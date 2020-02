Coronavirus in Deutschland: Virologen mit beunruhigender Erkenntnis zur Übertragung

Wegen des Coronavirus‘ in Deutschland wurde nun sogar eine Karnevalsveranstaltung abgesagt.

Coronavirus : Wir sind gut gerüstet, wenn wir uns um einzelne Infizierte kümmern müssen - meint Sanitäter Philipp Stehling aus Hessen.

: Wir sind gut gerüstet, wenn wir uns um einzelne Infizierte kümmern müssen - meint Sanitäter Philipp Stehling aus Hessen. Aber der Rettungsdienst in Deutschland sei nur für eine gewisse Anzahl an Menschen ausgelegt - Zustände wie in China seien nicht zu meistern.

sei nur für eine gewisse Anzahl an Menschen ausgelegt - Zustände wie in seien nicht zu meistern. Sorge bereitet ihm vor allem ein Fakt zum Coronavirus*.

Update vom 5. Februar, 13.17 Uhr: Auch in Europa ist die Angst vor dem Coronavirus spürbar und die Länder der Europäischen Union rüsten sich. Allerdings durchaus unterschiedlich. Italien geht nun nach einem Bericht des ORF einen drastischen Schritt: Das Gesundheitsministerium in Rom entschied am Dienstag, dass alle eintreffenden Passagiere internationaler Flüge mit Thermoscannern untersucht werden sollen. Auf Flughäfen, die nicht über Thermoscanner verfügten, sollten Ärzte des Roten Kreuzes oder anderer Organisationen Untersuchungen durchführen.

Coronavirus in Deutschland: Anfeindungen gegen Chinesen nehmen zu

Update vom 5. Februar, 12.04 Uhr: Wegen der Ausbreitung des Virus wächst aus Sicht der chinesischen Botschaft in Berlin die Zahl der Anfeindungen gegen chinesische Bürger in Deutschland. „Die jüngsten Anfeindungsfälle und die fremdenfeindlichen Äußerungen in einzelnen Medien haben nach dem Coronavirus-Ausbruch zugenommen und sind besorgniserregend“, teilte die Botschaft auf Anfrage mit. Nach einem Angriff auf eine Chinesin in Berlin habe man sofort die Polizei kontaktiert.

Wie die Berliner Polizei mitteilte, sollen zwei Frauen am Freitagnachmittag im Stadtteil Moabit eine Chinesin rassistisch beleidigt, bespuckt, an den Haaren zu Boden gerissen sowie geschlagen und getreten haben. Die 23-Jährige wurde demnach am Kopf verletzt und ambulant in einem Krankenhaus behandelt, ihre Brille zerbrach. Die Angreiferinnen flüchteten.

Der Coronavirus hat unterdessen für viele Haustiere drastische Konsequenzen. Auch, da sich hartnäckig das Gerücht hält, das Coronavirus würde etwa von Hunden und Katzen übertragen. Und auch die Sorge, ob der Erreger in einem Paket per Post angeliefert werden könne, hät sich vehement. Experten haben dazu eine klare Meinung.

Coronavirus in Deutschland: Deutsche Virologen mit beunruhigender Erkenntnis zur Übertragung

Update vom 5. Februar, 11.31 Uhr: Das Coronavirus ist offenbar bereits bei sehr leichten Symptomen * übertragbar. Das berichteten das Institut für Virologie der Berliner Charité und das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr nach regelmäßigen Untersuchungen der in der Münchner Klinik Schwabing betreuten Patienten.

Die Labore beider Institute stellten demnach in mehreren Fällen fest, dass infektiöse Viren aus dem Nasen- und Rachenraum von Menschen mit geringen Symptomen in Zellkulturen angezüchtet werden können. Die Krankheitszeichen der untersuchten Patienten ähnelten dabei eher einer harmlosen Erkältung als einer schwerwiegenden Lungenentzündung.

Coronavirus: Deutsche Forscher mit neuen Ergebnissen zur Übertragung

Zugleich fanden die Forscher Hinweise darauf, dass sich das neuartige Coronavirus unabhängig von der Lunge auch im Nasen- und Rachenraum sowie im Verdauungstrakt vermehrt. Über eine mögliche Verbreitung über das Verdauungssystem hatten Berichten zufolge auch chinesische Experten berichtet.

"Diese Beobachtungen sind deutliche Hinweise für eine Übertragbarkeit des Virus bereits bei milder oder beginnender Erkältungssymptomatik", schrieben die Virologen aus München und Berlin. Dazu zählen demnach Halsschmerzen, Zeichen einer akuten Nasennebenhöhleninfektion oder ein leichtes Krankheitsgefühl ohne Fieber.

Auch das Robert-Koch-Institut hatte zuvor auf Berichte über einzelne Fälle hingewiesen, in denen sich Menschen möglicherweise bei Betroffenen ansteckten, die noch keine Symptome zeigten.

Roman Wölfel vom Institut für Mikrobiologie die Bundeswehr betonte, mit den Untersuchungen in München und Berlin seien erstmals außerhalb Chinas wissenschaftliche Daten hinsichtlich der Übertragung der Viren zusammengetragen worden.

Coronavirus in Deutschland: Falsche Annahme bei Übertragung korrigiert

Daneben wurde bekannt, dass es wohl eine falsche Annahme im Zusammenhang mit der Ansteckung mit dem Coronavirus in Bayern gab. Zunächst hieß es, dass die Chinesin, über die sich Webasto-Mitarbeiter angesteckt hatten, keine Symptome gehabt habe. Jetzt berichtet das Fachblatt Science dagegen, dass diese Information nicht von der Frau, sondern von den infizierten Deutschen gestammt habe.

Dem Blatt gegenüber stellte die Chinesin demnach später klar, dass sie schon in Deutschland Gliederschmerzen gehabt und sich erschöpft gefühlt habe. Diese Information ist wichtig, da wegen der Frau zunächst angenommen worden war, dass das Coronavirus übertragen wird, auch wenn Infizierte noch keine Symptome zeigen. Durch die Klarstellung der Frau ist diese Schlussfolgerung nun vorerst nicht bestätigt. Ausgeschlossen ist die Übertragung ohne Symptome allerdings auch nicht.

Coronavirus in Deutschland: Erste Karnevalsveranstaltung abgesagt

Update vom 4. Februar, 12.40 Uhr: In Deutschland möchte sich wohl niemand mit dem Coronavirus anstecken. Jetzt wurde in Düsseldorf eine Karnevalsveranstaltung abgesagt, berichtet express.de.

Der traditionelle Prinzenpaar-Empfang sollte demnach bei einer Versicherungs-Agentur in Düsseldorf am kommenden Freitag stattfinden. Es handelt sich dabei um die Agentur des Prinzen aus dem Vorjahr. Der Grund: In der Bürogemeinschaft sei eine gebürtige Chinesin erst vergangenen Samstag aus ihrer Heimat zurückgekehrt.

„Wir lassen die Kollegin in den nächsten 14 Tagen vorsichtshalber von zu Hause aus arbeiten. So lange beträgt nämlich die Inkubationszeit“, erklärt der Ex-Prinz Martin Meyer gegenüber dem express.de. Zu dem Empfang seien außerdem viele chinesische Kunden eingeladen gewesen. Die Absage wegen des Coronavirus sei von allen Mitarbeitern nach einer „demokratischen Abstimmung“ getroffen worden. Der Ex-Prinz selbst wollte diese Karnevalsveranstaltung nicht absagen.

Update vom 4. Februar, 7.46 Uhr: Deutschlandweit sind insgesamt zwölf Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. In Bayern ist der Erreger bei acht Mitarbeitern des Autozulieferers Webasto (Stockdorf, in Bayern) nachgewiesen worden, so wie bei zwei Kindern eines Mitarbeiters. Zwei Patienten werden in der Uniklinik in Frankfurt behandelt, sie gehören zu den Rückkehrern aus Wuhan.

Update, 3. Februar, 20.35 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Span (CDU) tauschte sich am Montag (3.2.) mit den Gesundheitsministern der USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan und Kanada aus, um über eine einheitliche Strategie gegen die Ausbreitung des Coronavirus zu sprechen. Wie Spahn erklärte, könne „eine angemessene Reaktion auf das Virus nur international und europäisch abgestimmt erfolgen“. Der Austausch der G7-Staaten sei wichtig und hilfreich zum gegenseitigen Verständnis". Am Dienstag (4.2.) will sich Spahn mit den Ministern aus Großbritannien und Frankreich treffen, um auf europäischer Ebene über das weitere Vorgehen zu sprechen.

Coronavirus in Deutschland: Sanitäter schlägt Alarm - „Für den Katastrophenfall nicht gewappnet“

Berlin - Philipp Stehling hat sich selbst bei bild.de gemeldet, um seine Bedenken zu teilen: Der Rettungssanitäter aus Hessen sieht Deutschlands Rettungsdienste nicht ausreichend vorbereitet auf eine Pandemie. Bei einer starken Ausbreitung des Virus auch in Deutschland müssten die Menschen deutliche Abstriche hinnehmen.

