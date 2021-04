Corona in Österreich: Wien verkündet Lockdown-Ende ab nächster Woche - „Der Impfturbo ist angelaufen“

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat große Lockerungen für den Mai angekündigt. Nun erklärte er, dass der „Impfturbo“ angelaufen ist. Der News-Ticker.

Trotz weiterhin hoher Corona-Zahlen*, kündigt Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Öffnungsschritte für den Mai an.

Wien beendet in der kommenden Woche den Ost-Lockdown* nach knapp vier Wochen.

Die Corona-Impfungen* in der Alpenrepublik sollen weiter an Tempo aufnehmen.

Dieser News-Ticker wird regelmäßig aktualisiert.

Wien - Die aktuelle Corona-Lage in Österreich bleibt angespannt. Das Land hat weiterhin mit hohen Infektionszahlen zu kämpfen. Von Montag auf Dienstag wurden in der Alpenrepublik 1625 neue Corona-Fälle* und 28 neue Todesfälle gemeldet. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz liegt laut Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) derzeit bei 170,2 - in Deutschland meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstagmorgen einen Inzidenzwert von 167,6.

Corona in Österreich: Kurz kündigt Öffnungen ab Mitte Mai an

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP)* kündigte am vergangenen Freitag (23. April) dennoch Öffnungsschritte ab dem 19. Mai an. Von da an werden Gastronomie, Tourismus, Sport und Veranstaltungen etwa im Kulturbereich wieder möglich sein, kündigte Kurz an. Der Präsenzunterricht in den Schulen soll in ganz Österreich ab dem 17. Mai starten.

In Wien wird zum 3. Mai nun auch der bisher geltende Ost-Lockdown beendet. Das verkündete Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nach Besprechungen mit Medizinern und Experten am Dienstag (27. April). „Es ist besser geworden. Es ist gelungen, durch unsere Maßnahmen die Zahlen zu senken“, erklärte Ludwig bei einer Pressekonferenz.

Corona in Österreich: Wien verkündet Lockdown-Ende ab nächster Woche

Die drei Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland hatten als Ost-Region am 1. April gemeinsam einen „Oster-Lockdown“* verhängt und ihn anschließend bis zum 18. April ausgeweitet. Wien und Niederösterreich verlängerten daraufhin nochmals bis zum 2. Mai, wobei die Schulen schon am 26. April öffneten. Das Burgenland ermöglichte hingegen bereits am 19. April Öffnungen für den Handel und körpernahe Dienstleister.

Ab dem kommenden Montag sollen nun auch in Wien Handel und körpernahe Dienstleister unter „strengen Sicherheitsvorkehrungen“ aufsperren dürfen, so Ludwig. Auch Museen und Zoos werden ab dem 3. Mai öffnen, die Maskenpflicht an öffentlichen Plätzen soll ebenfalls enden. Die Gastronomie bleibt vorerst allerdings noch geschlossen. Wiens Bürgermeister kündigte an, man wolle vorsichtig und umsichtig agieren. Die Situation auf den Intensivstationen sei für ihn das „Allerwichtigste“, stellte Ludwig klar. Sollten die Zahlen wieder steigen, müsse man Öffnungsschritte zurücksetzen.

+ Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (r.) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (l.) kündigen den „Impfturbo“ an. © Robert Jaeger/dpa

Corona in Österreich: Kurz macht Hoffnung auf Normalität - „Der Impfturbo ist angelaufen“

In Österreich soll es zudem in den kommenden Wochen und Monaten in Sachen Corona-Impfung* vorangehen. Am Rande eines Arbeitsgesprächs anlässlich der vorgezogenen Lieferung von rund einer Million Dosen des Impfstoffs von Biontech/Pfizer*, erklärte Kanzler Kurz am Dienstag: „Der Impfturbo ist angelaufen.“ Im Mai seien so rund 60.000 tägliche Corona-Impfungen möglich, verkündete er. Im Juni würde sich diese Zahl nochmals steigern. Man sei derzeit auf einem „sehr, sehr guten Weg“, alle Impfwilligen in der Alpenrepublik bis Ende Juni zu impfen. „Das ist der Weg in die Normalität“, so Kurz.

Österreichs* Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gab ebenfalls einen positiven Ausblick. Bis Ende April könnten demnach 33 Prozent aller Personen im Land, die älter als 16 Jahre sind, geimpft sein. Bis Ende Mai könnten es 50 Prozent und bis Ende Juni bereits 75 Prozent sein, so die Prognose. Mückstein richtete einen Appell an die österreichische Bevölkerung: „Bitte lassen Sie sich impfen.“ Das sei der einzige Weg zurück in „unser altes Leben“, so der Gesundheitsminister. (ph) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA

Rubriklistenbild: © Robert Jaeger/dpa