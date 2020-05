Coronavirus in Österreich: Nach Corona-Debakel in Tirol - war es das mit Party-Tourismus in Ischgl?

Österreich bekommt die Coronavirus-Pandemie in den Griff. Jetzt will die Regierung von Sebastian Kurz wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise angehen. Der News-Ticker.

Update vom 13. Mai, 8.00 Uhr:

Die aufgrund der Corona-Pandemie geschlossene Grenze zwischen Deutschland und Österreich soll laut einer Meldung der österreichischen Nachrichtenagentur APA am 15. Juni wieder vollständig geöffnet werden. Schon ab kommenden Freitag werde es nur noch stichprobenartige Kontrollen an den Grenzen geben, bestätigte das Kanzleramt in Wien am Mittwoch der APA.

Am Dienstag hatte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) mit der deutschen Kanzlerin Angela Merkel telefoniert. Über weitere Schritte will die Bundesregierung bei ihrer Sitzung an diesem Mittwoch beraten.

Update vom 13. Mai, 6.36 Uhr: Für den Party-Tourismus in Ischgl und Co. sieht es wegen der andauernden Corona-Krise in Zukunft zwar sehr schlecht aus, doch zumindest was die Öffnung der Grenzen betrifft, ist man in Österreich optimistisch. Die dortige Regierung erwartet ebenso wie Politiker in der Schweiz zeitnah einen Durchbruch bei der Debatte um die Öffnung der Grenzen.

Corona-Krise in Österreich: Kanzler Kurz ist bei Grenzöffnung optimistisch

„Wir sind in einem sehr guten Austausch mit der Schweizer Regierung. Unser Ziel ist es, dass wir uns schon in den nächsten Tagen auf deutliche Lockerungen einigen und mit Juni die Grenzkontrollen vollständig beenden können“, sagte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) dem Schweizer Fernsehen SRF am Dienstag. Auch die Gespräche mit Deutschland würden gut laufen, ergänzte er. Im Vergleich zu Österreich und der Schweiz bremse Bayern laut dem 33-Jährigen allerdings.

Update vom 12. Mai, 20.30 Uhr: Diese Aussagen dürften viele Wintersport-Fans in Deutschland hellhörig machen. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat nach dem Ischgl-Debakel in der Corona-Krise einschneidende Änderungen in der Ausrichtung des Tiroler Tourismus angekündigt.

Das österreichische Bundesland möchte offenbar etwas gegen sein Party-Image tun - und sich demnach mehr dem Naturerlebnis und der Erholung zuwenden.

Corona-Krise in Österreich: Tirol will nach Ischgl-Debakel Tourismus verändern

„Es ist jetzt entscheidend, dass wir den Tourismus wieder in Schwung bringen. Es ist über den Tourismus in Tirol national und international eine Debatte entstanden“, erklärte Platter auf einer Pressekonferenz: „Es gibt natürlich Fehlentwicklungen, es gibt irritierende Bilder.“

Mit „irritierende Bilder“ sind mutmaßlich Sequenzen wild feiernder Gäste in Ischgl gemeint. Die kleine Gemeinde mit ihren 1.600 Einwohnern gilt längst als Party-Mekka in den Alpen - doch damit soll nun wohl Schluss sein.

+ Menschenleer: das Tiroler Ischgl im April 2020. © AFP / JOHANN GRODER

Er sehe kritisch, dass Tagestouristen „mit Bussen in die Skigebiete (kommen), wo man nicht Ski fährt, sondern nur feiern geht“, meinte der ÖVP-Politiker: „Diesen Bereich brauchen wir in unserem Tourismus nicht“. Stattdessen müsse man nun „auf Entwicklungen eingehen, wo es Korrekturen bedarf“. Es brauche neue Akzente, erklärte er, „einen Schulterschluss zwischen Bevölkerung und Tourismus“.

Laut krone.at wurde deshalb das Management Center Innsbruck (MCI) angewiesen, ein neues Konzept für Tourismus in Tirol zu entwickeln. Neben Ischgl sind etwa Sölden im Ötztal und St. Anton am Arlberg Party-Hochburgen, nicht nur für Skifahrer.

Ischgl gilt als ein Superspreader in der Corona-Krise, unter anderem etliche Touristen aus Deutschland und Island sollen sich dort auf Partys mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckt und das Virus anschließend in ihre Heimatländer getragen haben. Platter: „Wir müssen irritierende Bilder vermeiden.“

Corona-Krise in Österreich: Diskussionen rund um Epidemiegesetz

Update vom 12. Mai, 20 Uhr: Auch Österreichs südlicher Nachbar bekommt die Coronavirus-Pandemie langsam in den Griff.

Doch für Italien deuten sich nun drastische wirtschaftliche Folgen der Corona-Krise an - inklusive immenser Staatsschulden.

Update vom 12. Mai, 12.05 Uhr: Zwei Gutachtern zufolge haben Betriebe in Tirol einen Entschädigungsanspruch nach dem Epidemiegesetz. Tirols Tourismusbetriebe wurden Mitte März infolge der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 geschlossen.

