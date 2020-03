Corona im Nahen Osten: Erster Fall in Syrien – Unkontrollierbarer Ausbruch befürchtet

Das Coronavirus breitet sich im Nahen Osten aus. Der Iran ist stark betroffen. In Syrien wurde die erste Infektion bekannt – Beobachter warnen vor einer Katastrophe.

Das Coronavirus Sars-CoV-2* breitet sich auch im Nahen Osten aus

Besonders der Iran ist von der Covid-19-Pandemie betroffen – dort gibt es tausende Tote und Infizierte

Ärzte und NGOs warnen vor einem Ausbruch und Zehntausenden Toten im Bürgerkriegsland Syrien*



Damaskus - Als eines der letzten Länder im Nahen Osten hat am Sonntag (22.03.2020) auch Syrien seinen ersten Coronavirus-Fall gemeldet. Es handele sich um eine etwa 20 Jahre alte Person, die aus dem Ausland eingereist sei, erklärte der syrische Gesundheitsminister Nisar Yasidschi laut der Nachrichtenagentur Sana. Aus welchem Land der Patient nach Syrien gekommen ist, blieb zunächst unklar.

In dem wirtschaftlich geschwächten Bürgerkriegsland herrscht große Sorge, dass sich das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 verbreiten könnte. Vor allem unter den Hunderttausenden Vertriebenen in den verbliebenen Gebieten unter Kontrolle von Regierungsgegnern –besonders in und um Idlib – könnte ein Ausbruch verheerende Folgen haben. Allein seit Anfang Dezember ist nach UN-Angaben fast eine Million Menschen im Nordwesten Syriens vor Kämpfen und Bombardierungen Richtung Grenze der Türkei geflohen – andere Stellen sprechen gar von drei Millionen Geflüchteten.

+ In Idlib fordern Protestanten vom Assad-Regime aus Angst vor dem Coronavirus Sars-CoV-2 die Freilassung von Gefangenen. © AFP/Omar Haj Kadour

In den Rebellengebieten um Idlib herrscht große humanitäre Not. Es fehlt an Essen, Unterkünften, Heizmaterial, aber vor allem an medizinischer Versorgung. Viele Kliniken wurden bei Luftangriffen Syriens oder seines Verbündeten Russland beschädigt und sind außer Betrieb. Hilfsorganisationen warnen, dass viele Menschen sterben könnten, sollte sich das Virus dort ausbreiten. Die Kontakte zwischen den Gebieten der Regierung und Rebellen sind jedoch sehr begrenzt. Die „New York Times“ berichtete unter Berufung auf lokale Ärzte, in Idlib gebe es nur 153 Beatmungsgeräte. „Wenn es zu einer Massenansteckung kommt, ist mit dem Tod von mehr als 100.000 Menschen zu rechnen, da es keine Mittel gibt, eine rasche Weiterverbreitung zu unterbinden“, zitiert die „Süddeutsche Zeitung“ einen Arzt aus Idlib.

Corona-Pandemie: Hilfsorganisationen warnen vor Ausbruch in Nordsyrien

Der Syrische Zivilschutz, auch als Weißhelme bekannt, versucht im Norden Syriens die Ausbreitung zu verhindern und desinfizierte in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben in Idlib, Aleppo und Hama zahlreiche Lager, Krankenhäuser, Moscheen sowie Schulen und Universitäten. Via Twitter rufen sie die Bevölkerung dazu auf, das öffentliche Leben einzuschränken.

"We are here for you, please #StayAtHome for us," a short message from the #WhiteHelmets volunteers to the families in #Syria and around the world to urge them to self-isolate in order to prevent infection with the #Coronavirus. pic.twitter.com/SGEYHrwJIJ — The White Helmets (@SyriaCivilDef) March 22, 2020

Am schlimmsten in der Region trifft es weiterhin den Iran: Am Sonntag ist die Zahl der Covid-19-Toten noch einmal drastisch gestiegen. Das Land meldete am Montag (23.03.2020) 127 neue Todesfälle. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesfälle durch das neuartige Coronavirus auf 1812. Der Iran ist eines der am stärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffenen Länder der Welt. Die Gesamtzahl der Infektionen gab das Gesundheitsministerium in Teheran am Montag mit 23.049 an. Das war ein Anstieg um 1411 Fälle innerhalb von 24 Stunden.

Corona-Pandemie: Viele Länder im Nahen Osten melden Infektionen

Auch andere Länder im Nahen Osten meldeten bis zum Sonntag (22.03.2020) steigende Corona-Zahlen:

In Saudi-Arabien wurde das Coronavirus bislang bei 511 Menschen nachgewiesen, ein Todesfall wurde noch nicht vermeldet. Zur Eindämmung der Pandemie wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt.

wurde das Coronavirus bislang bei 511 Menschen nachgewiesen, ein Todesfall wurde noch nicht vermeldet. Zur Eindämmung der Pandemie wurde eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Im Irak starben bislang 17 Menschen, 208 Menschen sind offiziell infiziert. Dennoch haben sich am Samstag (21.03.2020) zehntausende irakische Pilger in Bagdad versammelt.

starben bislang 17 Menschen, 208 Menschen sind offiziell infiziert. Dennoch haben sich am Samstag (21.03.2020) zehntausende irakische Pilger in Bagdad versammelt. Im Westjordanland gibt es bisher 53 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Auch im blockierten Gazastreifen ist es angekommen: Bei zwei Palästinensern wurde das Virus nachgewiesen.

gibt es bisher 53 bekannte Infektionsfälle mit dem Coronavirus. Auch im blockierten ist es angekommen: Bei zwei Palästinensern wurde das Virus nachgewiesen. In Israel gibt es nach den Erhebungen der US-amerikanischen „Johns Hopkins University“ 1238 Fälle und 37 Tote. Das Land erntete Kritik, da es Handydaten zur Verfolgung von Infektionsfällen auswertet.

gibt es nach den Erhebungen der US-amerikanischen „Johns Hopkins University“ 1238 Fälle und 37 Tote. Das Land erntete Kritik, da es Handydaten zur Verfolgung von Infektionsfällen auswertet. Auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Doha, Bahrain dem Kuwait und dem Oman werden viele Infektionen gezählt.

+ Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran werden Atemschutzmasken getragen. © AFP

Die Vereinigten Arabischen Emirate untersagen wegen der Corona-Pandemie alle Passagierflüge im Land. Sämtliche Passagierflüge in die Emirate und hinaus sind ab Mittwoch (25.03.2020) für mindestens zwei Wochen abgesagt, wie die staatliche Nachrichtenagentur WAM meldete. Von dem Verbot betroffen sind auch Transitflüge. Die Flughäfen in Abu Dhabi and Dubai sind wichtige Drehkreuze des interkontinentalen Flugverkehrs.

jjm/dpa

