Corona-Zahlen steigen weiter: „Kann schnell kippen“ - RKI-Präsident Wieler warnt auch junge Menschen

Während der Corona-Krise ist die Bevölkerung mehr denn je auf Expertenwissen angewiesen. Daher gibt das Robert Koch-Institut regelmäßig Pressekonferenzen.

Wie stehen sie zum erneuten harten Lockdown?

Update vom 10. Dezember, 10.55 Uhr: Das RKI stellt „große regionale Unterschiede“ bei der Ausbreitung des Coronavirus fest. Instituts-Chef Lothar Wieler appellierte bei seiner Pressekonferenz an die Bevölkerung, die Maßnahmen diszipliniert umzusetzen. „Infektionsschutzmaßnahmen wirken, wenn sie konsequent umgesetzt werden. Wenn wir alle mitmachen“, meinte der RKI-Präsident.

Zwar seien ältere Menschen besonders gefährdet. Doch auch bei jungen Menschen häufen sich laut RKI die schweren, mitunter tödlichen Verläufe. Deshalb müssten alle mitziehen, um das Virus wirksam zu bekämpfen.

Corona-Lage in Deutschland: Lage in Altenheimen laut RKI besonders schlimm

Update vom 10. Dezember, 10.34 Uhr: Nach Angaben des RKI, ist die Lage in den Alten- und Pflegeheimen ganz besonders schwierig. Dort habe man es derzeit mit fast doppelt so viele Ausbrüchen wie im Frühjahr zu tun. Besonders fatal sei, dass bei einem Ausbruch in den Heimen im Durchschnitt fast 20 weitere Menschen davon betroffen sind.

Corona-Lage in Deutschland: RKI-Präsident Wieler spricht von „traurigem Höchststand“

Update vom 10. Dezember, 10.23 Uhr: Die Gesundheitsämter seien erschöpft, es gebe mehr Fälle in Altenheimen. „Die Zahl der tödlichen Verläufe nimmt zu. Die Lage ist nach wie vor sehr ernst“, sagte Wieler auf der Pressekonferenz des RKI in Berlin. Seit der vergangenen Woche habe sie sich noch verschlechtert.

RKI-Präsident Wieler warnte vor einer weiteren Verschlimmerung: „Das Infektionsgeschehen kann schnell wieder kippen.“ Laut Wieler droht ein exponentielles Wachstum der Neuinfektionen in Deutschland, wenn man den Verlauf jetzt nicht in den Griff bekomme.

Update vom 10. Dezember, 10.11 Uhr: Der Präsident des Robert-Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, hat die in stark ansteigende Zahl der registrierten Corona-Neuinfektionen als „besorgniserregend“ bezeichnet. „Aktuell sehen wir 23.679 neue Fälle, das ist ein trauriger bisheriger Höchststand innerhalb eines Tages.“

Corona-Zahlen in Deutschland steigen weiter: RKI-PK mit Lothar Wieler

Erstmeldung vom 10. Dezember, 9.59 Uhr: München - In Deutschland ist die Lage ernst. Das Coronavirus* verbreitet sich nach wie vor schnell - die notwendigen Gegenmaßnahmen bringen große Teile des öffentlichen Lebens zum Erliegen. Ein zweiter harter Lockdown ist in einigen Bundesländern schon umgesetzt und steht wohl auch bundesweit unmittelbar bevor.

In der aktuellen Situation sind die Menschen ganz besonders auf die Expertise der Wissenschaft angewiesen: Wie gefährlich ist das Virus? Was sind die Symptome*? Wo und wie muss ich mich besonders vor einer Infektion schützen?

Das RKI ist die Bundesbehörde für Infektionskrankheiten. Es verfügt über genau diese Expertise. Seit Beginn der Corona-Krise versorgt das Berliner Institut die Bevölkerung mit vielen Informationen rund um das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2, das die Krankheit Covid-19 verursacht.

Mittlerweile spitzt sich die Lage in Deutschland wieder zu, das zeigen die Fallzahlen des RKI deutlich. Aktuell wachsen die Corona-Zahlen täglich weiter an. Wie sehr, das können Sie mit dieser Karte für Deutschland verfolgen.

Am Donnerstagmorgen präsentiert ab 10 Uhr Prof. Lothar Wieler (RKI-Präsident) bei der Pressekonferenz des Robert-Koch-Instituts neue Erkenntnisse zur aktuellen Corona-Lage.

Das RKI wendet sich regelmäßig mit seiner Pressekonferenz an die Bürger. Wöchentlich geben die Wissenschaftler einen aktuellen Stand bezüglich der Ausbreitung des Virus und der Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, sowie Empfehlungen für weitere Maßnahmen.

Welchen Einfluss haben #COVID19-Pandemie und Eindämmungsmaßnahmen auf die Gesundheit der Bevölkerung jenseits des Infektionsgeschehens?

J. of #HealthMonitoring 4/2020 mit Ergebnissen der #RKI-Studie Gesundheit in Deutschland aktuell (GEDA 2019/2020-EHIS): https://t.co/Qju1CCibwn pic.twitter.com/ymz1uAu0Uf — Robert Koch-Institut (@rki_de) December 9, 2020

Die Pressekonferenzen sind im TV und auch online im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Phoenix überträgt die etwa halbstündigen Konferenzen immer ab 10 Uhr morgens live im TV. Hinterher kann man sich die Sendung in der Mediathek des Senders im Live-Stream anschauen.

Wer keinen Fernseher hat, kann die Pressekonferenzen aber auch gleich im Live-Stream verfolgen. Neben Phoenix zeigen auch die ARD und das ZDF die Pressekonferenzen des RKI auf ihren Websites via Live-Stream. Hinterher findet sich ebenfalls eine Aufzeichnung in den Mediatheken. (kh) *Merkur.de ist teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes

