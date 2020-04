Kurz verkündet Corona-Neuerungen für Österreich - Erstes Bundesland hebt Quarantäne auf

Österreich hat die Zahl der Neuinfektionen in den Griff bekommen, das erste Bundesland hebt die Quarantäne auf - doch die Krise ist noch nicht überstanden. Aktuelle Meldungen im News-Ticker.

Das Coronavirus* breitet sich weltweit aus.

In Österreich bestehen strenge Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie, das Tragen von Mund-Nasen-Masken wird nun Pflicht.

Kanzler Sebastian Kurz stellte am Montagvormittag den Plan für die Wiedereröffnung der Geschäfte dar.

Hier finden Sie die grundlegenden Fakten* zum Coronavirus und die bisherigen Corona-News aus Österreich. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen.

Update von 14.50 Uhr: Österreichs Regierungschef Sebastian Kurz verkündete zum Wochenbeginn seinen Fahrplan zurück in die Normalität. Doch der Bundeskanzler verschärfte auch Maßnahmen, das betraf zum Beispiel die Mund- und Nasenschutz-Regelungen. Ein österreichisches Bundesland machte nun ebenso einen Schritt in Richtung Alltag: Tirol hebt die für das gesamte Landesgebiet geltende Quarantäne mit kleinen Ausnahmen auf.

Dies kommunizierte Landeschef Günther Platter von der ÖVP am Montag in Innsbruck. Vorgesehen war zwar die Isolation von 279 Gemeinden bis einschließlich Ostermontag, 13. April. Nun wird die Quarantäne schon ab Dienstag, den 7. April, fallen gelassen. Seit dem 18. März waren die Bewohner Tirols dazu angehalten, nur in Ausnahmefällen ihre Wohnorte zu verlassen.

Es gibt jedoch auch Ausnahmen von der Regel: In den besonders betroffenen Regionen St. Anton, dem Paznauntal sowie Sölden gelte die Sperre weiterhin. Das Paznauntal steht mit dem beliebten Wintersportort Ischgl bereits längere Zeit unter Quarantäne als die übrigen Gemeinden Tirols.

Kurz verkündet Corona-Neuerungen für Österreich - und könnte damit Deutschland als Vorbild dienen

Update 14.18 Uhr: In Deutschland wird es gegen 16.30 Uhr spannend. Dann will Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Presse treten. Verkündet sie Lockerungen?

Die Bild berichtet von einem Konzeptpapie des Innenministeriums für den Corona-Maßnahmen-Exit. Der Plan sieht demnach vor, zuerst den Einzelhandel und Restaurants sowie bestimmte andere Betriebe, ohne großen Kundenkontakt wieder zu öffnen. Auch Schulen sollen in bestimmten Regionen wieder öffnen. Große Veranstaltungen und private Feiern sollen vorerst verboten bleiben. Ganz ähnlich also zu Österreich.

Allerdings muss laut dem Bericht eine Voraussetzung für die Lockerung der Maßnahmen erfüllt sein: Die Ansteckungsrate muss unter eins bleiben. Wir dürfen gespannt sein.

Update 11.50 Uhr: Auf die Frage, ob es einen Notfallplan gebe, antwortete Kurz: „Wir haben immer die Möglichkeit, die Notbremse zu ziehen. Was wir versucht haben, ist einen Plan auszuarbeiten, um eine Perspektive zu geben. Wir werden nachschärfen und adaptieren, wenn es notwendig ist. Sie haben gemerkt, dass es fixe Daten bis Mitte Mai gibt. Aber eine Entscheidung darüber hinaus wird im April stattfinden. Auch die Entscheidungen über Veranstaltungen und Schule werden dann getroffen.“