Komme es zu Zuständen wie in China, wo Experten jüngst eine positive Prognose zur Ausbreitung des Virus korrigieren mussten, müsse man sich in Deutschland auf eine andere Versorgung durch den Rettungsdienst einstellen: „Dann ist die Individualversorgung nicht mehr so, als wenn Sie jetzt die 112 rufen. Wenn wir sieben, acht oder zehn Fälle in Deutschland haben, die die Symptome haben, kommen wir damit klar. Wenn es mehr wird, ist es ein Problem“, sagte er in einem Videointerview mit bild.de (hinter Bezahlschranke). Der Hintergrund dazu sei, dass die Rettungssanitäter nur auf eine bestimmte Anzahl an Fällen pro Tag ausgerichtet seien. Dass sich Krankenhäuser mit zusätzlichen Isolierstationen* rüsten sollten, sagte kürzlich der Virologe Christian Drosten.

Coronavirus in Deutschland: Sorge des Sanitäters gilt einem speziellen Fakt

Sorge bereitet dem Sanitäter vor allem die 14-tägige Inkubationszeit des Coronavirus* - das heißt, dass bereits Infizierte zwei Wochen lang gänzlich ohne Symptome sein können, bevor die Krankheit ausbricht. Hinzu komme, dass man gar nicht so genau wisse, wie der Virus überhaupt beschaffen sei und wie man ihn wirksam bekämpfen könne.

Ähnlich äußerte sich auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag im ARD-Morgenmagazin. „Solange man eben nicht abschließend etwas weiß über ein solches Virus, ist immer größtmögliche Vorsicht angesagt“, sagte er mit Blick auf Bilder des Klinikpersonals, das in Sicherheitsanzügen die Chinarückkehrer vom Flughafen abgeholt und weiter versorgt hatte. Ansonsten rät er aber von Panikmache ab. Deutschland sei gerüstet, verkündet der CDU-Politiker.

Bernd Salzberger, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, sieht in den strengen Sicherheitsmaßnahmen in China und weltweit vor allem einen Vorteil: Es gehe darum, Zeit zu gewinnen, bevor sich der Coronavirus weiter ausbreitet. „Je langsamer das geht, umso mehr wissen wir über Gegenmaßnahmen wie zum Beispiel antivirale Medikamente - die in China auch eingesetzt werden - und schaffen vielleicht auch die Entwicklung einer Impfung“, sagt er. Während durch die Forschung in Deutschland* schon ein Schnelltest zur Diagnose des Coronavirus entwickelt wurde, wird weltweit nach weiteren Verbreitungswegen gesucht.

Coronavirus in Deutschland: Angst entsteht auch durch Maßnahmen der chinesischen Regierung

Paradoxerweise sind es vielleicht gerade diese strikten Maßnahmen gegen eine Ausbreitung des Virus, die weltweit Angst verbreiten: Der Göttinger Angstforscher Professor Borwin Bandelow sagt gegenüber dpa, dass sich die Bilder aus der abgeriegelten Millionenstadt Wuhan auf die Psyche der Menschen auswirken würden - denn die Vermutung sei automatisch, dass so etwas wohl nicht ohne Grund geschehe. Aber: „Angst ist nicht gut in Statistik“, meint er - und verweist damit auch darauf, dass dieAngst nicht immer begründet sein muss.

Sonia Lippke, Gesundheitspsychologin an der Jacobs University Bremen, ordnet die Maßnahmen in China auch unter anderen Gesichtspunkten ein: Es scheine eine Angst unter chinesischen Behörden zu geben, dass sie in der eigenen Bevölkerung - und ihre Regierung im Ausland - für inkompetent gehalten werden könnten.

So komme es zu Maßnahmen, die „in Deutschland nicht üblich wären“, so die Gesundheitspsychologin. Zur wissenschaftlichen Unsicherheit über die Beschaffenheit des Virus kommt also eine emotionale Komponente, die nicht zu unterschätzen ist.

Lesen Sie auch: Das Kreuzfahrtschiff „Aida Perla“ durfte am Samstag aus Sicherheitsgründen einen Hafen nicht anlaufen. Zahlreiche Passagiere an Bord hatten grippeähnliche Symptome.

Ein Instagram-Video mit möglichem Coronavirus-Hintergrund irritiert viele Betrachter.

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

mmtz

Rubriklistenbild: © dpa / Boris Roessler