahl der laborbestätigten und gemeldeten Corona-Infektionen vergangene Woche betrug laut dem Bericht des Instituts etwas mehr als 22 000 (Vorwoche: 21 800) und seit Anfang Oktober insgesamt knapp 118 500. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bleibe die Zahl der schweren Atemwegserkrankungen, die von Sars-CoV-2 hervorgerufen werden, „weiterhin im Verhältnis niedriger“, hieß es. Insgesamt gehen die Experten des Instituts für die Vorwoche von etwa 7,2 Millionen akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung aus.

Angesichts dieser Zahlen empfehlen Ärztevertreter verstärkt Impfungen, besonders für Risikogruppen. Von Erfolg gekrönt ist dieses Werben aber nicht: „Wir haben eine sehr geringe Nachfrage nach Impfungen“, sagte Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der Welt am Sonntag. (Dürfen eigentlich Schmerzmittel bei der Impfung eingenommen werden? Das sagen Experten.)

Zwar seien viele Menschen wegen des enormen öffentlichen Drucks zu Corona-Impfungen verständlicherweise impfmüde, sagte Gassen der Wams und der Neuen Osnabrücker Zeitung. Für Risikogruppen könne das aber problematisch sein. Diese sollten der Impfempfehlung nachkommen, um sich zu schützen - auch gegen Influenza. Die Impfungen könnten auch kombiniert werden: „Linker Arm Grippe, rechter Arm Corona“, äußerte Gassen gegenüber den Zeitungen. Auf diese Weise lässt sich auch ein extra Arztbesuch sparen.

„Corona kann nach wie vor eine schwere Erkrankung sein“ - Ärzte empfehlen Doppel-Impfung

„Es ist immer wieder wichtig zu betonen: Für besonders gefährdete Gruppen ohne einen entsprechenden Impfschutz kann Corona nach wie vor eine schwere Erkrankung sein“, mahnte Markus Beier, Vorsitzender des Deutschen Hausärzteverbands, in der Wams. Für die Grippe gelte das Gleiche. So sterben laut Beier „in einer besonders heftigen Grippesaison bekanntlich zig Tausende Menschen an dieser Erkrankung.“ Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Menschen ab 60 Jahren, aber auch solchen mit Grundleiden, eine Grippeschutzimpfung - und zwar jährlich von Oktober bis Mitte Dezember. Hinweise auf eine beginnende Grippewelle gibt es laut RKI-Bericht bisher noch nicht.

Eine Basisimmunität gegen Corona haben Menschen unter 60 Jahren nach Stiko-Einschätzung in der Regel nach zwei Impfungen und einer Erkrankung oder nach drei Impfungen. Menschen ab 60 Jahren oder solche, die durch einen schweren Covid-19-Verlauf gefährdet sind, empfiehlt die Impfkommission weitere Auffrischimpfungen jeweils zwölf Monate nach der letzten Impfung oder Erkrankung - vorzugsweise im Herbst. Für gesunde Kinder und Jugendliche seien aktuell keine Covid-19-Impfungen notwendig. (cgsc mit dpa)