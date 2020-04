Türken ignorieren Coronavirus: Erdogan appelliert vergeblich - Opferzahlen steigen enorm

Die Türkei schien lange von dem neuartigen Coronavirus verschont zu bleiben. Jetzt verbreitet sich Sars-CoV-2 rasant. Alle Entwicklungen im News-Ticker.

Die Türkei hat den Ernst der Lage im Kampf gegen das Coronavirus* erkannt.

hat den Ernst der Lage im Kampf gegen das Coronavirus* erkannt. Die Regierung hat zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen.

Ärzte befürchten das Schlimmste und beklagen Versäumnisse.

Hier finden Sie unseren Wegweiser zur Corona-Berichterstattung*. Außerdem finden Sie hier aktuelle Fallzahlen in Deutschland als Karte*.

Update 3. April, 12.00 Uhr: Wegen der Coronavirus-Krise hat die halbstaatliche Turkish Airlines ihren weitgehenden Flugstopp bis Mai verlängert. Der Flugverkehr ruhe abgesehen von wenigen Inlandsflügen bis zum 1. Mai, teilte die türkische Fluggesellschaft mit. Zuvor galt die Maßnahme bis zum 17. April. Den Flugverkehr nach Deutschland hatte die Türkei am 21. März eingestellt.

Update 2. April, 19.24 Uhr: Die Zahl der Todesopfer durch die Lungenkrankheit Covid-19 in der Türkei ist nach offiziellen Angaben auf 356 gestiegen. Innerhalb von 24 Stunden seien 79 Patienten gestorben, teilte Gesundheitsminister Fahrettin Koca am Donnerstag mit. Zudem hätten sich 2456 weitere Menschen mit dem Coronavirus infiziert - die Zahl der offiziell in der Türkei gemeldeten Fälle steigt damit auf 18 135.

Die meisten Infizierten wurden nach offiziellen Angaben in der Millionenmetropole Istanbul gemeldet. Der Bürgermeister der Stadt, der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu, hatte am Mittwochabend seine Forderung nach strengeren Ausgangsbeschränkungen für die Stadt wiederholt. Bisher hat die türkische Regierung nur für Menschen ab 65 Jahren sowie chronisch Kranke eine volle Ausgangssperre verhängt. Die Türkische Ärztevereinigung (TTB) kritisiert immer wieder, dass zu wenig Schutzausrüstung für das Gesundheitspersonal zur Verfügung stehe. Am Vortag hatte die TTB erklärt, dass der erste Arzt in der Türkei an Covid-19 gestorben sei.

Bisher wurden in der Türkei mit ihren rund 83 Millionen Einwohnern rund 125 000 Tests durchgeführt. Die Türkei hatte am 11. März ihren ersten Coronavirus-Fall gemeldet.

Türken ignorieren Coronavirus - Erdogan appelliert vergeblich

Erstmeldung vom 2. April:

Istanbul - In der Türkei wurden Schulen geschlossen, Großveranstaltungen abgesagt und eine Ausgangssperre für Senioren über 65 Jahren verhängt. Die Grenze zum Risikogebiet Iran ist dicht. Den Flugverkehr nach Deutschland hatte die Türkei am 21. März eingestellt. Es scheint als habe die Regierung die Ausbreitung des Coronavirus unter Kontrolle. Doch in kaum einem anderen Land verbreitet sich Sars-CoV-2 so rasant, wie in der Türkei. „Eine Katastrophe mit Ansage“ titelt, die Deutsche Welle (dw.com) einen Artikel über die Corona-Pandemie in der Türkei. Mediziner rechnen demnach mit einem Ansturm von Corona-Patienten auf die Krankenhäuser. Die Türken würden das neuartige Coronavirus nicht ernst nehmen.

Corona in der Türkei: Zahlen explodieren

Von explodierenden Zahlen berichtet auch welt.de (hinter Bezahlschranke). Es würden bereits Massengräber ausgehoben, um auf Corona-Tote vorbereitet zu sein. Die Regierung dementiert. Die Gräber würden für Arme vorsorglich ausgehoben, die sich ein Familienbegräbnis in der Provinz nicht leisten könnten. Videos, die diese Massengräber zeigten, würden schon seit Jahren im Netz kursieren.

Türkei lange von Corona-Pandemie verschont

Am 11. März hatte die Türkei offiziell ihren ersten Covid-19-Fall vermeldet. Seitdem informiert der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca die Bevölkerung via Twitter über den aktuellen Stand der Lage. Die Zahlen der Infizierten und Toten steigt. Nach Angaben der Johns-Hopkins-University wurden bisher 15.679 Corona-Fälle registriert, 277 Menschen sind an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben (Stand 2. April, 17.38 Uhr). Die Zahlen decken sich exakt mit den offiziellen Angaben der Regierung zum Vortag (1. April).

Die Todesfälle in der Türkei sind auf 356 gestiegen, twittert Koca am Donnerstagabend (Stand: 2. April, 18.49 Uhr). Die Zahl der Corona-Infizierten liegt demnach bei 18.757.

Test sayımız düne göre 4.000’in üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların %82’sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici.



https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/hQ1wSitTIQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 2, 2020

Corona-Krise in der Türkei: Istanbul Corona-Epizentrum

Besonders betroffen ist die Millionenmetropole Istanbul. Der Bürgermeister von Istanbul, der Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu, forderte am Mittwoch via Twitter strengere Ausgangsbeschränkungen für die Stadt. Dort sind bereits mehr als 8.800 Menschen mit dem Coronavirus infiziert und 117 Menschen an Covid-19 gestorben, berichtet die Nachrichtenagentur dpa.

Bisher wurden demnach in dem Land mit seinen rund 83 Millionen Einwohnern rund 106.799 Tests durchgeführt. Allerdings werde zu wenig getestet, berichten Ärzte gegenüber dw.com. Nur ein bis zwei Tests seien unter 100 Personen gestattet, sagte ein Mediziner gegenüber dem Sender.

Coronavirus in der Türkei - Unterschätzte Gefahr

Die Appelle von Erdogan zu Hause zu bleiben, verpuffen im Nichts. Die Türken würden sich jedoch kaum daran halten, ist bei dw.com zu lesen. Rentner würden ihre Wohnung verlassen und es wären sogar Videos von Hochzeitsfeiern im Netz zu finden.

Viele Menschen würden das Virus nicht ernst nehmen, da andersartige Viren oft eine genauso hohe Sterberate aufwiesen, erklärt ein Arzt gegenüber dw.com. Bislang nehme niemand die Gefahr des neuartigen Coronavirus ernst.

Trotz eindringlicher Appelle der türkischen Regierung und des Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan an die Bevölkerung, zu Hause zu bleiben, scheinen viele dem nicht zu folgen. Es wird davon berichtet, dass Senioren trotz Ausgangssperre das Haus verließen. Videos von großen Gruppen, die Hochzeiten feiern, machen in sozialen Medien die Runde.

ml

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.