Erfolgt war dies auf der Grundlage des Epidemiegesetzes und genau dieses sieht auch eine Entschädigung vor. Die von den Behörden erlassenen Corona-Verordnungen jedoch nicht. Dies berichtet die oe24.at.

Die auf der Grundlage des Epidemiegesetzes ruhenden Epidemie-Verordnungen vom 13. März wurden am 26. März vom Land Tirol aufgehoben und wiederum durch Verordnungen auf Basis der Corona-Gesetze ausgetauscht.

Der Wiener Rechtsanwalt Peter Sander äußerte sich gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“ und sagte, dass der Versuch das Epidemiegesetz auszuhebeln, „mit hoher Wahrscheinlichkeit verfassungswidrig“ sei. Dem schloss sich auch der Verfassungs- und Verwaltungsrechtsprofessor der Uni Wien Daniel Ennöckl an. Sander nehme demnach an, dass ein Entschädigungsanspruch „für den Zeitraum 13. bzw. 16. März bis 26. März“ gelte.

Coronavirus in Österreich: „Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren, unberührt“

Des Weiteren gebe es in den Corona-Gesetzen einen Vermerk, dass das Epidemiegesetz unberührt bleibe. „Damit sind auch die Verordnungen, die auf diesem Gesetz basieren, unberührt", sagte Sander weiter.

Sogar bis zum 15. Mai könne ein Anspruch auf Entschädigung laut Sander gelten, da in Wirtshäusern die Gefahr einer Infizierung mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 bis zu diesem Datum bestehe. Ennöckl steuerte hierzu bei, dass auch seiner Meinung nach, eine Betriebsschließung nach dem Epidemiegesetz nur dann aufgehoben werden könne, wenn von dem Betrieb keine Gefahr hinsichtlich des Coronavirus mehr ausgehe.

Auch für Salzburg, Kärnten und Vorarlberg könnte diese Debatte noch eine Rolle spielen. Hier wurden nämlich ähnliche Verordnungen erlassen.

Coronavirus in Österreich: Regierung Kurz will gegen „Kriegsgewinnler“ vorgehen

Erstmeldung vom 11. Mai: Mitte April, zu Hochzeiten der Corona-Krise, waren mehr als 600.000 Österreicher in Kurzarbeit. Für das vergleichsweise kleine EU-Land mit seinen neun Millionen Einwohnern war das eine hohe Zahl an Arbeitern und Angestellten, die ihr Gehalt in dieser Phase vom Staat bezogen.

Wie in Deutschland ist in der Coronavirus-Pandemie auch in Österreich eine große Sorge der Politik: der Missbrauch dieses Kurzarbeit-Modells.

Der Finanzminister der Alpenrepublik, Gernot Blümel von der ÖVP, hat jetzt ein hartes Vorgehen gegen Steuersünder in der Corona-Krise angekündigt. Laut Kleiner Zeitung aus Graz haben etwa 350 FinanzpolizistInnen bundesweit insgesamt 5.119 Personen in 1.946 Betrieben an 1.205 Einsatzorten kontrolliert.

Dabei seien laut Blümel 460 Übertretungen, also Verstöße, festgestellt worden. Gegen 31 Personen sei Anzeige erstattet worden. Ihnen drohten nun harte Strafen wegen Übertretungen des Lohn- und Sozialdumping Bekämpfungsgesetzes.

Corona-Krise in Österreich: Deutliche Worte von Finanzminister Gernot Blümel

So seien zum Beispiel auf einer Baustelle im Waldviertel in Niederösterreich drei Bauarbeiter angetroffen worden, deren Firma Kurzarbeit angemeldet hatte. Finanzminister Blümel kündigte laut Kronen Zeitung deshalb an, gezielt gegen „Kriegsgewinnler“ vorzugehen.

+ Masken auf: Werner Kogler (Die Grünen, li.), Vizekanzler von Österreich, und Gernot Blümel (ÖVP), Finanzminister von Österreich. © dpa / Hans Punz

„Ich habe kein Verständnis dafür, dass sich gewisse Personen in der Krise ein Körberlgeld mit Steuergeld machen“, sagte der Minister demnach und lobte die Kurzarbeit dennoch als „sehr wirksames Modell“ in der Corona-Krise.

Corona-Pandemie in Österreich: Regierung Kurz verabschiedet „Wirtshaus-Paket“

Parallel hatte die österreichische Regierung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag ein 500 Millionen Euro schweres „Wirtshaus-Paket“ vorgestellt, um die besonders hart getroffene Gastronomie-Branche wegen der wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie zu unterstützen.

Die Regierung will dadurch einen Teil der Fixkosten von Restaurants, Wirtshäusern und Kneipen übernehmen. Zudem sollen Wirte, wie Blümel weiter erklärte, „bis zu zwei Drittel weniger Steuern zahlen“.