Update 11.45 Uhr: Innenminister Karl Nehammer äußerte sich nach Aschober. „Die Polizeipräsenz wird in den nächsten Tagen erhöht. Die nächsten acht Tage sind die Tage der Bewährung. Bei Verstößen soll sehr rasch gehandelt werden. Die aktuellen Verordnungen ändern sich vorerst nicht. Jeder und jede wird damit zur Lebensretterin“, so Nehammer. Auch eine Warnung an die Bevölkerung sendete der Minister. „Die positiven Zahlen könnten dazu verleiten, zu denken, dass man nun seine Verwandten besuchen könnte. Wir sind uns bewusst, dass Ostern ein emotionales Fest mit der Familie ist, es ist jedoch wichtig, dies nicht zu tun.“ Zudem sendete er ein Zeichen an die Arbeiter in der Krise: „Ein großes Danke an die Polizisten, die Menschen in den Supermärkten und den Reinigungskräften.“

Corona in Österreich: Anschober lobt Bevölkerung - „Haben die Verflachung geschafft“

Update 11.41 Uhr: Weiter sagte der Minister: „Der Trend geht in die richtige Richtung. Seit gestern haben wir in den letzten 24 Stunden 184 Neuinfektionen und 465 neu genesene registriert. Die Zahl hat sich in den letzten Tagen umgedreht. Die Zahl der aktiv kranken reduziert sich jeden Tag in Summe. Und das bestimmt die Kapazitäten der Spitäler. Wir sind heute bei 1074 Menschen, die in Krankenhäusern betreut werden, 250 in intensivmedizinischer Betreuung. Das ist der stärkste Rückgang in der Europäischen Union. Das ist, weil unglaublich viele in Österreich mitmachen. Das ist nur ein erster Etappenerfolg.“

Update 11.40 Uhr: Gesundheitsminister Rudolf Anschober äußerte sich ebenfalls ausführlich. „Richtige Maßnahmen zum richtigen Zeitpunkt gesetzt. Vor einem Monat hatten wir über 40 Prozent tägliche Steigerungen, dabei wären wir heute bei 2,7 Millionen Erkrankten. Unser Ziel war es, die Kurze zu verflachen und wir haben es geschafft. Heute sind wir bei einer täglichen Steigerung von 1,6 Prozent. Seit neun Tagen sind wir im einstelligen Bereich, das ist ein stabiler Trend. Alle Bundesländer waren in den letzten Tagen unter fünf Prozent.“

Update 11.32 Uhr: Man würde nun ein „zweiwöchentliches oder dreiwöchentliches Nachmessen betreiben. Der Zeitplan ist davon abhängig, ob wir so stabil bleiben, wie jetzt. Das ist unser Plan. Wir können nur so weit gehen, wie es die Situation zulässt. Das Ziel ist es, dass wir die Grenzen der medizinischen Kapazitäten nicht sprengen“, sagte Kogler.

Update 11.30 Uhr: Vizekanzler Werner Kogler freute sich auf die hohe Anteilnahme der Bevölkerung. Man müsse „weiter zusammenarbeiten bis nach Ostern. Wir erleben eine Hilfsbereitschaft, die großartig ist.“ Die Regierung versuche „in großer Verantwortung ständig abzuwägen, was die nächsten Schritte sind.“ Man dürfe nun nicht nachlassen. „Wenn das so ist, ist beim zu früh aufmachen die große Gefahr, dass alles wieder von vorne los geht.“ Kogler lobte die Österreicher, die bei dem Mix aus Empfehlungen und verordneten Maßnahmen freiwillig mitmachen.

Corona in Österreich: Kurz stellt seinen Plan dar - Mundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln Pflicht

Update 11.22 Uhr: „Zu den Bereichen Bildung, Sport Kultur und Veranstaltungen wird es jeweils eine Pressekonferenz durch die Minister geben. Die aktuellen Beschränkungen werden bis Ende April verlängert. Es gibt weiterhin nur vier Gründe, das Haus zu verlassen: Arbeit, einkaufen, um andere Menschen zu unterstützen und um sich die Beine zu vertreten oder Sport im Freien zu machen.“

„Die Bedeckung von Mund und Nase wird ab nächsten Montag auch in öffentlichen Verkehrsmitteln verpflichtend. Veranstaltungen wird es bis Ende Juni nicht geben.“

Update 11.20 Uhr: Auch über die Bildung verlor Kurz einige Sätze. Die Matura und andere Prüfungen sollen demnach stattfinden. „Der Schulbetrieb wird bis Mitte Mai über „Homeschooling“ weiter stattfinden. Die Betreuung ist sicher gestellt und kann von allen genutzt werden. Was Universitäten betrifft, wird alles weiter digital stattfinden.“

