Corona: Tschechien verbietet «Coffee-to-go»

In Tschechien haben viele Geschäfte wieder offen, aber «Coffee-to-go» its tabu. Foto: Petr David Josek/AP/dpa

Verordnung

In Deutschland darf wegen Corona teilweise in der Öffentlichkeit kein Alkohol mehr ausgeschenkt und getrunken werden. In Tschechien gibt es eine schlechte Nachricht für Kaffetrinker. «Coffee-to-go» wird verboten.