Update 11.17 Uhr: „Ich gebe Ihnen einen Überblick, wie schrittweise Öffnung unserer Gesellschaft aussehen kann“, so Kurz. „Unser Ziel ist dass mit 14. April kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Selbstverständlich unter strengen Vorgaben.“ Gemäß den Vorgaben darf nur eine Person pro 20 Quadratmeter in den Laden. „Ab dem 1. Mai ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Frisöre und Einkaufszentren wieder öffnen. Alle anderen Dienstleistungen, Gastronomie und Hotels sollen Mitte Mai stufenweise öffnen können. Die Entscheidung darüber wird Ende April getroffen.“

Corona in Österreich: Kurz appelliert an seine Bevölkerung - „Feiern Sie nicht mit Familie und Freunden“

Update 11.15 Uhr: „Wir dürfen Ihnen heute einen Überblick geben und versuchen vorsichtig einen Plan zu formulieren, wie es weitergehen kann. Die internationale Situation ist dramatisch,“ fängt Kurz seine Rede an. „Wir haben schneller reagiert als andere Länder und konnten Schlimmeres verhindern.“

„Meine große Bitte zu Beginn: Halten Sie sich weiter an die Maßnahmen. Feiern Sie nicht mit der Familie und mit Freunden, bleiben Sie mit den Menschen, mit denen Sie wohnen.“

Update 11.09: Noch lässt der österreichische Bundeskanzler auf ich warten, die für 11 Uhr geplante Pressekonferenz verzögert sich nun bereits um mehrere Minuten.

Erstmeldung: Seit dem 16. März steht das Leben in Österreich aufgrund des Coronavirus* weitgehend still. Es gelten weitreichende Ausgangsbeschränkungen, die meisten Geschäfte sowie sämtliche Lokale sind geschlossen. Doch Bundeskanzler Kurz deutete erste Lockerungen an, die bei einer Pressekonferenz am Montagvormittag verkündet werden sollen.

Corona in Österreich: Kurz macht Hoffnung für baldige Lockerungen

Die österreichische Bundesregierung wird die Bürger bei dem Pressetermin um 11.00 Uhr über das weitere Vorgehen im Kampf gegen das Coronavirus* informieren. Es könnte sein, dass dabei erste Entspannungen der drastischen Anti-Corona-Maßnahmen verkündet. Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP hatte kürzlich deutlich gemacht, dass insbesondere der Handel bald auf Lockerungen hoffen kann - jedoch nicht Großveranstaltungen.

Kurz hatte gegenüber der österreichischen Zeitung Der Standard erklärt, dass auch über das Tracking der Bevölkerung basierend auf Handydaten nachgedacht werde. Auf die Frage, ob eine verpflichtende Corona-App kommen könne, um eventuell infizierte* Kontakte zu registrieren, antwortete Kurz in dem Interview: „Wir arbeiten an dieser Frage. Die Grundproblematik ist: Kann ich mich erinnern, zu wem ich aller in den vergangenen zehn Tagen Kontakt hatte? Ich könnte das nicht. Niemand wird wissen, neben wem er im Bus gesessen ist.“

Auch der deutsche Virologe Christian Drosten brachte eine mögliche Corona-App für Deutschland ins Gespräch.

Corona in Österreich: Corona-App könnte bald bei Eindämmung helfen

Auch Alternativen für die rund zwei Millionen Österreicher, die kein Smartphone besitzen, hat die Regierung in Planung: „Hier wird es die Möglichkeit geben, einen entsprechenden Schlüsselanhänger zu entwickeln. Die Mehrheit der Österreicher befürwortet diese Initiative. Tracken, testen, isolieren.“ Die Daten der Corona*-App sollen weder weitergegeben noch extern zentral gespeichert werden. Doch nicht nur die Tracking-App, sondern auch weitere Tests* und die Isolierung* von Infizierten soll Teil der Strategie zur Eindämmung des Virus sein. Mit einer Mundschutz*-Pflicht konnte Österreich eine weitere Maßnahme durchsetzen.